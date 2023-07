Ora al Pantheon si paga l’ingresso: quanto costa (e chi incassa)

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

A partire da lunedì 3 luglio è stato introdotto un costo di ingresso per accedere al Pantheon di Roma. Prima, l’accesso era gratuito, ma ora è necessario acquistare un biglietto al costo di 5 euro. Questa decisione è stata annunciata e attuata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “Il Pantheon è il sito museale più visitato in Italia, con nove milioni di visitatori. Il biglietto è abbastanza modico. Pensiamo che in un monumento corrispondente a Parigi, Les Invalides, dove c’è la tomba di Napoleone, si paga. Quindi non vedo perché noi non dovessimo far pagare”.

Il bilancio del primo giorno

E alla fine della giornata di lunedì sono stati venduti un totale di 5.792 biglietti per l’ingresso al Pantheon di Roma. Di questi, 3.835 biglietti sono stati acquistati direttamente presso le biglietterie in loco, mentre 1.957 biglietti sono stati acquistati tramite la piattaforma online.

L’incasso totale generato dalla vendita dei biglietti è stato di 21.381 euro. Di questi, 14.635 euro sono stati incassati presso le biglietterie in loco, mentre 6.746 euro sono stati generati tramite la piattaforma online. “La prima giornata dell’ingresso a pagamento al Pantheon ha fatto registrare un successo oltre le previsioni”, ha affermato Sangiuliano.

A chi andranno i soldi del biglietto

Secondo quanto stabilito dalla convenzione firmata tra il Ministero della Cultura e il Capitolo della Basilica di Santa Maria ad Martyres-Pantheon, è stato introdotto un costo di ingresso al Pantheon di Roma che non supera i 5 euro. I proventi derivati da questo biglietto saranno ripartiti nel seguente modo: il 70% andrà al Ministero della Cultura (MiC) e il restante 30% sarà destinato alla Diocesi di Roma.

Questa ripartizione dei proventi mira a garantire una condivisione equa delle entrate tra il Ministero della Cultura, responsabile della gestione e della tutela dei beni culturali, e la Diocesi di Roma, che ha una connessione storica e spirituale con il Pantheon.

Quanto costa e riduzioni

A partire dal lunedì 3 luglio, quindi, è stato introdotto un costo di ingresso per accedere al Pantheon di Roma. Il prezzo del biglietto ordinario è di 5 euro, mentre il biglietto ridotto per i giovani tra i 18 e i 25 anni costa 3 euro. Tuttavia, l’ingresso è gratuito per i residenti nel territorio di Roma Capitale.

Fino al 15 settembre, la tariffa di ingresso include anche un euro, che sarà destinato alla messa in sicurezza e al ripristino del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli recenti eventi alluvionali.

Si applicano alcune limitazioni all’acquisto dei biglietti: i singoli visitatori possono acquistare fino a un massimo di 10 biglietti, mentre per i gruppi l’acquisto è consentito per un massimo di 25 persone, oltre alla guida turistica e agli eventuali docenti. Per i gruppi composti da più di 6 persone, l’accesso è consentito solo con l’uso delle radioguide.

Dove acquistare i biglietti

Per acquistare i biglietti in modo sicuro, è consigliabile utilizzare il sito ufficiale del Pantheon. Sul sito, sarà necessario registrarsi fornendo il proprio nome, indirizzo email e password. Successivamente, sarà possibile selezionare la tipologia di visita, il giorno, l’ora e il tipo di biglietto desiderato. Una volta confermato l’ordine, si verrà indirizzati a PagoPA, dove potrai completare l’acquisto utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o l’email.