Scegliere dove fare la spesa non è mai stato così importante. Dopo anni di prezzi rialzati e crisi dei prodotti dalla pasta al caffè, fino al cioccolato e frutta e verdura che stagionalmente diventano beni di lusso per via di siccità o alluvioni, sapere dove risparmiare è una skill utilissima. Ogni anno Altroconsumo produce una classifica dei supermercati dove si risparmia di più, anche fino al 40%.

Si tratta di un’analisi dettagliata che mette a confronto supermercati di ogni tipo. Se usata accuratamente, questa lista permette di risparmiare fino a 3.700 euro in 12 mesi per una famiglia media di quattro persone.

La spesa sempre più cara

L’indagine di Altroconsumo si apre con una premessa importante, ovvero il considerevole aumento del costo del carrello negli ultimi anni. Nel periodo compreso tra marzo 2024 e marzo 2025, i prezzi nei supermercati hanno registrato un ulteriore incremento del 2,2%.

Gli aumenti variano per tipologia di supermercato. Tra il 2024 e il 2025 gli aumenti:

nei supermercati tradizionali +2,4%;

nei discount +2,1%;

negli ipermercati +1,9%.

Guardando agli ultimi cinque anni invece l’aumento maggiore è stato registrato dai discount con +26% e a seguire i supermercati tradizionali con il 24% e gli ipermercati con il 23%.

Anche se ancora oggi i discount restano il canale più conveniente, spesso su alcuni beni non si riesce più a vedere così tanto la differenza nei prezzi. Hanno infatti subito i rincari più elevati e spesso non riescono a vincere la gara allo sconto o alla promozione migliore.

Come risparmiare fino a 3.700 euro l’anno

Spesso si riesce a risparmiare sulla spesa grazie agli sconti che i singoli supermercati mettono a disposizione dei clienti, alle giornate di promozione o ai programmi di fedeltà che fanno accumulare sconti ogni tot euro di spesa effettuata. È innegabile però che per risparmiare la cifra più alta bisogna dirigersi verso quei discount famosi per i prezzi più bassi. Non è un caso quindi che dall’indagine condotta emerga come risparmio maggiore lo offra proprio Eurospin.

Questo presenta un prezzo medio nazionale più basso del 40%. Che si traduce, usando le stime di Altroconsumo, fino a 1.300 euro annui per una famiglia di quattro persone. Questo orientando la spesa ai prodotti più economici.

Se invece si punta ai marchi dell’insegna, il risparmio maggiore si ottiene acquistando i prodotti della linea Carrefour. Secondo le stime, questo permette una riduzione fino a 3.308 euro l’anno.

Quali famiglie risparmiano di più e come

Per ogni tipologia di famiglia e per ogni tipo di prodotto acquistato, si può calcolare quanto si riesce a risparmiare all’anno. Anche in questo caso, l’indagine di Altroconsumo ha fatto i conti in tasca. Prendendo come riferimento la spesa media annua al supermercato dai dati Istat 2024, ha così stabilito che:

una sola persona può arrivare a risparmiare fino a 2249 euro scegliendo i prodotti più economici sul mercato;

una coppia può arrivare a risparmiare fino a 3273 euro con i prodotti più economici;

una coppia con due figli può arrivare a risparmiare fino a 3700 euro all’anno con i prodotti più economici.

E se si sceglie una spesa più flessibile, dove si acquistano prodotti sia di marca che prodotti economici? In questo caso si può arrivare a risparmiare fino a 2.838 euro nella catena In’s Mercato.

Il modo per risparmiare davvero quando si fa la spesa è quindi un mix di acquisti nei discount, tra In’s Mercato, Eurospin e Lidl, senza però dimenticare le importanti opportunità che danno le promozioni e gli sconti dei supermercati tradizionali o ipermercati.