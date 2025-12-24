Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I supermercati aperti a Natale nella giornata del 25 dicembre 2025

Il giorno di Natale, il 25 dicembre 2025, rappresenta tradizionalmente una delle giornate con il maggior numero di chiusure nel settore della grande distribuzione. Anche durante le festività più sentite, alcune catene e specifici punti vendita garantiscono aperture limitate per rispondere alle esigenze di chi ha necessità dell’ultimo momento. È importante sottolineare che non esiste una regola unica valida su tutto il territorio nazionale: le decisioni su aperture e orari sono spesso demandate alle singole insegne o ai singoli supermercati, con differenze significative tra città, zone turistiche e aree di passaggio come stazioni e centri commerciali. Per questo motivo, le indicazioni generali vanno sempre integrate con una verifica diretta presso il punto vendita di riferimento.

Aldi, Esselunga, Lidl, Natale di chiusura

Per la maggior parte delle principali catene della grande distribuzione, il 25 dicembre 2025 sarà una giornata di chiusura totale. Aldi, Esselunga e Lidl confermano anche per quest’anno lo stop completo nel giorno di Natale, senza eccezioni su scala nazionale.

MD, Famila, Pam e Iper

Lo stesso vale, nella quasi totalità dei casi, per MD, Famila e Pam. I punti vendita di queste insegne resteranno chiusi il 25 dicembre, rinviando la riapertura al giorno successivo o, in alcuni casi, direttamente al 27 dicembre. Si tratta di una scelta ormai consolidata, che punta a concentrare l’attività commerciale nei giorni precedenti e successivi alle festività.

Anche i supermercati Iper non prevedono aperture il giorno di Natale. Dopo l’operatività della Vigilia, il 25 dicembre resta una giornata di stop, con ripresa delle attività a Santo Stefano.

Bennet

I supermercati Bennet saranno chiusi il 25 e 26 dicembre. Carrefour e Coop, possibili eccezioni locali

Carrefour e Coop adottano un modello più flessibile, che lascia spazio a eccezioni locali anche il giorno di Natale. In linea generale, il 25 dicembre 2025 la maggior parte dei punti vendita resterà chiusa, ma non sono escluse aperture limitate in contesti specifici.

Le eccezioni riguardano soprattutto supermercati situati in località turistiche, aree ad alta affluenza o zone strategiche come stazioni ferroviarie e aeroporti. In questi casi, l’apertura può avvenire con orari fortemente ridotti, spesso concentrati nella fascia mattutina. Per entrambe le catene, la raccomandazione è quella di consultare i canali ufficiali, come siti web e app, che riportano in tempo reale le informazioni sugli orari dei singoli punti vendita.

Conad, la rete più presente il 25 dicembre

Tra le grandi insegne della distribuzione, Conad è quella che garantisce la maggiore presenza anche il giorno di Natale. Diversi supermercati Conad resteranno aperti il 25 dicembre, grazie a un calendario di aperture straordinarie distribuite su tutto il territorio nazionale.

Le aperture non sono uniformi e dipendono dalla gestione locale del punto vendita. In molte città e regioni, dalla Lombardia al Lazio, dalla Campania alla Sardegna, sono previste aperture con orari ridotti, pensate per coprire le necessità essenziali dei clienti durante la giornata festiva.

Proprio per la forte variabilità, Conad mette a disposizione una mappa interattiva dedicata alle aperture straordinarie del periodo natalizio, che consente di individuare rapidamente i supermercati aperti il 25 dicembre e gli orari effettivi.