Grazie alla franchigia estiva restano garantiti aerei, treni e mezzi pubblici. A fermarsi saranno invece logistica e merci pesanti

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Scioperi agosto 2026.

Anche in estate continuano a fermarsi i settori per protestare. Dopo un mese di luglio impegnativo, agosto 2026 risulta invece più leggero sul fronte degli scioperi. Si fermano il settore dei piloti di elicotteri, il personale del trasporto merci e il personale dei magazzini.

Oltre agli scioperi sul territorio nazionale, sono previsti fermi in particolare nella regione Marche, ad Ascoli Piceno.

Sciopero 4 agosto 2026: piloti elicottero

Dopo gli scioperi di luglio, la prima data sul calendario del mese è martedì 4 agosto. È previsto lo sciopero virtuale dei piloti del settore elicotteri della Soc. Avincis Italia.

Si fermeranno per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59 su tutto il territorio nazionale.

Sciopero 10-14 agosto 2026: trasporto merci

Lungo stop per il trasporto merci. Flaei Cobs ha chiamato lo sciopero dal 10 al 14 agosto. Per 120 ore si ferma il personale viaggiante del trasporto merci su mezzi pesanti, dipendente delle aziende con Ccnl logistica, trasporto merci e spedizioni.

Nello specifico dalle 00:00 del 10 agosto alle 24:00 del 14 agosto 2026.

Sciopero 13-14 agosto 2026: personale magazzini

Per le giornate del 13 e 14 agosto si ferma il personale non viaggiante della soc. Coop del settore magazzini di Maltignano e Re.Ma. di Ascoli Piceno.

Il blocco è locale, previsto per la regione Marche e nello specifico Ascoli Piceno. Durerà l’intera giornata del 13 e 14 agosto, con blocco degli straordinari dal 10 al 14 agosto.

Stop scioperi trasporti ad agosto

Nel mese di agosto i trasporti sono salvi, non sono infatti previsti scioperi di treni, aerei, autobus o trasporto pubblico locale. Si tratta del periodo di franchigia previsto dalla normativa.

La legge infatti stabilisce che in alcuni periodi dell’anno non possano essere proclamati scioperi. Questo per limitare i disagi non solo ai cittadini, ma anche ai viaggiatori e ai possibili turisti coinvolti.

Il periodo di fermo dagli scioperi varia da trasporto a trasporto:

per i treni non ci sono scioperi dal 27 luglio al 3 settembre;

per gli aerei non ci sono scioperi dal 27 luglio al 5 settembre;

per il trasporto pubblico locale non ci sono scioperi dal 28 luglio al 5 settembre.

Questo non significa che tutti i viaggi siano al sicuro. Ci sono infatti i rischi legati a scioperi internazionali, come quelli chiamati in Spagna all’aeroporto di Palma di Maiorca il 1°, il 4 e l’8 agosto dal personale della compagnia Swissport.

Scioperi a settembre

Gli scioperi riprenderanno a settembre. La prima data è il 5 settembre proprio con il trasporto pubblico locale del personale Atvo di Venezia. Sarà uno sciopero di 4 ore, dalle 16:00 alle 20:00.

A seguire lo sciopero del personale di Trenitalia il 7 settembre in Piemonte e in Trentino-Alto Adige.