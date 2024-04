Giovedì 11 aprile lo sciopero generale non riguarda i mezzi pubblici Atm a Milano. Possibili disagi invece per chi si sposta con Trenord e linee Net

Fonte: ANSA Sciopero dei mezzi a Milano

Giovedì 11 aprile scatta un nuovo sciopero generale. Con lo slogan “Adesso basta”, il nuovo blocco generale proclamato da Cgil e Uil, riguarda per 4 ore in tutti i settori privati e per 8 ore in quello dell’edilizia, con manifestazioni e iniziative che si terranno nelle varie città italiane. Si fermano i trasporti, i settori privati, gli edili, le Poste, i metalmeccanici e molti altri.

A risentirne maggiormente sono i trasporti. A Milano, il prefetto ha precettato i lavoratori Atm per motivi di ordine e sicurezza pubblica legati a due eventi che si terranno nella giornata, e cioè la riunione ministeriale Trasporti del G7 e la partita di calcio Milan-Roma.

Sciopero 11 aprile Milano Atm

Dopo l’agitazione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, per la giornata di giovedì 11 aprile i sindacati Cgil e Uil di Milano avevano proclamato un nuovo sciopero di 4 ore del trasporto locale, dalle ore 20.01 alle ore 24.00, che però, come anticipato, è stato precettato dal prefetto, e dunque annullato.

Atm

A Milano lo sciopero avrebbe dovuto avere conseguenze sulle linee Atm dalle 20 alle 24, e invece le corse di bus, tram e metro saranno regolari. Tutte le linee metropolitane e di superficie saranno quindi in normale servizio.

Linee Net

Il blocco potrebbe avere conseguenze invece sul servizio delle linee Net extraurbane e urbane di Monza dalle 20 alle 24.

Funicolare Como-Brunate

Possibili problemi anche per la funicolare Como-Brunate: lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 19:30 alle 22:30.

Sciopero 11 aprile Trenord e altri treni

Per quanto riguarda i treni, anche questi possono subire ritardi e cancellazioni. Lo sciopero dei treni si svolge dalle 09:01 alle 13:00: stop quindi ai convogli di Trenord, Gruppo FS Italiane e Italo. Precisiamo tuttavia che lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Non tutti i treni, però, vengono soppressi, perché, come di consueto, ci sono alcuni servizi garantiti.

Trenord

Per la giornata di giovedì 11 aprile si fermano anche i treni Trenord, sempre con orario 09:01-13:00. Lo stop potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in tutta la Lombardia. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero e arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli sul sito trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time sull’app Trenord.

Trenitalia

Disagi e cancellazioni per Trenitalia, anche se come di consueto vengono garantite diverse corse.

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Qui potete consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che vi interessa.

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto.

Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.

Italo

Anche i treni Italo in transito o in partenza o in arrivo a Roma sono interessati dallo sciopero nello stesso orario di Trenitalia, dalle ore 09:01 alle ore 13:00.

Qui la lista dei treni ad alta velocità Italo garantiti anche durante lo sciopero dell’11 aprile.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: