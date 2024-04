Sciopero trasporto locale 11 aprile: da Venezia a Genova, gli orari nelle principali città

Fonte: ANSA Sciopero del trasporto locale

Giovedì 11 aprile scatta un nuovo sciopero generale. Con lo slogan “Adesso basta”, il nuovo blocco generale proclamato da Cgil e Uil, riguarda per 4 ore in tutti i settori privati e per 8 ore in quello dell’edilizia, con manifestazioni e iniziative che si terranno nelle varie città italiane. Si fermano i trasporti, i settori privati, gli edili, le Poste, i metalmeccanici e molti altri.

A risentirne maggiormente sono i trasporti. In diverse città italiane la giornata si preannuncia complicata. Esclusi dal blocco il trasporto pubblico locale a Palermo, Udine e Perugia e Terni. Vediamo alcuni esempi.

Lo sciopero nelle grandi città

Dopo l’agitazione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, per la giornata di giovedì 11 aprile i sindacati Cgil e Uil di Torino hanno proclamato un nuovo sciopero di 4 ore del trasporto locale.

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città:

Sciopero 11 aprile Venezia

A Venezia, AVM/Actv informa che è stata dichiarata l’adesione di AVM, Actv e VeLa allo sciopero nazionale di giovedì 11 aprile. L’agitazione potrà dunque interessare il personale delle tre società in modo diverso:

3 ore per il personale di movimento (servizi di trasporto pubblico, rete vendita e controlli)

4 ore per il personale degli altri settori aziendali

Lo sciopero di 3 ore, dalle 10:00 alle 13:00 in ambito urbano e dalle 19:30 alle 22:30 in ambito extraurbano, si colloca al di fuori delle fasce orarie garantite per bus e tram e non consente lo svolgimento dei servizi minimi di collegamento nella rete di navigazione.

Quindi non può essere garantita nessuna corsa del servizio di trasporto pubblico acqueo e automobilistico/tranviario nelle ore interessate dallo sciopero. Per il servizio di trasporto pubblico quindi, le fasce orarie indicate si riferiscono agli orari di arrivo e di ripartenza dei mezzi da/per i depositi aziendali, si considerino dunque – ai fini della regolarità del servizio – i tempi tecnici di spostamento.

Lo sciopero potrà inoltre interessare il personale di biglietteria della rete vendita Venezia Unica, sempre nella fascia oraria 10:00-13:00.

People Mover e MOM

Le 4 ore di astensione potranno invece interessare il personale addetto nei parcheggi in struttura gestiti da AVM, gli operatori presenti al People Mover e gli addetti dei servizi ausiliari della sosta (incluso l’ufficio ZTL Auto).

People Mover: da entrambi i capilinea come di seguito indicato:

dalle ore 7.10 alle ore 10.40

dalle ore 15.20 alle ore 20.10

Linea 8E MOM: l’azienda MOM comunica che la fascia oraria dello sciopero comunicata è 15:01-19:00.

Sciopero 11 aprile Puglia e Basilicata

Ferrovie Appulo Lucane

In Puglia e Basilicata, per quanto riguarda le Ferrovie Appulo Lucane, le segreterie regionali sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti Puglia e Basilicata hanno comunicato l’integrazione regionale all’adesione allo sciopero nazionale confederale settori privati di 4 ore, dalle ore 19.30 alle ore 23.30.

Cotrab Basilicata

Anche gli autoferrotranvieri di Cotrab Basilicata partecipano allo sciopero nazionale dalle 17 alle 21, assicurando comunque il rispetto delle fasce di garanzia all’interno delle quali il servizio sarà comunque assicurato. Le corse partite dal capolinea prima dello sciopero verranno portate a termine senza alcuna interruzione, anche se l’arrivo a destinazione si trova nella fascia dello sciopero.

Il personale di terra, degli uffici, delle officine e degli impianti fissi, potranno scioperare nelle ultime 4 ore del turno di lavoro.

Sciopero 11 aprile Genova

Anche le federazioni dei trasporti della Liguria hanno comunicato la loro adesione allo sciopero generale nazionale. Per quanto riguarda Amt servizio di trasporto urbano di Genova, provinciale e della ferrovia Genova Casella, ecco le modalità:

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 13.00 alle ore 17.00

il servizio delle biglietterie urbane e del Servizio Clienti sarà garantito fino alle ore 12.15

il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 13.00 alle ore 17.00

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap. Garantiti anche i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati però prima della proclamazione dello sciopero.

Sciopero 11 aprile Sardegna

In Sardegna, Arst ha pubblicato le fasce orarie minime di garanzia in vigore durante le quali è garantito il servizio:

personale viaggiante automobilistico: tutte le sedi territoriali dalle ore 06,00 alle ore 09,29; dalle ore 13,30 alle ore 15,59;

personale viaggiante settore ferroviario: tutte le sedi territoriali ferroviarie dalle ore 05,45 alle ore 08,44; dalle ore 12,45 alle ore 15,44;

personale viaggiante settore metrotranviario:

– sede di Cagliari: dalle ore 06,00 alle ore 08,59; dalle ore 12,45 alle ore 15,44;

– sede di Sassari: dalle ore 06,30 alle ore 09,29; dalle ore 12,45 alle ore 15,44;

Sciopero 11 aprile Trentino Trasporti

In Trentino ok allo sciopero da parte del personale viaggiante di Trentino trasporti S.p.A. con durata 3 ore. Giovedì 11 aprile quindi il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A. si asterranno dal servizio dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

Le corse iniziate prima delle 13:00 e non ancora ultimate, verranno effettuate con queste modalità:

servizio urbano/ servizio sostitutivo funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea;

servizio extraurbano/ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa. Il servizio riprenderà con le corse in partenza dopo le 16:00.

Sciopero 11 aprile Friuli Venezia Giulia

Anche i lavori del settore trasporti di Atap Friuli hanno aderito allo sciopero nazionale confederale di 4 ore del settore trasporto pubblico locale. Ecco come si svolge lo sciopero:

servizio urbano: dalle 16.30 alle 20.30.

servizio extraurbano: dalle 16.30 alle 20.30.

Saranno garantiti le corse speciali per il trasporto degli utenti disabili, i servizi scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e la corsa dal CRO di Aviano con partenza alle 16.35.

Le corse in viaggio al momento dell’inizio di ciascuna fascia oraria di sciopero proseguiranno il regolare servizio fino al capolinea di destinazione. Alla ripresa, dopo lo sciopero, ogni autobus riprenderà servizio al primo orario utile.

Tutte le informazioni al n. verde 800.052.040 (040/9712343 da rete mobile) o consultando i siti atap.pn.it o tplfvg.it.