Tra il 10 e il 16 agosto ci saranno due diversi scioperi dei trasporti merci, entrambi organizzati da sindacati indipendenti. Se uno dei due riguarderà solo una realtà locale ad Ascoli Piceno, l’altro sarà nazionale e potrebbe avere conseguenze in tutta Italia.

Una particolarità di questo sciopero, che lo distingue dagli altri che sono stati indetti in passato, è la sua durata. La mobilitazione non durerà poche ore, né un’intera giornata lavorativa, ma cinque giorni, da lunedì a venerdì, l’intera settimana feriale prima di Ferragosto.

Lo sciopero più importante della prossima settimana durerà per tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e coinvolgerà il personale viaggiane della logistica. Come comunicato dai sindacati organizzatori, in particolare dal lai Prol Cobas, si tratta di:

Lavoratori dipendenti inquadrati nelle categorie A3-B3-C3-D2-E2-F2-3-G1-H1 del Ccnl trasporto merci, spedizioni e logistica.

Si tratta di categorie che includono il personale che conduce i mezzi della logistica, dai piccoli furgoni agli autoarticolati, sia nel caso si tratti di trasporti tradizionali, sia di carichi specifici.

Lo sciopero indetto dal Cobas è piuttosto particolare, perché durerà cinque giorni consecutivi. Inizierà dalla mezzanotte del 10 agosto, lunedì, e terminerà alle 24 del venerdì, includendo quindi anche tutta la giornata del 14 agosto.

Lo sciopero potrebbe rallentare le consegne in tutta Italia, sia quelle dei privati sia quelle delle aziende, nella settimana precedente a Ferragosto.

Le ragioni dello sciopero della logistica

Cobas chiede principalmente una cosa con questo sciopero: essere riconosciuta nelle trattative per il rinnovo del contratto nazionale della logistica come parte sindacale.

Nel merito del contratto, invece, il sindacato chiede di eliminare delle deroghe per la durata dell’orario di lavoro e di tornare alle 39 ore settimanali previste dal contratto precedente.

Lo sciopero dei dipendenti di CLO e RE.MA. ad Ascoli

L’altro sciopero della settimana tra il 10 e il 16 agosto è quello della CLO e della RE.MA. di Ascoli. Si tratta di un’azienda di trasporto merci, ma la mobilitazione è diversa da quella nazionale. Prima di tutto le date sono differenti e si limitano al 13 e al 14 luglio, per le intere due giornate lavorative.

In secondo luogo sono differenti le mansioni dei lavoratori coinvolti. A fermarsi saranno infatti:

il personale non viaggiante del magazzino di Maltignano, in provincia di Ascoli Piceno;

il personale RE.MA. di Ascoli.

Per l’intera settimana, invece, il personale delle due aziende che aderirà allo sciopero, che è stato indetto da Usb, si asterrà dagli straordinari.

Il comunicato di Usb sulla manifestazione

Sul sito dei sindacati di base Usb è stato pubblicato un comunicato riguardante lo sciopero, che recita:

La mobilitazione nasce a seguito dell’apertura dello stato di agitazione da parte di USB Lavoro Privato e Filt Cgil di Ascoli Piceno, avviata per rivendicare il riconoscimento di un buono pasto del valore di 2 euro giornalieri per le lavoratrici e i lavoratori. Nonostante i ripetuti confronti con la Cooperativa, la vertenza non ha prodotto risultati concreti.

Per le 10:00 di giovedì 13 agosto è prevista una manifestazione davanti al magazzino Gabrielli.