Giovedì 11 aprile lo sciopero generale riguarda anche i trasporti a Torino. Possibili disagi in tutto il capoluogo piemontese per il blocco dell'intera rete Gtt

Fonte: ANSA Sciopero dei mezzi a Torino

Giovedì 11 aprile scatta un nuovo sciopero generale. Con lo slogan “Adesso basta”, il nuovo blocco generale proclamato da Cgil e Uil, riguarda per 4 ore in tutti i settori privati e per 8 ore in quello dell’edilizia, con manifestazioni e iniziative che si terranno nelle varie città italiane. Si fermano i trasporti, i settori privati, gli edili, le Poste, i metalmeccanici e molti altri.

A risentirne maggiormente sono i trasporti. Anche a Torino la giornata si preannuncia complicata, almeno per la serata.

Sciopero 11 aprile Torino Gtt

Dopo l’agitazione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, per la giornata di giovedì 11 aprile i sindacati Cgil e Uil di Torino hanno proclamato un nuovo sciopero di 4 ore del trasporto locale. Nel capoluogo piemontese stop a bus, tram e treni Gtt, con queste modalità:

servizio urbano-suburbano e metro: dalle 18.00 alle 22.00

servizio extraurbano, servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): dalle ore 17.30 alle ore 21.30

centri servizi al cliente: dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Gtt assicura che sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero. Maggiori dettagli sul sito gtt.to.it.

Sciopero 11 aprile treni

Per quanto riguarda i treni, anche questi possono subire ritardi e cancellazioni. Lo sciopero dei treni si svolge dalle 09:01 alle 13:00: stop quindi ai convogli di Gruppo FS Italiane e Italo. Precisiamo tuttavia che lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Non tutti i treni, però, vengono soppressi, perché, come di consueto, ci sono alcuni servizi garantiti.

Trenitalia

Disagi e cancellazioni per Trenitalia, anche se come di consueto vengono garantite diverse corse.

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Qui potete consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che vi interessa.

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto.

Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.

Italo

Anche i treni Italo in transito o in partenza o in arrivo a Roma sono interessati dallo sciopero nello stesso orario di Trenitalia, dalle ore 09:01 alle ore 13:00.

Qui la lista dei treni ad alta velocità Italo garantiti anche durante lo sciopero dell’11 aprile.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: