Fonte: ANSA Sciopero trasporti 29 settembre: info e orari nelle principali città

A pochi giorni di distanza da un altro blocco, un nuovo sciopero nazionale dei trasporti rischia di paralizzare ancora una volta le città italiane. Venerdì 29 settembre scatta un nuovo sciopero dei mezzi pubblici di carattere nazionale indetto da USB, che riguarderà tutte le principali città.

Uno stop di 24 ore di autobus, tram e metro e del personale delle società che gestiscono i trasporti che potrebbe nuovamente causare disagi, ritardi e cancellazioni per tutti coloro che si devono spostare per lavoro, studio o viaggio. Il consiglio, quando possibile, è sempre di evitare di mettersi in viaggio con i mezzi pubblici nelle giornate di sciopero, e prediligere bicicletta, car-sharing o auto, meglio se con un gruppo di colleghi o amici per risparmiare e inquinare meno.

Ma ecco nel dettaglio come si svolge lo sciopero da città a città.

Sciopero treni venerdì 23 settembre 2023

Sciopero Trenitalia

Sciopero Italo

Sciopero Trenord

Per quanto riguarda Trenord, dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di venerdì 29 settembre potrebbe aderire allo sciopero esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura FERROVIENORD S.p.A. che potrà generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord.

I treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00, arriveranno fino alla destinazione finale. Invece, nella fascia pomeridiana, arriveranno a destinazione quelli con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 21:00. Saranno comunque attive le fasce di garanzia 6-9 e 18-21. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Potrebbero essere interessati dallo sciopero i treni circolanti esclusivamente su rete FERROVIENORD:

Milano Cadorna – Canzo/Asso

Milano Cadorna – Como Lago

Milano Cadorna – Novara Nord

Milano Cadorna – Varese – Laveno

Brescia/Iseo – Edolo

le linee suburbane S2, S3 ed S4

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni su queste linee a gestione mista:

S1 Saronno – Milano Passante – Lodi;

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

S12 Milano Bovisa – Melegnano;

S13 Milano Bovisa – Pavia.

Attenzione anche a chi deve andare in aeroporto: si fermano anche i collegamenti aeroportuali:

Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi

Malpensa Aeroporto

S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona.

Per i soli collegamenti aeroportuali, saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1);

tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Tutte le informazioni sempre aggiornate sono disponibili sul sito http://www.trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite la app Trenord.

Sciopero mezzi pubblici venerdì 23 settembre 2023

Sciopero mezzi Roma

Venerdì 29 settembre si fermano i mezzi e il personale Atac per 24 ore. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge, e cioè da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte non è garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non è garantito nemmeno il servizio delle biglietterie, mentre i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione, potete comunque sempre utilizzare le biglietterie on-line o pagare direttamente in stazione o sui mezzi di superficie con carte di credito/debito.

Ecco gli orari dello sciopero nel dettaglio:

notte 28/29 settembre 2023:

garantito: il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

non garantito: il servizio delle linee bus notturne, la cui denominazione inizia per “n”.

giornata del 29 settembre 2023

garantito: le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

non garantito: il servizio sull’intera rete dalle ore 8.31 alle ore 16.59 e dalle ore 20.01 al termine del servizio diurno; le corse metro A-B-C previste dopo le ore 24; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

notte 29/30 settembre 2023

garantito: il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

non garantito: dopo le ore 24 il servizio metro A-B-C, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

Tutte le info aggiornate su http://www.atac.roma.it, su X @infoatac oppure su Whatsapp inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 3351990679.

Sciopero mezzi Milano

A Milano, per quanto riguarda le linee ATM di bus, metro e tram, lo stop potrebbe avere conseguenze dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino a termine servizio.

Attenzione anche a chi deve prendere la funicolare Como-Brunate: il servizio potrebbe essere sospeso dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30.

Sciopero mezzi Napoli

Anche a Napoli i mezzi pubblici ANM si fermano per 24 ore, con queste eccezioni:

linee di superficie (tram, bus, filobus) : il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero

: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero metro Linea 1 : prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34.

: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34. funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. L’impianto di Chiaia è chiuso: è attivo servizio navetta NC, che segue le fasce di garanzia dei bus.

Info e aggiornamenti al Contact center ANM al numero verde 800 639525, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00, oppure seguendo gli account social ANM Napooli su Facebook e X.

Si fermano a Napoli anche i mezzi delle linee EAV, ma verranno garantiti questi collegamenti delle linee flegree dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30. Ecco il dettaglio:

ultime partenze prima dello sciopero:

da Montesanto per Torregaveta 07:41 e 17:21

da Montesanto per Licola 08:00 e 17:12

per Montesanto da Torregaveta 07:54 e 17:14

per Montesanto da Licola 07.56 e 17:08

prime partenze garantite dopo lo sciopero:

da Fuorigrotta per Torregaveta 05:08

da Montesanto per Torregaveta 05:21 e 14:41

da Montesanto per Licola 05:02 e 14:48

per Montesanto da Torregaveta 14:34

per Montesanto da Licola 14:44

Sciopero mezzi Torino

Anche a Torino stop ai mezzi pubblici. Lo sciopero potrà avere ripercussioni su tutti i servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela. GTT garantisce comunque il servizio in questi orari:

servizio urbano-suburbano, metro, centri di servizi clienti: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Sarà comunque assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Sciopero mezzi Emilia Romagna

In Emilia Romagna i servizi bus TPER di Bologna e Ferrara – bus e corriere – saranno sospesi dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.