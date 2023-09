Sciopero 18 settembre, chi si ferma: gli orari nelle principali città

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Lunedì da incubo per milioni di italiani: è una giornata nera per il trasporto urbano in tutta Italia questo 18 settembre, a causa dello sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale dei dipendenti del trasporto pubblico, in particolare dai sindacati Cub trasporti, Sgb Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail.

Alla base del blocco diverse motivazioni, tra cui la rivendicazione di un aumento di stipendio pari a 300 euro, la riduzione a 35 ore settimanali a parità di salario, la riduzione dei periodi guida e dei nastri di lavoro. Ma anche, si legge nel comunicato ufficiale dei sindacati, per rivendicare un reale adeguamento delle tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per chiedere il blocco delle privatizzazioni e relative gare d’appalto e anche per gli utenti che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico affinché si smetta con i tagli ai trasporti.

“È tempo e ora dì dire basta alla politica della concertazione che in tutti questi anni è stata corresponsabile e ha prodotto solo: un impoverimento della classe lavoratrice; una continua erosione dei diritti e delle conquiste. I salari sono i più bassi d’Europa, il lavoro è sempre più duro, le responsabilità sono sempre maggiori. I lavoratori dei trasporti sono chiamati a prendere posizione contro chi specula sulla vita lavorativa degli autoferrotranvieri, con il solo intento di dare sempre più spazio agli amici delle aziende private”.

Intanto, dopo lo sciopero dei mezzi pubblici di lunedì 18 settembre, i sindacati si stanno già preparando a uno sciopero generale di tutti i settori e tutti i servizi che scatterà venerdì 20 ottobre 2023. Le ragioni dello stop vanno dalla richiesta di aumenti di stipendio all’impatto “drammatico dell’economia di guerra” sulle condizioni materiali e di vita di milioni di lavoratori italiani ed europei.

“Mentre prosegue senza sosta la mattanza della popolazione ucraina, vittima dello scontro imperialista tra la Nato e la Russia di Putin, assistiamo a una corsa al riarmo senza precedenti su scala globale” denunciano i sindacati, che sottolineano come, in un quadro già segnato dall’aumento costante delle spese militari nell’ultimo decennio, lo scorso 13 luglio il Parlamento europeo, con voto quasi unanime, ha approvato in via definitiva il cosiddetto regolamento ASAP-Atto di supporto alla produzione di munizioni con cui Bruxelles stanzia 500 milioni di finanziamenti alle industrie di armi al fine di aumentare la produzione di proiettili e missili da inviare al governo di Kiev; non solo, prevede anche la possibilità di dirottare per questi fini i fondi del PNRR, “che nelle enunciazioni dei governi sarebbero dovuti servire per contrastare l’impatto economico e sociale della pandemia”.

Ma soprattutto, proseguono le associazioni dei lavoratori, nel regolamento si dichiara apertamente che i livelli di spesa pubblica destinata alle armi e alle guerre dovranno aumentare anche nei prossimi anni per far fronte a un nuovo contesto che “non è più di pace”, lasciando intendere che la tendenza generale al riarmo, e allo scontro tra le grandi potenze, va ben al di là degli esiti della guerra in Ucraina, caratterizzandosi come elemento sempre più centrale delle politiche economiche delle grandi potenze a livello globale.

“Così noi lavoratori, precari, disoccupati e pensionati, già duramente colpiti negli ultimi 3 anni dagli effetti della pandemia, vedremo le nostre condizioni di vita ulteriormente e duramente peggiorate per effetto dell’inflazione sui salari già poveri, dei rincari di tutti i beni di prima necessità, delle bollette, degli affitti e dei mutui”.

Da qui l’attacco al governo Meloni: “Le politiche del governo Meloni rappresentano una vera e propria dichiarazione di guerra contro i ceti sociali meno garantiti. Il sostegno incondizionato ai piani di guerra fa il paio con le ricette securitarie – carcere ai minori e ai loro genitori – con la repressione degli scioperi e del conflitto sociale e con misure apertamente reazionarie. L’abolizione del Reddito di cittadinanza, supportata da una campagna di odio contro i disoccupati, sta condannando milioni di famiglie alla povertà estrema e al ricatto di dover accettare condizioni di lavoro ultra-precarie e con salari da fame”.

E ancora, un attacco diretto al Dl Lavoro di recente approvazione, “che ha incentivato la precarietà attraverso l’estensione dell’utilizzo dei voucher e la facilitazione dell’uso reiterato dei contratti a termine”, e a una legge di rifinanziamento delle missioni militari all’estero – 43 in totale – che incrementa di oltre 100 milioni di euro e di 1500 soldati la spesa destinata ai contingenti italiani in Europa orientale. “La prossima Manovra economica non potrà che confermare il carattere antisociale e guerrafondaio dell’attuale governo, teso ancora una volta a colpire lavoratori e disoccupati aumentando le diseguaglianze al fine di tutelare e alimentare i già alti profitti del grande capitale, della finanza speculativa e delle lobbies belliciste”.

Intanto, decine e decine di contratti collettivi sono scaduti: milioni di lavoratori si ritrovano privi di qualsiasi tutela e con in tasca un salario falcidiato dall’aumento dei prezzi. “Tutto ciò col sostanziale silenzio-assenso delle ‘opposizioni’ parlamentari e dei vertici di Cgil-Cisl-Uil e UGL, i quali al di là di qualche dichiarazione ad effetto sui media e di qualche passeggiata rituale convocata in autunno, si guardano bene dal lavorare a una nuova stagione di lotta dentro e fuori ai luoghi di lavoro.

Prima di giungere allo sciopero generale del 20 ottobre, dicevamo, è oggi (18 settembre) la volta dello stop ai mezzi pubblici. Vediamo come si svolge lo sciopero nelle principali città, ricordando che per legge sono previste fasce orarie garantite, ma durante le giornate di sciopero diventa quasi impossibile muoversi con i mezzi, per via di ritardi infiniti e affollamenti. Il consiglio, se possibile, è scegliere altri mezzi di trasporto, come la bicicletta, il car sharing, lo scooter o l’auto, considerando però che in città c’è molto più traffico in caso di sciopero.

Sciopero 18 settembre 2023 Roma

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Durante lo sciopero a Roma il servizio è garantito esclusivamente durante le fasce di legge, da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

notte 17-18 settembre:

non garantito : il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

: il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”). garantito: il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

giornata 18 settembre:

non garantito : il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno; le corse della linea bus sostitutiva MA previste dopo le ore 20.00; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

: il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno; le corse della linea bus sostitutiva MA previste dopo le ore 20.00; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl garantito: le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

notte 18/19 settembre:

non garantito : dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

: dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl garantito: il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non garantito nemmeno il servizio delle biglietterie, mentre i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

Sciopero 18 settembre 2023 Milano

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee ATM dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Nella città meneghina dunque saranno attive due fasce di garanzia: i mezzi saranno assicurati da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Per il resto della giornata il rischio invece è che pullman, tram e metropolitane si fermino.

Sciopero 18 settembre 2023 Napoli

A Napoli, durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. A rischio il servizio ferroviario, che potrebbe non essere garantito da inizio servizio alle 6.17, dalle 8.03 alle 13.18, dalle 17.32 afine servizio.

Le prime partenze sono dunque garantite nella fascia di operatività del servizio dalle ore 6:17 alle ore 08:03, con queste modalità:

da Napoli per:

Sorrento 06:52

Sarno 06:22

Baiano 06:24

Poggiomarino 06:26

Torre Annunziata 06:33

San Giorgio via CDN 06:36

per Napoli da:

Sorrento 06:26

Sarno 06:38

Baiano 06:36

Poggiomarino 06:30

Torre Annunziata 06:45

San Giorgio via CDN 07:28

Ultime partenze garantite prima dello sciopero nella fascia di operatività del servizio dalle 6.17 alle 8.03:

da Napoli per:

Sorrento DD 07:28

Sarno 07:34

Baiano 07:36

Poggiomarino 07:38

Torre Annunziata 07:45

San Giorgio via CDN 07:48

per Napoli da:

Sorrento DD 07:38

Sarno 07:50

Baiano 07:48

Poggiomarino 07:42

Torre Annunziata 07:57

San Giorgio via CDN 07:28

Prima partenze garantite dopo lo sciopero nella fascia di operatività del servizio dalle 13.18 alle 17.32:

da Napoli per:

Sorrento DD 13:28

Sarno 13:34

Baiano 13:36

Poggiomarino 13:38

Torre Annunziata 13:45

San Giorgio via CDN 13:48

per Napoli da:

Sorrento 13:38

Sarno 14:26

Baiano 13:48

Poggiomarino 13:42

Torre Annunziata 13:21

San Giorgio via CDN 13:28

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

da Napoli per:

Sorrento 17:04

Sarno 17:10

Baiano 17:12

Poggiomarino 17:14

Torre Annunziata via CDN 17:13

San Giorgio via CDN 16:55

per Napoli da:

Sorrento 17:14

Sarno 17:26

Baiano 17:24

Poggiomarino 17:18

Torre Annunziata 16:57

San Giorgio via CDN 17:04

Sciopero 18 settembre 2023 Torino

Anche a Torino lo sciopero dei mezzi pubblici di GTT del 18 settembre sarà di 24 ore, ma come sempre saranno garantite alcune fasce orarie:

servizio urbano-suburbano-metro-centri di assistenza clienti: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.