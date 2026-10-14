Nuove allerte del Ministero della Salute e dei supermercati per rischio Listeria e allergeni non dichiarati: ritirati vitello tonnato e tramezzini

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123RF La corsia di un supermercato

Il Ministero della Salute e diverse catene della grande distribuzione hanno segnalato nuovi richiami precauzionali dedicati a prodotti alimentari di largo consumo.

Le allerte riguardano un lotto di vitello tonnato a marchio Portami Via venduto da Eurospin per rischio microbiologico e un lotto di tramezzini a marchio Coop per la presenza di un allergene non dichiarato in etichetta. Controllare le confezioni acquistate è fondamentale per evitare potenziali rischi per la salute.

Richiamo Vitello tonnato Portami Via (Eurospin)

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per un lotto di vitello tonnato commercializzato da Eurospin Italia S.p.A. a causa della presenza del batterio Listeria monocytogenes.

Di seguito i dettagli del prodotto interessato:

Denominazione di vendita : Vitello tonnato gr. 180

: Vitello tonnato gr. 180 Marchio del prodotto : Portami Via

: Portami Via Lotto di produzione : L260/26

: L260/26 Data di scadenza : 13/10/2026

: 13/10/2026 Formato : vaschetta da 180 g

: vaschetta da 180 g Produttore : A.M.M.53 Srl

: A.M.M.53 Srl Sede dello stabilimento : via Gioberti 36, Spresiano (TV)

: via Gioberti 36, Spresiano (TV) Marchio di identificazione dello stabilimento: IT M2V1X UE

La causa del ritiro è la contaminazione da Listeria monocytogenes, batterio responsabile della listeriosi. L’infezione può causare disturbi gastrointestinali e febbre o evolvere in forme invasive più gravi (come meningiti o setticemie) soprattutto in soggetti fragili, anziani, persone immunodepresse e donne in gravidanza. Si ricorda che la Listeria è in grado di sopravvivere e moltiplicarsi anche a temperature di refrigerazione.

Richiamo Tramezzini Prosciutto cotto/Gamberetti (Coop)

Coop ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di tramezzini a proprio marchio per un errore di confezionamento ed etichettatura che comporta un grave rischio per i soggetti allergici.

I dati per identificare la confezione coinvolta:

Denominazione di vendita : Tramezzini Coop Prosciutto cotto

: Tramezzini Coop Prosciutto cotto Marchio del prodotto : COOP

: COOP Lotto di produzione : A-269-F

: A-269-F Data di scadenza : 31/10/2026

: 31/10/2026 Formato : confezione da 150 g

: confezione da 150 g Produttore : Riva Alimentari Uniti Srl

: Riva Alimentari Uniti Srl Sede dello stabilimento : via Gaggio 43, Nibionno (LC)

: via Gaggio 43, Nibionno (LC) Marchio di identificazione dello stabilimento: UE IT D1T8V

All’interno delle confezioni etichettate come “Tramezzino COOP Prosciutto cotto 150g” sono stati erroneamente inseriti tramezzini ai gamberetti. Di conseguenza, l’ingrediente crostacei non è indicato nella lista degli allergeni. I soggetti allergici o intolleranti ai crostacei non devono assolutamente consumare il prodotto. Il consumo non presenta invece rischi per la salute di chi non soffre di tale allergia. Per informazioni è attivo il numero verde Coop 800 805580.

Cosa fare

Per entrambi i prodotti segnalati, l’indicazione precauzionale è di non consumare i lotti interessati. I consumatori che hanno acquistato le confezioni coinvolte possono riportarle presso il punto vendita d’acquisto per ottenere la sostituzione o il rimborso completo dell’importo versato, anche senza dover esibire lo scontrino fiscale.