Maxi sciopero aereo indetto il 10 luglio dalle sigle di categoria confederali e di base per tutta la giornata, sia a livello nazionale che locale, in diversi aeroporti italiani

ANSA Maxi sciopero in tutta Italia nel settore del trasporto aereo il 10 luglio

Raffica di scioperi in programma il 10 luglio. In un mese costellato di proteste soprattutto dei lavoratori del settore dei trasporti, nella seconda settimana la mobilità urbana locale, la circolazione ferroviaria e aerea rimarranno bloccate in tutta Italia per 17 agitazioni totali indette dai sindacati di categoria.

Soltanto nella giornata di giovedì 10 sono stati proclamati 11 stop per il personale di aeroporti e navigante EasyJet, che segneranno inevitabilmente 24 ore di forti disagi per i passeggeri, con rischio di ritardi e cancellazioni sui voli.

Gli scioperi aerei nazionali del 10 luglio

La giornata di protesta, successiva agli scioperi del 7 e 8 luglio, interesserà i lavoratori iscritti ai sindacati alle sigle di categoria, confederali e di base, in diversi aeroporti d’Italia.

Flai Trasporti e Servizi ha indetto uno sciopero di 24 ore a livello nazionale per gli addetti di tutte le aziende di handling, ovvero per l’assistenza di terra a compagnie aeree, a passeggeri e merci, associate ad Assohandlers e operanti in tutti gli scali del Paese.

Di portata nazionale anche l’agitazione proclamata da Usb Lavoro Privato per il personale navigante del vettore low cost EasyJet, anche in questo caso a partire dalle 00.00 fino alle 23.59 di giovedì 10 luglio, ad esclusione dei voli da e per l’aeroporto di Palermo.

Lo sciopero all’aeroporto di Venezia

Rientra nella mobilitazione proclamata da Flai Trasporti e Servizi anche lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di Aviation Services dell’aeroporto di Venezia.

Anche per questa agitazione fanno eccezioni i voli in arrivo e in partenza per lo scalo palermitano “Falcone e Borsellino”.

Gli scioperi all’aeroporto di Linate e Malpensa

Di portata locale ma di rilevanza nazionale gli scioperi del 10 luglio a cui prenderanno parte i lavoratori degli aeroporti di Linate e di Malpensa.

Usb Lavoro Privato ha proclamato in entrambi l’astensione dal lavoro per tutta la giornata dei dipendenti di Airport Handling.

Dalla mezzanotte alle 23.59, inoltre, il sindacato Ost Cub Trasporti ha indetto lo stop per gli autisti operanti nei due scali gestiti dalla società Sea.

Sempre negli aeroporti milanesi, la sigla ha proclamato un’altra agitazione di 24 ore con gli stessi orari per il personale di Swissport Italia.

I lavoratori della società di handling e gestione delle merci nel trasporto aereo aderiranno anche allo sciopero di 24 ore di altre tre sigle: Uilt-Uil, Osp Filt-Cgil e Ost Fit-Cisl.

Da queste proteste sono esclusi anche in questo caso i voli provenienti e con destinazione Palermo.

Lo sciopero all’aeroporto di Napoli

A Napoli incroceranno le braccia i lavoratori della società Romeo gestioni – appalto Gesac, per lo sciopero di 4 ore, dalle 11 alle 15, indetto per l’aeroporto di Capodichino da Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Ta, Usb Lavoro Privato.

Gli scioperi in Toscana e all’aeroporto di Cagliari

All’aeroporto di Cagliari si fermeranno, invece, dalle 13 alle 17 (eccetto per i voli da e per Palermo) i lavoratori di Sogaersecurity.

Disagi al trasporto aereo anche in Toscana, dove terminerà alle 22 del 10 lo sciopero di 24 ore degli istituti di vigilanza indetto a partire dal 9 da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, mentre è previsto dalla mezzanotte alle 23.59 di giovedì l’agitazione organizzata dalle stesse sigle per gli addetti ai servizi di controllo aeroportuale.

Infine, dalle 00.00 di venerdì 11 inizierà la protesta per l’intera giornata di tutti i lavoratori Gesap, indetta da Uiltrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl all’aeroporto di Palermo.