Gli scioperi dei trasporti in Italia a febbraio 2025 metteranno ancora una volta a dura prova la mobilità

Nel mese di febbraio 2025 sono confermati diversi scioperi. Tra le proteste più importanti spiccano quelle regionali, con scioperi dei trasporti su tutto il territorio e la mobilitazione del settore aereo. Di seguito il calendario completo delle principali agitazioni.

2 febbraio: sciopero trasporto pubblico

Il primo sciopero di febbraio è quello locale che bloccherà i trasporti pubblici nella città di Torino. Per 24 ore si ferma il personale di:

Soc. GTT di Torino

5 febbraio: sciopero aereo e ferroviario

Il 5 febbraio si fermano invece diversi settori. Trenord chiama lo sciopero dalle ore 3:00 del 5 febbraio alle 2:00 del 6 febbraio.

Il settore aereo si ferma per 24 ore a livello nazionale, mentre a livello locale per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00 per lo scalo di Milano Linate.

8, 9 e 10 febbraio: sciopero treni

L’8 febbraio è tempo di un nuovo sciopero dei trasporti. Si fermano i treni a livello regionale, in Sardegna, per 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00.

Anche il 9 febbraio si ferma il trasporto pubblico di Palermo (per 24 ore) e il 10 febbraio per 4 ore si ferma il trasporto di Messina, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Mentre le corse dei treni in Piemonte avranno due momenti di fermo. Nello specifico:

di 24 ore dalle ore 3:00 del 9 febbraio alle ore 2:00 del 10 febbraio;

di 8 ore dalle ore 9:00 del 9 febbraio alle ore 16:59.

14 e 15 febbraio: sciopero dei trasporti

Per il 14 e 15 febbraio sono previsti diversi scioperi dei mezzi pubblici, tra trasporto locale e ferroviario.

Si fermano i mezzi:

a Firenze per 24 ore

a Milano per 24 ore (con varie modalità)

a Latina per 4 ore, dalle 16:30 alle 20:30

in Trentino Alto Adige i treni per ore 8 dalle 9:01 alle 17:00

24 febbraio: sciopero trasporto pubblico

Il 24 febbraio ci sarò un altro sciopero per il trasporto pubblico locale. Si ferma a livello locale:

per 4 ore il personale di Vasto (dalle 9:00 alle 13:00)

28 febbraio: sciopero plurisettoriale

Il 28 febbraio si fermano ancora diversi settori. Soc Gesap chiama sciopero di 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00 per il personale aeroporto di Palermo. Invece per 24 ore si ferma il personale aeroportuale di Venezia.

Il servizio pubblico di Bari si ferma per 24 ore. I settori coinvolti sono: