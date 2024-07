Sciopero treni 6 e 7 luglio, Trenitalia, Trenord e Tper a rischio: orari e modalità

Nuovo sciopero dei treni per sabato 6 e domenica 7 giugno. Previsti ritardi e cancellazioni. Gli orari e i treni garantiti

Fonte: ANSA Possibili ritardi e cancellazioni per i treni il 6 e 7 luglio

Nuovi disagi per chi viaggia in treno. Via da stasera un nuovo sciopero nazionale del personale delle società di Gruppo Fs, Trenitalia, Trenord e Tper. L’agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato. Ma vediamo meglio nei dettagli quali sono i treni a rischio e quali quelli garantiti.

Sciopero Trenitalia 6 e 7 luglio

Dopo l’ultimo blocco dei treni del 25 e 26 giugno, un altro stop alla circolazione ferroviaria, con pesanti disagi soprattutto per chi si deve mettere in viaggio per le vacanze.

Dalle 21:00 di sabato 6 alle 21:00 di domenica 7 luglio i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Ricordiamo come sempre che lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I treni Trenitalia garantiti

In caso di sciopero Trenitalia è tenuta comunque a garantire sempre alcuni servi di base.

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero

elenco treni nazionali garantiti nei giorni feriali e festivi

elenco treni nazionali garantiti in caso di sciopero con durata non superiore alle 24 ore, ricadente in giornata festiva e con inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Qui potete consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che vi interessa.

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto.

Sciopero treni Trenord 6 e 7 luglio

Dalle ore 21:00 di sabato 6 luglio alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024, le sigle sindacali Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero. Trenord precisa che in casi precedenti simili “non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio”, ma è comunque possibile che qualche ritardo o cancellazione ci sia.

Attenzione alle fasce di garanzia, che non ci sono: trattandosi di una domenica, cioè di un giorno festivo, non sono previsti orari in cui i treni sono comunque garantiti.

Per quanto riguarda Milano e la Lombardia, nel caso di cancellazione dei treni che effettuano il percorso da e per gli aeroporti, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1;

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite l’app Trenord.

Come chiedere il rimborso del biglietto o come partire comunque

I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso fino:

All’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

Fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

In alternativa, possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Sciopero Busitalia Sita Nord

Domenica 7 luglio si ferma anche per 4 ore il personale della società Busitalia Sita Nord, dalle 18:00 alle 22:00.

Questi i servizi che possono subire variazioni o cancellazioni:

I treni regionali delle relazioni Terni – Rieti – L’Aquila;

Gli autoservizi sostitutivi programmati in orario delle relazioni Foligno – Terni, Terni – Orvieto, Terontola – Perugia, Chiusi – Orte, Orte – Terni, Terni – Todi – Perugia Ponte S.Giovanni – Perugia S. Anna, Perugia S.Anna – Umbertide – Città di Castello – Sansepolcro e viceversa;

I servizi Link dell’Umbria;

I servizi Umbria Airlink.

Sciopero del personale di SAD e Trentino Trasporti

Stop, sempre nei giorni 6 e 7 luglio, per il personale di SAD e Trentino Trasporti, secondo queste modalità:

SAD: dalle 21:00 del 6 luglio alle 21:00 del 7 luglio;

Trentino Trasporti: dalle 00:01 alle 23:59 del 7 luglio.

I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Merano-Malles, Brennero-Bolzano e Bolzano-Fortezza-San Candido possono subire variazioni. Idem i treni di Trentino Trasporti della linea Trento – Bassano del Grappa.

Anche in questo caso, come sempre, lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.