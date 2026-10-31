Il Ministero della Salute ha segnalato due distinti avvisi di richiamo precauzionale riguardanti diciotto lotti di uova medie da allevamento a terra e un lotto di confettura extra di mirtilli. In entrambi i casi i provvedimenti si sono resi necessari per un rischio microbiologico legato alla presenza del batterio della Salmonella, con l’invito a non consumare i prodotti.
Indice
Cosa fare e avvertenze per i consumatori
Per tutti i lotti coinvolti nei provvedimenti del Ministero della Salute, l’indicazione precauzionale è di non consumare i prodotti e di riconsegnare le confezioni acquistate presso il punto vendita di riferimento per richiedere la sostituzione o il rimborso dell’importo.
Richiamo uova fresche da allevamento a terra Latteria Chiuro
Il primo avviso riguarda diciotto lotti di uova medie di categoria A confezionate in scatole da 6 pezzi e commercializzate da Latteria Sociale di Chiuro S.C.A..
Di seguito i dettagli per identificare la merce interessata:
- Denominazione di vendita: 6 Uova fresche da allevamento a terra M Categoria A
- Marchio del prodotto: Latteria Chiuro
- Commercializzato da: Latteria Sociale di Chiuro S.C.A.
- Lotti di produzione: 241026, 251026, 261026, 271026, 281026, 291026, 311026, 011126, 021126, 031126, 041126, 051126, 071126, 081126, 091126, 101126, 111126 e 121126
- Date di scadenza: compresi dal 24/10/2026 al 12/11/2026
- Formato: confezione da 6 uova medie
- Produttore: La Quercia Società Cooperativa Sociale
- Sede dello stabilimento: Località Prescat 1, Mese (SO)
- Marchio di identificazione dello stabilimento: ITK034XUE
Il motivo del ritiro è la riscontrata presenza di Salmonella enteritidis. Per ulteriori informazioni la società mette a disposizione il recapito telefonico 0342 482113 e l’indirizzo e-mail info@latteriachiuro.it.
Richiamo confettura extra di mirtilli Cascina Balcarino
Il secondo provvedimento riguarda un lotto di confettura di frutta in vaso di vetro prodotto dall’azienda agricola Cascina Balcarino.
Ecco i dati identificativi della confezione:
- Denominazione di vendita: Confettura extra di Mirtilli
- Marchio del prodotto: Cascina Balcarino
- Commercializzato da: Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco
- Lotto di produzione: 30/03/2026
- Termine minimo di conservazione (TMC): 30/03/2029
- Formato: vasetto da 340 g
- Produttore: Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco
- Sede dello stabilimento: via Castelbarco 53, Orzinuovi (BS)
Il ritiro è stato disposto in via precauzionale a causa del riscontro di Salmonella all’interno del prodotto.
I sintomi e i rischi dell’infezione da Salmonella
La salmonellosi è una zoonosi infettiva dell’apparato digerente provocata da batteri del genere Salmonella. Il contagio nell’uomo avviene prevalentemente attraverso la via orale per ingestione di acqua o alimenti contaminati, tra cui uova crude o poco cotte, pollame e cibi non sottoposti a idoneo lavaggio o trattamento termico.
Il batterio della Salmonella non altera necessariamente l’aspetto, il colore o l’odore degli alimenti, rendendo impossibile rilevare la contaminazione a occhio nudo. Qualora le uova siano state impiegate per la preparazione di cibi non soggetti a cottura prolungata o ad alte temperature (superiori ai 70 °C al cuore del prodotto), si raccomanda di non consumare la pietanza preparata.
I sintomi della malattia compaiono solitamente dopo un periodo di incubazione compreso tra le 6 e le 72 ore e includono nausea, vomito, dolori addominali a carattere crampiforme, diarrea e febbre. Nella maggior parte dei soggetti sani l’infezione presenta un decorso benigno che si risolve in pochi giorni.
Tuttavia, nei bambini piccoli, negli anziani e negli individui con deficit del sistema immunitario, la gastroenterite può determinare disidratazione acuta o evolvere in complicanze sistemiche più severe che richiedono il monitoraggio medico ed eventuali terapie specifiche.