iStock I voli cancellati e gli aeroporti che hanno aderito allo sciopero del 10 luglio 2025

Il 10 luglio 2025 si preannuncia come una giornata complessa per il traffico aereo italiano. Per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, è stato indetto uno sciopero nazionale che coinvolge numerose categorie del settore. L’agitazione coinvolgerà sia il personale di volo che quello di terra, generando disagi in vari scali, sia per i passeggeri in partenza che in arrivo.

Tra le principali criticità attese ci sono ritardi e cancellazioni di voli, complicazioni nelle operazioni di check-in, imbarco e riconsegna dei bagagli. A questo si sommano proteste su scala locale e interregionale, che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione in determinati aeroporti.

I soggetti coinvolti nello sciopero

A livello nazionale, la protesta interessa il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers che operano nei principali aeroporti italiani. Lo sciopero riguarda anche il personale navigante di EasyJet. Tra i soggetti coinvolti figurano società come Swissport, Airport Handling e Sea (Milano Linate e Malpensa), con l’adesione di sigle sindacali quali Flai, Ost Cub, Uilt-Uil, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Usb Lavoro Privato.

A livello locale, sono previste ulteriori agitazioni a Venezia, Napoli e Cagliari. Nello specifico il personale di Aviation Services all’aeroporto di Venezia e il personale di Romeo Gestioni presso Napoli Capodichino sciopereranno per alcune ore. A Palermo uno sciopero di 24 ore è in programma per l’11 luglio, ma inizierà immediatamente al termine dell’agitazione del giorno precedente.

Voli Ita Airways cancellati e disagi per i passeggeri EasyJet

Ita Airways ha già comunicato la cancellazione di 36 voli per la giornata del 10 luglio. I voli interessati includono tratte nazionali e internazionali. La compagnia consiglia ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo tramite il sito ufficiale, nella sezione Info voli, o contattando l’agenzia presso cui è stato acquistato il biglietto. In caso di cancellazione o ritardo superiore a 5 ore, è possibile richiedere il rimborso del biglietto entro il 16 luglio, oppure procedere con il cambio prenotazione senza penali, tramite il call center (+39 06 85960020) o agenzia.

Anche EasyJet è coinvolta nello sciopero con il personale navigante in astensione per 24 ore. Sebbene non sia stata fornita una lista preventiva dei voli cancellati, sono prevedibili disagi, inclusi ritardi e soppressioni. I passeggeri possono consultare la sezione Gestisci prenotazione del sito ufficiale e monitorare e-mail e notifiche per eventuali aggiornamenti.

Voli garantiti e fasce di tutela

L’Enac ha predisposto un elenco di voli garantiti consultabile online. Le fasce orarie in cui i voli devono essere comunque effettuati sono:

07:00 – 10:00;

18:00 – 21:00.

Durante queste fasce saranno assicurati tutti i voli nazionali e internazionali, compresi i charter. Verranno garantiti anche i collegamenti da e per le isole con unica frequenza giornaliera. Inoltre, continueranno a operare i voli intercontinentali in arrivo e alcuni specifici voli in partenza.

Saranno inoltre garantiti:

i voli decollati in ritardo ma previsti prima dell’inizio dello sciopero;

i voli internazionali con arrivo previsto entro 30 minuti dall’inizio della protesta.

Diritti dei passeggeri

In base al Regolamento Ce 261/2004, i passeggeri possono avere diritto a rimborso o compensazione, in funzione delle circostanze. Se lo sciopero è stato annunciato con breve preavviso e non è imputabile alle compagnie, non è previsto il risarcimento. L’assistenza e il rimborso del biglietto non utilizzato devono essere garantiti.

Per evitare disagi per lo sciopero del 10 luglio 2025, si consiglia di: