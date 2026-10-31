Richiami alimentari per rischio salmonella, ritirati lotti di uova e confettura di mirtilli

Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro di diciotto lotti di uova e di un lotto di confettura per potenziale rischio microbiologico

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Richiami alimentari per rischio salmonella, ritirati lotti di uova e confettura di mirtilli
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Quali lotti di uova sono stati richiamati? Qual è il lotto di confettura interessato? Come ottenere il rimborso dei prodotti?

Il Ministero della Salute ha segnalato due distinti avvisi di richiamo precauzionale riguardanti diciotto lotti di uova medie da allevamento a terra e un lotto di confettura extra di mirtilli. In entrambi i casi i provvedimenti si sono resi necessari per un rischio microbiologico legato alla presenza del batterio della Salmonella, con l’invito a non consumare i prodotti.

Cosa fare e avvertenze per i consumatori

Per tutti i lotti coinvolti nei provvedimenti del Ministero della Salute, l’indicazione precauzionale è di non consumare i prodotti e di riconsegnare le confezioni acquistate presso il punto vendita di riferimento per richiedere la sostituzione o il rimborso dell’importo.

Richiamo uova fresche da allevamento a terra Latteria Chiuro

Il primo avviso riguarda diciotto lotti di uova medie di categoria A confezionate in scatole da 6 pezzi e commercializzate da Latteria Sociale di Chiuro S.C.A..

Di seguito i dettagli per identificare la merce interessata:

  • Denominazione di vendita: 6 Uova fresche da allevamento a terra M Categoria A
  • Marchio del prodotto: Latteria Chiuro
  • Commercializzato da: Latteria Sociale di Chiuro S.C.A.
  • Lotti di produzione: 241026, 251026, 261026, 271026, 281026, 291026, 311026, 011126, 021126, 031126, 041126, 051126, 071126, 081126, 091126, 101126, 111126 e 121126
  • Date di scadenza: compresi dal 24/10/2026 al 12/11/2026
  • Formato: confezione da 6 uova medie
  • Produttore: La Quercia Società Cooperativa Sociale
  • Sede dello stabilimento: Località Prescat 1, Mese (SO)
  • Marchio di identificazione dello stabilimento: ITK034XUE

Allerta alimenti per salmonella

Il motivo del ritiro è la riscontrata presenza di Salmonella enteritidis. Per ulteriori informazioni la società mette a disposizione il recapito telefonico 0342 482113 e l’indirizzo e-mail info@latteriachiuro.it.

Richiamo confettura extra di mirtilli Cascina Balcarino

Il secondo provvedimento riguarda un lotto di confettura di frutta in vaso di vetro prodotto dall’azienda agricola Cascina Balcarino.

Ecco i dati identificativi della confezione:

  • Denominazione di vendita: Confettura extra di Mirtilli
  • Marchio del prodotto: Cascina Balcarino
  • Commercializzato da: Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco
  • Lotto di produzione: 30/03/2026
  • Termine minimo di conservazione (TMC): 30/03/2029
  • Formato: vasetto da 340 g
  • Produttore: Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco
  • Sede dello stabilimento: via Castelbarco 53, Orzinuovi (BS)

Allerta alimenti per salmonella

Il ritiro è stato disposto in via precauzionale a causa del riscontro di Salmonella all’interno del prodotto.

I sintomi e i rischi dell’infezione da Salmonella

La salmonellosi è una zoonosi infettiva dell’apparato digerente provocata da batteri del genere Salmonella. Il contagio nell’uomo avviene prevalentemente attraverso la via orale per ingestione di acqua o alimenti contaminati, tra cui uova crude o poco cotte, pollame e cibi non sottoposti a idoneo lavaggio o trattamento termico.

Il batterio della Salmonella non altera necessariamente l’aspetto, il colore o l’odore degli alimenti, rendendo impossibile rilevare la contaminazione a occhio nudo. Qualora le uova siano state impiegate per la preparazione di cibi non soggetti a cottura prolungata o ad alte temperature (superiori ai 70 °C al cuore del prodotto), si raccomanda di non consumare la pietanza preparata.

I sintomi della malattia compaiono solitamente dopo un periodo di incubazione compreso tra le 6 e le 72 ore e includono nausea, vomito, dolori addominali a carattere crampiforme, diarrea e febbre. Nella maggior parte dei soggetti sani l’infezione presenta un decorso benigno che si risolve in pochi giorni.

Tuttavia, nei bambini piccoli, negli anziani e negli individui con deficit del sistema immunitario, la gastroenterite può determinare disidratazione acuta o evolvere in complicanze sistemiche più severe che richiedono il monitoraggio medico ed eventuali terapie specifiche.