Fonte: 123RF Date e orari sciopero aerei e porti luglio 2024

Luglio 2024 si preannuncia un mese di forti disagi per i viaggiatori italiani e internazionali a causa di una serie di scioperi nel settore dei trasporti, in particolare nel settore aereo e portuale.

Le date e le città interessate dagli scioperi, sono state confermate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha aggiornato il prospetto scioperi il 27 giugno 2024.

Scioperi nei porti italiani dall’1 al 7 luglio 2024

Dall’1 al 7 luglio 2024 si fermano i lavoratori dei porti italiani che aderiscono allo sciopero indetto dai sindacati Uilt-Uil su tutto il territorio nazionale. Le modalità nonché gli orari di stop dei servizi del settore marittimo sono diverse e cambiano da territorio a territorio, per cui – in caso di viaggi in programma per qui giorni – è consigliabile informarsi direttamente con le compagnie di trasporto che operano nelle tratte interessate e chiedere informazioni specifiche.

Sciopero aerei il 5 luglio 2024

Confermato dal prospetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche lo sciopero aerei del 5 luglio 2024, indetto a livello nazionale, interregionale e locale.

Nel dettaglio, sono confermati gli scioperi:

del personale dell’Aeroporto di Bologna (Adb, Aviation Services, Ffm Bologna, Gh Bologna, Aviapartner e Tag), che si ferma per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00;

(Adb, Aviation Services, Ffm Bologna, Gh Bologna, Aviapartner e Tag), che si ferma per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00; dei lavoratori delle società Sicuritalia IVRI Vigilanza e GH Venezia presso Aeroporto di Venezia , che si fermano anche questi per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00;

, che si fermano anche questi per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00; il personale della società SEA e della società Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa , che si ferma per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00;

, che si ferma per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00; i lavoratori della società Alha Airport di Fiumicino , che si fermano anche questi per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00;

, che si fermano anche questi per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00; il personale Socc. Sacal e Sacal GH degli aeroporti di Lamezia Terme (CZ), Crotone e Reggio Calabria, che si ferma per 24 ore, dalle 00.00 alle 24.00.

Disagi anche per il trasporto pubblico locale, confermati scioperi 6 e 7 luglio 2024

Nella prima settimana di luglio, nello specifico sabato 6 e domenica 7 luglio 2024, sono stati indetti diversi scioperi di portata locale che coinvolgono il settore dei trasporti (in particolare i trasporti locali e le ferrovie).

Il sindacato CUB Trasporti insieme a SGB ha proclamato uno sciopero che coinvolge il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria. Lo sciopero avrà una durata di 24 ore, precisamente dalle 21:00 del 6 luglio alle 21:00 del 7 luglio. Si tratta di uno sciopero di carattere nazionale nel settore ferroviario, con modalità territoriali che coinvolgono il trasporto pubblico locale (TPL) per l’intera giornata.

Un altro sciopero, nella stessa giornata, coinvolge il personale della società SAD di Bolzano nel settore del trasporto pubblico locale. La sospensione del servizio sarà di 24 ore, precisamente dalle 21:00 del 6 luglio alle 21:00 del 7 luglio, e avrà rilevanza locale, interessando appunto l’area geografica di Bolzano e le sue immediate vicinanze.

Sempre a livello locale, il personale della società MOM di Treviso, che opera nel settore del trasporto pubblico, sciopererà per 24 ore, interessando quindi l’intera giornata lavorativa.

Quali sono i voli e le corse garantite in caso di sciopero?

Solitamente, in caso di sciopero, vengono adottate delle misure per garantire i servizi essenziali e ridurre i disagi per i passeggeri e per il pubblico. Esistono infatti le cosiddette “fasce di garanzia”, ovvero orari e tratte comunicati in anticipo per garantire i servizi minimi individuati dalla legge italiana.

Gli utenti possono verificare gli orari garantiti e le modalità dello sciopero sui siti web delle aziende di trasporto, mentre le compagnie aeree comunicano direttamente ai passeggeri con prenotazioni confermate quali voli saranno garantiti.

In caso di dubbi, è sempre utile contattare direttamente le aziende o consultare i canali ufficiali per ottenere informazioni precise e aggiornate.