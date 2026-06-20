Dal 22 al 28 giugno 2026 sono previsti scioperi nei trasporti in diverse città italiane. A rischio treni, metro, autobus, aeroporti e taxi

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iStock Tutti gli scioperi previsti per la settimana 22-28 giugno 2026

L’ultima settimana di giugno si preannuncia particolarmente delicata per chi utilizza i mezzi pubblici. Tra il 22 e il 28 giugno 2026 sono infatti previsti numerosi scioperi che coinvolgeranno trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale, aeroporti e servizio taxi in diverse città italiane. Le agitazioni interesseranno sia realtà locali sia servizi regionali, con possibili ripercussioni sulla mobilità quotidiana di pendolari, lavoratori e turisti. Le proteste sono distribuite nell’arco dell’intera settimana e coinvolgono diverse regioni, dalla Lombardia alla Sicilia, passando per Veneto, Piemonte, Campania, Calabria e Lazio.

Il 22 giugno scioperi a Lecce e in Calabria

La settimana si apre lunedì 22 giugno con due agitazioni nel settore del trasporto pubblico locale. In Puglia, il personale della società SGM di Lecce aderente alla UIL Trasporti si fermerà per tre ore, dalle 9.30 alle 12.30. Nella stessa giornata è previsto anche uno sciopero regionale del personale di Ferrovie della Calabria. L’agitazione, proclamata dalla Faisa-Cisal, durerà quattro ore, dalle 11.50 alle 15.50, e interesserà l’intero territorio regionale.

Il 23 giugno stop a Napoli, Verona e Sardegna

Martedì 23 giugno sarà una delle giornate più complesse sul fronte dei trasporti. A Napoli si fermerà per quattro ore il personale dell’area ferroviaria della società ANM. Lo sciopero è previsto dalle 12.45 alle 16.45 e potrebbe avere conseguenze sul servizio metropolitano e ferroviario cittadino.

Nel settore ferroviario è prevista inoltre un’agitazione del personale di manutenzione, amministrativo e di ingegneria di RFI nell’Unità Territoriale Sud di Verona. Lo stop durerà otto ore, dalle 9.01 alle 17.00. Sempre il 23 giugno è stato proclamato uno sciopero regionale del personale equipaggi di Trenitalia in Sardegna. L’agitazione coinvolgerà il personale della Direzione Regionale e durerà dalle 9.01 alle 17.00.

Disagi il 24 e 25 giugno tra Piemonte, Calabria e Veneto

Mercoledì 24 giugno l’attenzione si sposta sul Piemonte e sulla Calabria. A Torino il personale viaggiante urbano e suburbano della società GTT incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 18.00 alle 22.00. La fascia oraria scelta potrebbe avere effetti sugli spostamenti serali.

Nello stesso giorno è previsto uno sciopero del personale della società Sacal Ground Handling presso l’aeroporto di Lamezia Terme. L’agitazione durerà dalle 12.00 alle 16.00 e potrebbe generare rallentamenti nelle operazioni di assistenza a terra. Giovedì 25 giugno è in programma uno sciopero del personale della società ATVO, che gestisce numerosi collegamenti nel territorio veneziano. L’agitazione durerà quattro ore, dalle 10.00 alle 14.00, e potrebbe interessare i servizi di trasporto pubblico nell’area metropolitana di Venezia e nelle principali località turistiche servite dall’azienda.

Il 26 giugno giornata critica tra treni e trasporto pubblico

Venerdì 26 giugno concentra il maggior numero di scioperi della settimana. Nel settore ferroviario si fermerà il personale di Trenitalia della Direzione Customer Operations Regionale Piemonte. Lo sciopero durerà dalle 9.00 alle 16.59 e potrebbe comportare modifiche alla circolazione dei treni regionali. Sempre il 26 giugno è previsto uno sciopero del personale delle autolinee Paolo Scoppio & Figlio nella provincia di Barletta-Andria-Trani. L’agitazione durerà quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30.

Particolarmente rilevante sarà lo sciopero del gruppo ATM di Milano, proclamato da Confail Trasporti. La protesta avrà durata di 24 ore e interesserà metro, autobus e tram con modalità differenziate. Secondo le comunicazioni diffuse sul sito del Ministero dei Trasporti, ATM Milano e NET Trezzo si fermeranno dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 fino al termine del servizio. Per NET Monza gli orari saranno dalle 9.00 alle 11.50 e dalle 14.50 fino a fine servizio. La funicolare Como-Brunate potrebbe subire interruzioni dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine dell’esercizio.

Il 27 giugno sciopero dei taxi a Roma

L’ultima agitazione in calendario è prevista sabato 27 giugno e riguarda il servizio taxi nella Capitale. Le principali sigle del settore hanno proclamato uno sciopero di 24 ore che interesserà l’intero territorio comunale di Roma. L’astensione dal lavoro è prevista dalle ore 00.00 alle 24.00 e potrebbe ridurre significativamente la disponibilità di vetture in una giornata caratterizzata dalla presenza di turisti e visitatori.