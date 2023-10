Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Fonte: ANSA Sciopero 9 ottobre: gli orari di bus e treni nelle principali città

Lo sciopero che era stato rinviato venerdì 29 settembre è stato rifissato per lunedì 9 ottobre, quando tutti noi dovremo fare i conti con nuovi disagi legati al nuovo stop ai mezzi pubblici di 24 ore proclamato dal sindacato Usb.

Diverse le motivazione alla base del blocco dei trasporti: come si legge nella nota di Usb, lo sciopero è stato proclamato contro gli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, il blocco delle spese militari e l’invio di armi all’Ucraina, ma anche per il superamento dei salari di ingresso, la necessità di modificare il sistema di appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, il salario minimo a 10 euro l’ora, il libero esercizio del diritto di sciopero e la legge sulla rappresentanza.

AL COBAS ha stigmatizzato il comportamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con la precettazione del ministro Salvini e la riduzione a 4 ore dello sciopero di 24 ore precedentemente indetto per il 29 settembre, avrebbe ecceduto nel restringimento del diritto di sciopero costituzionalmente garantito.

“Il 29 settembre hanno impedito scioperare, hanno fermato la rivendicazione dei lavoratori per favorire ricchi e privati, ma la nostra battaglia al fianco dei Lavoratori Autoferrotranvieri continua” afferma Usb. “Come annunciato riconvochiamo lo sciopero di 24 ore per il 9 ottobre: dalle 8:30 alle 17:00 e dalle ore 20:00 fino a fine servizio. Vogliamo sicurezza sul lavoro, salario adeguato e dignità per tutti gli autoferrotranvieri: basta con la repressione e gli attacchi al diritto di sciopero”.

Lunedì 9 ottobre, dalle 00:01 alle 23:59, si fermano quindi bus, metro, tram e alcuni treni locali. Ma vediamo come si svolge nel dettaglio nelle principali città e regioni. Al momento non risultano coinvolti gli aerei, che sono rimasti a terra il 29 settembre.

Sciopero treni lunedì 9 ottobre 2023

Trenord

Il blocco del 9 ottobre potrebbe coinvolgere il personale di Ferrovienord, gestore dell’infrastruttura Trenord, con possibili ripercussioni sul servizio. Saranno comunque attive le fasce di garanzia 6:00-9:00 e 18:00-21:00.

I treni, circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00 arriveranno comunque fino alla destinazione finale. Nella fascia pomeridiana, arriveranno a destinazione finale i treni con partenza prevista dalla stazione di origine fino alle ore 21:00.

Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI va considerato come orario di partenza quello relativo alle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Potrebbero essere interessati i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord:

Milano Cadorna – Canzo/Asso

Milano Cadorna – Como Lago

Milano Cadorna – Novara Nord

Milano Cadorna – Varese – Laveno

Brescia/Iseo – Edolo

le linee suburbane S2, S3 ed S4

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni su queste linee a gestione mista:

S1 Saronno – Milano Passante – Lodi;

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

S12 Milano Bovisa – Melegnano;

S13 Milano Bovisa – Pavia.

Saranno coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona.

Nel caso di stop ai treni, per i soli collegamenti per l’aeroporto saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1);

tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Maggiori dettagli sono disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’app di Trenord.

BusItalia

Stop anche ai pullman di BusItalia, servizio gestito da Trenitalia e attivo in Campania, Veneto, Toscana e Umbria. Queste le fasce giornaliere di garanzia del servizio: dalle ore 6:30 alle ore 9:00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30.

Roma

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

A Roma, i mezzi pubblici si fermano dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Durante lo sciopero, il servizio è garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non è garantito neanche il servizio delle biglietterie; i bike box delle stazioni eventualmente chiuse non saranno disponibili ad eccezione del bike box della stazione Ionio. Restano invece aperti i parcheggi di interscambio restano e attivo il servizio delle biglietterie on-line.

Ecco gli orari dello sciopero:

– notte 8/9 ottobre:

non garantito : il servizio delle linee bus notturne, la cui denominazione inizia per “n”

: il servizio delle linee bus notturne, la cui denominazione inizia per “n” garantito: il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

– giornata 9 ottobre:

non garantito: il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl garantito: le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59

– notte 9/10 ottobre:

non garantito : dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

: dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl garantito: il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

Tutte le informazioni sullo stato del servizio sono disponibili sulla piattaforma informativa digitale InfoAtac:

http://www.atac.roma.it

X: @infoatac

Whatsapp: inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335.1990679.

Milano

A Milano si rischia la paralisi della città con il blocco di lunedì 9. Ecco i mezzi coinvolti nella città meneghina.

Linee ATM

A Milano, lo sciopero interessa le linee ATM dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Linee Autoguidovie

Le corse delle linee Autoguidovie 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59.

Funicolare Como-Brunate

L’agitazione potrebbe avere conseguenze anche sul servizio della Funicolare Como-Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Napoli

A Napoli lo sciopero del 9 ottobre riguarda tutti i mezzi locali ANM.

Linee di superficie tram, bus, filobus: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Ricordiamo che l’impianto di Chiaia è chiuso ma è dal 1° ottobre è attivo il servizio navetta NC, che segue le fasce di garanzia dei bus.

Per info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00 e profili social media anmnapoli su Facebook e X.

Torino

A Torino incrociano le braccia i lavoratori della GTT. L’azienda locale assicura comunque che sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Il trasporto pubblico viene garantito in queste fasce orarie:

Servizio urbano-suburbano, metro e centri servizi clienti: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 Servizio extraurbano, bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres : da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Venezia

Coinvolti nello sciopero anche dipendenti e personale della società Actv a Venezia. Lo sciopero potrà quindi interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari e people mover.

Durante lo sciopero saranno garantiti questi servizi:

– navigazione: orari e tratte consultabili qui.

– Linea 17: la linea 17 sarà garantita all’interno dei servizi minimi con queste corse:

partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00

partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10.

Prenotazione riservata alle sole auto (esclusi i mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass IMOB. Le corse sono comunque ad accesso libero, salvo il contingente prenotato, per le altre auto secondo l’ordine di arrivo. La prenotazione è obbligatoria, anche per le persone disabili, per poter accedere al servizio di trasporto nella giornata di sciopero e va effettuata entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 8 ottobre tramite i siti www.avmspa.it e www.actv.it.

Nella notte tra il giorno che precede lo sciopero e il giorno di sciopero ultime corse: da Lido S. Nicolò alle 00.20; da Tronchetto alle 00.20. Il servizio riprende regolarmente il giorno 10 ottobre con le corse delle 5.00 da Lido S. Nicolò e da Tronchetto.

Inoltre la Direzione Navigazione comunica la regolarità di queste corse:

– Linea 5.1/5.2: collegamento serale Lido S.M.E. – F.te Nove e viceversa:

da Lido S.M.E. “A” corse alle ore 20.36, 21.36, 22.36 e 23.36

da F.te Nove “D” corse alle ore 21.00, 22.02, 23.00 e 0.00

– Linea 13 [(A)=corsa limitata a S. Erasmo Chiesa. (B)=corsa limitata a S. Erasmo Punta Vela. | (C)=prosegue per F.Te Nove. (D)=corsa limitata a S. Erasmo Chiesa. | (E)=partenza da S. Erasmo Vela e limitata a S. Erasmo Chiesa]:

Da F.te Nove “D” per Treporti corse alle ore 4.25(A), 5.15(A), 8.45, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40;

Da S. Erasmo Capannone per Treporti corse alle 4.53(A), 5.43(A), 9.13, dalle 9.55 alle 15.55 ai minuti 55 e alle 20.08, 21.08, 22.08, 23.08;

Da S. Erasmo Chiesa per Treporti corse alle 6.05, 6.45(B), 7.15, 8.05, 8.45, 9.25, dalle 10.05 alle 16.05 ai minuti 05 e alle ore 16.45, 17.25, 18.05, 20.18, 21.18, 22.18, 23.18;

Da S. Erasmo Chiesa per Capannone corse alle 5.10(C), 5.55(C), dalle 9.45 alle 15.45 ai minuti 45 e alle 18.45(C), 21.00(C), 22.00(C), 23.00(C), 00.00(C).

Da Treporti per S. Erasmo Capannone corse alle 4.50(C), 6.25(D), 7.08(E), 7.45(D), 8.25(D), dalle 9.25 alle 15.25 ai minuti 25 e alle 16.25(D), 17.05(D), 17.45(D), 18.25(C), 20.40(C), 21.40(C), 22.40(C), 23.40(C);

– Linea 22

da Punta Sabbioni per Tre Archi corse alle ore 7.00 e 7.30 limitata a F.te Nove

da Tre Archi per Punta Sabbioni corsa alle ore 13.18

Autobus, tram e People Mover

Per quanto riguarda autobus, tram e servizio People Mover:

i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani con le seguenti modalità – dalle ore 06:00 alle 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29

il servizio del giorno 8 ottobre terminerà regolarmente alle ore 2.30 del 9 ottobre per poi riprendere alle ore 3.30 del giorno 10 ottobre. Le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite il 9 ottobre 2023

il servizio people mover dalle ore 07:10 alle ore 09:50 e dalle ore 16:40 alle ore 19:20

Servizio MOM

La linea extraurbana 8E Treviso – Mestre – Venezia, effettuata in collaborazione con l’azienda di TPL MOM, sarà garantita nelle fasce orarie 6.00/8.59 e 16.30/19.29.

Sono garantite anche le corse di linea 8E effettuate dall’azienda di TPL MOM:

da Treviso per Venezia ore 5.45 – 8.15

da Venezia per Treviso ore 7.00 – 9.30

da Treviso per Mestre ore 10.48 – 12.48 – 14.48 – 16.48 – 18.48

da Mestre per Treviso. ore 11.15 – 13.45 – 15.45 – 17.45 – 19.45

Garantiti anche i servizi automobilistici di Lido e Pellestrina dalle 6.00 alle 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29;

Saranno anche garantite queste corse delle linee N e 11 automobilistica:

da Lido S.M.E. per Pellestrina: : 4.26(N) – 5.05(N) – 5.50 – 6.20 – 6.55 – 7.25 – 7.55 – 8.30 – 9.30 – 10.30 – 14.10 – 14.40 – 15.40 – 16.10 – 16.40 – 17.10 – 17.40 (limitata Faro Rocchetta in coincidenza con bus a SMM) – 18.40; 19.40

da Pellestrina per Lido S.M.E.: 00.15(N) – 5.20(N) – 6.05 – 6.40 – 7.10 – 7.45 – 8.15 – 8.40 (limitato S.M.Mare) – 9.20 – 10.20 – 11.20 – 14.55 (limitato S.M.Mare) – 15.30 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 (limitato S.M.Mare )– 18.30 – 19.30; 23.15 – 23.45 ( Da Faro Rocchetta per S.M.E.).

TPER Emilia-Romagna

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari TPER dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Lo sciopero riguarda anche il servizio di bus sostitutivi del “Marconi Express”, che potrebbero non essere garantiti, per effetto dell’astensione dei lavoratori, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

TUA-Trasporto Unico Abruzzese

Anche in Abruzzo il Centro Operativo della Impresa Ferroviaria (C.O.I.F.) di TUA-Trasporto Unico Abruzzese comunica che saranno soppresse queste corse treno: