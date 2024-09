Confermato lo sciopero aerei di sabato 7 settembre 2024: diversi gli aeroporti e le compagnie coinvolti. Gli orari stop e cosa fare in caso di volo cancellato

Fonte: 123RF sciopero 7 settembre 2024

È confermato lo sciopero degli aerei indetto per sabato 7 settembre 2024. Gli aeroporti coinvolti sono diversi e interessano diverse regioni del territorio nazionale.

Gli orari di stop sono quelli riportati nel Prospetto degli scioperi del Ministero dei Trasporti. Vediamo, nel dettaglio, quanto dura lo sciopero, quali compagnie aderiscono e cosa fare in caso di volo cancellato.

Sciopero aerei del 7 settembre 2024, le compagnie coinvolte

Come si legge nel Prospetto degli scioperi dei trasporti, le compagnie aeree che scioperano sabato 7 settembre 2024 sono Wizz Air Malta Limited e ITA Airways. Di seguito gli orari di stop e tutte le info utili:

Wizz Air Malta Limited

Orario dello sciopero: dalle 13:00 alle 17:00

Personale coinvolto: personale navigante

Ambito: Nazionale.

ITA Airways

Orario dello sciopero: dalle 13:00 alle 17:00

Personale coinvolto: personale della compagnia aerea

Ambito: Nazionale.

Quindi, a livello nazionale, lo sciopero coinvolgerà le compagnie aeree Wizz Air Malta Limited e ITA Airways e potrebbe influenzare i voli su tutto il territorio italiano, con un impatto variabile a seconda degli aeroporti e delle rotte servite.

Personale in sciopero in diversi aeroporti italiani: le regioni dove ci sarà lo stop

Allo sciopero del 7 settembre 2024 prende parte anche il personale impiegato negli aeroporti, con conseguente stop dei servizi e delle attività. In particolare, scioperano:

il personale addetto alle pulizione di Dussmann Service e SPD (Aeroporti di Milano Linate e Malpensa) dalle 12:00 alle 16:00;

(Aeroporti di Milano Linate e Malpensa) dalle 12:00 alle 16:00; i lavoratori di Airport Global Service (Aeroporto di Milano Malpensa) dalle 13:00 alle 17:00;

(Aeroporto di Milano Malpensa) dalle 13:00 alle 17:00; il personale della società AGS Handling (Aeroporto di Milano Malpensa) dalle 13:00 alle 17:00;

(Aeroporto di Milano Malpensa) dalle 13:00 alle 17:00; i lavoratori di Geasar (Aeroporto di Olbia) dalle 13:00 alle 17:00;

dalle 13:00 alle 17:00; il personale della società Consulta e Toscana Aeroporti Handling (Aeroporti di Pisa e Firenze) dalle 13:00 alle 17:00.

Quindi, a livello regionale, le aree coinvolte:

Milano e Lombardia

Aeroporti coinvolti: Milano Malpensa e Milano Linate

Sardegna

Aeroporto coinvolto: Olbia

Toscana

Aeroporti coinvolti: Pisa e Firenze.

Come sapere se aereo sciopera?

Per sapere se il vostro volo è coinvolto nello sciopero del personale aereo, è consigliato:

visitate il sito web della compagnia aerea o contattate il loro servizio clienti. Le compagnie aeree forniscono aggiornamenti sui voli e possono informarvi se il vostro volo è stato cancellato o modificato a causa dello sciopero.

o contattate il loro servizio clienti. Le compagnie aeree forniscono aggiornamenti sui voli e possono informarvi se il vostro volo è stato cancellato o modificato a causa dello sciopero. consultate il sito web dell’aeroporto di partenza e di arrivo . Gli aeroporti spesso pubblicano aggiornamenti sui voli e sulle eventuali interruzioni del servizio;

. Gli aeroporti spesso pubblicano aggiornamenti sui voli e sulle eventuali interruzioni del servizio; utilizzare App e Siti Web per monitorare lo stato del vostro volo in tempo reale;

lo stato del vostro volo in tempo reale; verificate eventuali notifiche via email o SMS dalla compagnia aerea riguardo modifiche o cancellazioni del volo.

Se il vostro volo è colpito dallo sciopero, la compagnia aerea o l’aeroporto vi forniranno informazioni su eventuali opzioni alternative o rimborsi.

Cosa succede se cancellano il volo per sciopero?

Se il vostro volo viene cancellato a causa di uno sciopero potete richiedere un rimborso completo del biglietto o chiedere di riprenotare un altro volo. La compagnia aerea infatti dovrebbe offrirvi la possibilità di riprenotare un volo alternativo senza costi aggiuntivi.

Verificate direttamente con la compagnia aerea per sapere quali sono le vostre opzioni e come procedere con il rimborso o la riprenotazione. Spesso è possibile fare tutto online, ma potete anche chiamare il servizio clienti. Infine, se avete una polizza assicurativa di viaggio, controllate se copre i disagi causati da scioperi. Alcune polizze possono offrire rimborso per i costi aggiuntivi o le spese impreviste.