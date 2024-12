Con oltre 50 scioperi in calendario, dicembre sarà un mese critico per trasporti, sanità e altri settori chiave. Tutte le date e le ragioni delle proteste

Il mese di dicembre 2024 sarà caratterizzato da una lunga serie di scioperi che interesseranno settori chiave come trasporti, sanità, istruzione e giustizia. Con oltre 50 agitazioni già programmate, si prospettano disagi significativi durante il periodo natalizio. Tra le proteste più importanti spiccano quelle del 13 dicembre, con uno sciopero generale nazionale, e il 15 dicembre, con la mobilitazioni del settore aereo. Di seguito il calendario completo delle principali agitazioni.

Salvini valuta l’ennesima precettazione

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato di voler intervenire per limitare al minimo i disagi causati dagli scioperi di dicembre dopo il teso periodo di novembre.

Secondo Salvini, il diritto allo sciopero sarà garantito, ma non deve essere esercitato “alla faccia di tutto e di tutti”. Tra le ipotesi in campo c’è la precettazione, una misura straordinaria che consente al governo di garantire la continuità di servizi essenziali durante le agitazioni sindacali. Il ministro ha fatto ricorso a questo strumento più volte, come accaduto per lo sciopero nazionale dello scorso novembre.

9-10 dicembre: sciopero trasporto merci

Le aziende che operano nel trasporto merci su gomma si fermeranno dalle 00:01 del 9 dicembre fino alle 23:59 del 10 dicembre.

La protesta, indetta da varie sigle sindacali, esclude servizi essenziali come il trasporto di carburante, medicinali e generi alimentari di prima necessità.

11 dicembre: sciopero della scuola

Il personale delle scuole provinciali di Trento sciopererà l’11 dicembre, coinvolgendo docenti e personale ATA.

La protesta, indetta da CUB Trento, denuncia la carenza di personale e il peggioramento delle condizioni di lavoro nel sistema educativo locale.

13 dicembre: sciopero generale nazionale di 24 ore

Il 13 dicembre è stato indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore dal sindacato Usb. La protesta coinvolgerà quasi tutti i settori pubblici e privati, a eccezione del trasporto aereo e del personale scolastico di Trento. I vigili del fuoco parteciperanno con una sospensione di 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00.

Il sindacato ha spiegato che lo sciopero mira a opporsi a politiche che, secondo loro, favoriscono la deindustrializzazione del Paese e il peggioramento delle condizioni lavorative. Anche il settore dei trasporti sarà duramente colpito:

trasporto ferroviario: sciopero dalle 21:00 del 12 dicembre alle 20:59 del 13 dicembre

trasporto pubblico locale: fermo di 24 ore con modalità territoriali

taxi: stop dalle 00:01 alle 23:59

trasporto marittimo: blocco di 24 ore per le isole minori; per le maggiori, lo stop inizierà un’ora prima delle partenze

In Lombardia, saranno coinvolti i lavoratori di Trenord e dell’Atm, con possibili interruzioni su metropolitane, tram e autobus.

15 dicembre: sciopero trasporto aereo

La giornata del 15 dicembre sarà particolarmente critica per i viaggiatori. Diverse sigle sindacali hanno proclamato scioperi che interesseranno:

personale ENAV: stop dalle 13:00 alle 17:00 negli aeroporti di Milano Linate, Malpensa e Catania

Techno Sky: sciopero di 24 ore a livello nazionale

Aviation Service: stop di 4 ore a Catania, dalle 13:00 alle 17:00

Gli scioperi potrebbero causare cancellazioni e ritardi nei voli, con significativi disagi per i passeggeri.

20 dicembre: sciopero metalmeccanici di 8 ore

A Cagliari, i lavoratori di Tecnocasic sciopereranno per 8 ore il 20 dicembre. La protesta riguarda le condizioni di lavoro nel settore metalmeccanico e la richiesta di un miglioramento delle misure di sicurezza sul lavoro.

23 dicembre: sciopero del Gruppo Rai

Lo sciopero del 23 dicembre vedrà i dipendenti del Gruppo Rai incrociare le braccia per 24 ore. Proclamata da Cisal Comunicazione, la protesta riguarda il rinnovo contrattuale e le politiche aziendali del servizio pubblico radiotelevisivo.