Sciopero dei mezzi di giovedì 18 luglio: gli orari a Roma, Milano e in tutte le città

Previsto per il 18 luglio uno sciopero nazionale dei mezzi di 4 ore per il mancato rinnovo dei Ccnl di categoria: gli orari della mobilitazione cambiano in base alla Regione.

Per chi è solito usare i mezzi pubblici per muoversi, la giornata del 18 luglio 2024 non sarà di certo facile a causa di uno sciopero di 4 ore indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La protesta interesserà tutta l’Italia, anche se le modalità e gli orari saranno diversi da territorio a territorio. Alla base dello sciopero, così come si legge in una nota sindacale, vi è il fatto che la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri e Internavigator “è stata interrotta per l’atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali”.

Lo sciopero dei mezzi di giovedì 18 luglio

“Confermato giovedì 18 luglio lo sciopero nazionale di 4 ore di tutto il personale del trasporto pubblico locale, organizzato nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale”, si legge nella nota sindacale Filt Cgil in unione con Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

Alla base della mobilitazione vi la volontà di far riprendere le trattative per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori. Per i sindacati “l’atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali” non permette di “restituire dignità a tutti gli autoferrotranvieri ed è il primo elemento indispensabile allo sviluppo del trasporto pubblico nell’interesse di lavoratrici, lavoratori, cittadini e per una crescita sostenibile del Paese”.

I sindacati chiedono anche tempi rapidi, soprattutto per il fatto che all’orizzonte ci sono eventi importanti, come il Giubileo e le Olimpiadi invernali, “che impatteranno notevolmente sulla mobilità e contestualmente serve un impegno concreto da parte del governo e delle forze politiche per finanziare il Fondo nazionale dei trasporti”.

Sciopero del 18 luglio, gli orari in ogni Regione

Come detto in precedenza, gli orari e le modalità dello sciopero del 18 luglio 2024 non saranno uguali in tutti i territori coinvolti. Entrando più nel dettaglio:

in Lombardia lo stop di bus, tram e metropolitane è previsto dalle 8:45 alle 12:45 e riguarda i lavoratori del Gruppo Atm. A Bergamo , dove sono circa mille i lavoratori coinvolti, lo sciopero si svolge con un orario diverso, dalle 15:30 alle 19:30 . A scioperare è anche Trenord , il cui personale si ferma dalle 9:00 alle 13:00 ;

lo stop di bus, tram e metropolitane è previsto dalle alle e riguarda i lavoratori del Gruppo Atm. A , dove sono circa mille i lavoratori coinvolti, lo sciopero si svolge con un orario diverso, dalle alle . A scioperare è anche , il cui personale si ferma dalle alle ; nel Lazio lo sciopero riguarda tram, metro, bus, treni urbani ed extraurbani che cessano di circolare dalle 8:30 alle 12:30 . A Roma aderiscono allo sciopero l’azienda Atac e i bus periferici gestiti da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap, così come i lavoratori dei servizi interni, ausiliari del traffico, addetti alla verifica dei biglietti e alle biglietterie. Esclusi dallo sciopero sono invece gli addetti alla sicurezza, portieri, guardiani, addetti ai centralini telefonici, servizi di sicurezza, ingegneri centrali, capi del movimento e quelli tecnici centrali;

lo sciopero riguarda tram, metro, bus, treni urbani ed extraurbani che cessano di circolare dalle alle . A Roma aderiscono allo sciopero l’azienda Atac e i bus periferici gestiti da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap, così come i lavoratori dei servizi interni, ausiliari del traffico, addetti alla verifica dei biglietti e alle biglietterie. Esclusi dallo sciopero sono invece gli addetti alla sicurezza, portieri, guardiani, addetti ai centralini telefonici, servizi di sicurezza, ingegneri centrali, capi del movimento e quelli tecnici centrali; in Campania l’orario dello sciopero di 4 ore è previsto dalle 11:30 alle 15:30 e interessa tram, bus, filobus, metro Linea 1 e funicolare. Viene inoltre sottolineato che per le linee di superficie le ultime partenze sono 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa mezz’ora dopo la fine della protesta. L’ultima corsa della Linea 1 da Piscinola e da Garibaldi è alle 10:50, dove riprenderà rispettivamente alle 16:20 e alle 17:00. Per le funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto, il servizio non è garantito dalle 11:20 alle 15:50.

Lo sciopero dei mezzi nelle altre Regioni

Estendendo la lente di ingrandimento dello sciopero del 18 luglio ad altre Regioni italiani si sottolinea che: