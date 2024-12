Sciopero di 24 ore previsto per domenica 15 dicembre 2024: ecco tutti gli aeroporti garantiti e come avere certezze sul proprio volo

Fonte: ANSA Aeroporto di Milano Linate

Dicembre non è un mese come gli altri, sotto vari aspetti. Basti pensare agli scioperi che ogni anno vengono puntualmente organizzati in quest’ultimo stralcio d’anno. Il motivo è semplice da spiegare. Il tasso degli spostamenti su scala nazionale e internazionale aumenta enormemente, il che porta gli addetti ai lavori a stringere tra le mani un megafono molto più potente. A dicembre è di certo più facile, per così dire, far ascoltare la propria voce di protesta.

Il risultato quest’anno è uno sciopero di 24 ore previsto per domenica 15 dicembre 2024, che di certo creerà molto disagi da Nord a Sud. Da Linate a Fontanarossa, ovvero da Milano a Catania, ecco quale sarà la situazione.

Sciopero 15 dicembre

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una fase che vede Matteo Salvini impegnato in discusse precettazioni, riporta sul proprio sito come i lavoratori della società Techno Sky sciopereranno per 24 ore, nel comprensorio Bari-Brindisi e a Milano Malpensa. Braccia incrociate a partire dalla mezzanotte alle 23:59 di domenica 15 dicembre.

Sarà una lunga e complessa giornata, con modifiche alla protesta a seconda del territorio. Il personale dell’Air Control Center di Milano, così come quello di Linate Centro Aeroportuale e Monte Settepani Crt, si fermerà per 4 ore totali, dalle 13:00 alle 17:00. Stesso discorso per i dipendenti Enav ed Aviation Services dei seguenti scali:

Bergamo;

Linate;

Malpensa;

Parma;

Catania Fontanarossa.

Quattro ore anche per il personale delle aziende associate Assohandlers. In questo caso, però, la fascia è quella compresa tra le 14:00 e le 18:00. Tra le aziende vi sono:

Airport Handling – Opera a Linate e Malpensa;

Aviapartner – Opera a Linate, Malpensa, Torino, Verona, Bologna, Ciampino, Fiumicino, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone;

Aviation Services – Opera a Bologna, Cuneo, Catania, Ciampino, Fiumicino, Napoli, Salerno e Venezia;

BGY International Services – Opera a Bergamo;

Gestione Aeroporto Pantelleria – Opera a Torino;

GH Italia – Opera a Torino;

Sagat Handling – Opera a Torino;

Sogaerdyn – Opera a Cagliari;

Swissport – Opera a Linate e Fiumicino;

Toscana Aeroporti Handling – Opera a Firenze e Pisa.

In questo scenario, chi si fermerà per 24 ore.

Voli garantiti

Le sigle sindacali coinvolte nello sciopero del 15 dicembre 2024 sono Cgil, Ugl, Filt, Uiltrasporti, Cub Trasporti e Rsu. Occorre sottolineare, però, come il sistema trasporti aereo garantisca però delle fasce per il pubblico, al fine di non bloccare l’intero Paese o quasi.

L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), evidenzia infatti come dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00 ci sarà garanzia di partenza. Ciò non vuol dire che tutti i voli programmati potranno essere riproposti in questo lasso di tempo. Si consiglia, come sempre, di contattare le singole compagnie aeree.