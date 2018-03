Indennità di malattia e degenza in ospedale, i chiarimenti Inps

editato in: da

Cosa deve fare il lavoratore in malattia in caso di degenza presso le unità di pronto soccorso ospedalieri? Quali sono i certificati necessari?

Con il messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, l’Inps ha voluto dare le istruzioni operative per una corretta gestione proprio di questi casi, precisando che sono sempre più frequenti i casi permanenza prolungata di lavoratori presso le Unità operative di pronto soccorso e che in molte strutture ospedaliere sono state istituite le strutture semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) che hanno le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve essere considerata ai fini della tutela previdenziale. E che proprio le strutture sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero.

In particolare, due sono i casi verificabili:

ospitalità notturna del malato, equiparabile a un ricovero : in questo caso il lavoratore dovrà farsi rilasciare, da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;

: in questo caso il lavoratore dovrà farsi rilasciare, da parte della struttura ospedaliera, apposito dimissione del malato senza permanenza notturna: il lavoratore dovrà farsi rilasciare un certificato di malattia.

Le Unità di Pronto Soccorso e le strutture di OBI e di DB trasmettono i certificati all’Inps telematicamente. Nel caso in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, potranno rilasciarli in modalità cartacea, riportando tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. La dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”. Questo perché la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini.

