iStock Spesa online e al supermercato, quale conviene delle due e per chi?

Il costo dei prodotti alimentari negli ultimi tempi è aumentato sempre più e ciò sta pesando molto sul bilancio delle famiglie e dei single.

Solo a giugno, l’inflazione in Italia è salita all’1,7% con un rincaro del 3,5% dei beni alimentari e ciò, secondo l’Onf, comporterà un costo aggiuntivo per una famiglia media di 535,50 euro all’anno. Di questi, +174,60 euro solo per l’alimentazione.

Per tale motivo sempre più famiglie si sono ritrovate costrette a ridurre l’acquisto di pesce e carne. Si va così a caccia di offerte e prodotti in scadenza, perché costano di meno.

Per risparmiare il più possibile ci si chiede quindi se conviene fare la spesa online o al supermercato. Ecco maggiori dettagli in merito.

Fare la spesa online conviene?

Al giorno d’oggi, sono sempre più gli oggetti che si acquistano online in quanto spesso costano di meno rispetto al negozio fisico. Vale lo stesso anche per la spesa alimentare?

Sicuramente fare acquisti da casa è più comodo. Se però si desidera comprare prodotti alimentari, solitamente si spende di più. Il motivo princiopale riguarda i costi della consegna a domicilio (anche se spesso non si paga se la spesa supera una certa cifra).

Tra i principali svantaggi di fare acquisti online vi è l’impossibilità di controllare la qualità dei prodotti. Non si possono, ad esempio, annusare le verdure di stagione o verificare che la confezione del latte non sia ammaccata.

Bisogna poi mettere in conto che vi sono delle fasce orarie di consegna per cui non si potrà acquistare un articolo e pretendere di riceverlo subito. Potrebbe inoltre succedere che vi siano dei ritardi nella consegna per traffico intenso o per altri svariati motivi.

In più, tale tipologia di spesa, spesso, comporta l’uso di molti imballaggi come contenitori refrigerati, buste e scatole. Tutti elementi che pesano sull’ambiente.

Fare la spesa online, però, ha anche degli aspetti positivi e il primo è sicuramente la comodità. Non si deve infatti uscire di casa, si evitano le file alle casse e i giri infiniti tra gli scaffali. In più, si ha a disposizione un carrello digitale che si aggiorna ogni volta che si inserisce un articolo. Si può quindi tenere traccia di quanto si sta spendendo in tempo reale.

Inoltre, fare la spesa da sito o da app dà la possibilità di accedere a offerte esclusive e sconti online come:

codici promozionali per i nuovi iscritti;

cashback automatici o raccolte punti;

buoni digitali;

sconti extra se si utilizzano app o carte selezionate.

Meno acquisti e più punti

Sicuramente un altro punto di forza è che c’è un rischio minore di effettuare acquisti di impulso, come nel caso delle offerte “prendi 3 paghi 2”. Ci si concentra quindi di più sulla lista della spesa e si spende solo per quello che serve davvero.

In più, molti siti e-commerce come Coop, Carrefour, Esselunga o Amazon Fresh, solo per citarne alcuni, collegano in automatico la carta fedeltà al profilo utenti. Si può dunque essere certi di ottenere sconti e accumulare punti con ogni singolo acquisto.

Infine, con la spesa online si ha la possibilità di fare delle liste mensili o settimanali, ripetendo ogni volta i rifornimenti già effettuati. Inoltre, si ha la possibilità di comparare in tempo reale il costo di prodotti simili di diverse marche e supermercati, per poter fare la scelta più economica.

Acquistare da casa è sicuramente un grande vantaggio se si ha una vita frenetica o dei bambini piccoli da gestire ma, come detto, non si può controllare con attenzione l’articolo, soprattutto se è fresco.

Fare la spesa al supermercato, i pro e i contro

Il primo vantaggio di fare la spesa al supermercato è il contatto diretto con i prodotti. Si può infatti scegliere il taglio di carne preferito o la verdura più fresca. Si tratta quindi di un’opportunità importante per chi cucina molto o per chi segue una determinata dieta.

Fare la spesa al supermercato significa inoltre controllare la data di scadenza di ogni prodotto, cosa che online non sempre si può fare.

Molti supermercati propongono poi degli sconti lampo o prodotti in supersconto perché vicini alla scadenza. Molte volte, poi, ci sono offerte “2×1” visibili solo nei punti vendita che spesso sono più vantaggiose di quelle online.

Chi effettua acquisti direttamente al supermercato, poi, non paga i costi di consegna oppure quelli extra di imballaggio. Inoltre, vedendo direttamente gli articoli freschi, si può cambiare idea e adattare la propria lista in base ai prodotti che piacciono di più in quella giornata.

I vantaggi di recarsi personalmente al punto vendita sono molti, ci sono però anche degli svantaggi tra cui:

la necessità di uscire di casa per fare la spesa;

la necessità di trovare parcheggio se il supermercato è lontano dalla propria casa;

la perdita di tempo per cercare i prodotti;

la fila alla cassa;

il rientro a casa con buste alle volte molto pesanti;

l’impossibilità di comparare le offerte.

Inoltre, se ci si reca a fare la spesa al supermercato si hanno più stimoli a fare acquisti. La disposizione strategica degli scaffali e le promozioni visive , infatti, potrebbero ostacolare il mantenimento del budget prefissato.

Conviene fare la spesa online o al supermercato?

Alla luce di quanto detto, quindi, fare la spesa online potrebbe essere la scelta ideale per le famiglie numerose con bimbi piccoli che vogliono risparmiare energia e tempo. Inoltre per chi:

lavora tutta la giornata;

ha una mobilità ridotta o non possiede l’automobile;

ama la pianificazione mensile o settimanale;

desidera sconti personalizzati oppure offerte digitali.

Recarsi di persona al supermercato, invece, è la scelta giusta per chi:

vuole controllare con attenzione i prodotti freschi;

abita vicino al negozio e può arrivarci a piedi;

non vuole sostenere costi in aggiunta per la consegna;

acquista pochi prodotti;

vuole visionare le offerte e accedere a quelle last minute;

ha tempo libero e ama fare la spesa.

Una terza scelta per la quale si potrebbe optare è la spesa ibrida ovvero l’acquisto di metà degli articoli online e dell’altra metà al negozio. Online, si potrebbero ad esempio acquistare alimenti confezionati o detersivi mentre in negozio la verdura, la carne o cogliere le occasioni offerte.