Auto usata comprata online, posso perdere la garanzia se denuncio tardi il difetto?

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Compri un’auto usata online, dopo pochi giorni il cambio cede o il motore comincia a dare problemi e, quando contesti il guasto, il venditore ti oppone una clausola: il difetto andava denunciato entro due mesi. Hai perso la garanzia? Se hai acquistato da un professionista, oggi no. Il Codice del consumo non prevede più la vecchia decadenza dei due mesi dalla scoperta e proprio una clausola che la reintroduce nelle condizioni di vendita è finita nel 2026 sotto l’esame dell’Antitrust nel caso Autohero. Una contestazione tardiva può però rendere più difficile provare quando il difetto è comparso e se esisteva già alla consegna. Se invece l’auto è stata comprata da un privato, il quadro cambia: la denuncia va fatta, entro otto giorni dalla scoperta.

Quanto tempo ho per contestare il difetto?

“L’art. 133 del Codice del consumo prevede che il venditore professionale risponda dei difetti di conformità esistenti alla consegna che si manifestano entro due anni. L’azione per far valere i difetti non dolosamente occultati si prescrive in 26 mesi dalla consegna”.

La denuncia entro due mesi dalla scoperta apparteneva invece alla disciplina precedente. Il d.lgs. 170/2021, applicabile ai contratti soggetti alle nuove regole dal 1° gennaio 2022, ha eliminato quella causa di decadenza. Il tema resta attuale: nel procedimento PS13180, aperto il 12 agosto 2026 nei confronti di Autohero Italia, l’AGCM sta valutando anche una clausola che impone proprio quel termine al consumatore per esercitare la garanzia legale.

Per l’usato le parti possono concordare una durata più breve, ma mai inferiore a un anno. Quindi, l’anno è il limite minimo della riduzione consentita. Senza una valida pattuizione resta la durata ordinaria.

La garanzia commerciale offerta dal venditore o dal produttore resta distinta da quella legale e può aggiungere servizi o coperture ulteriori. Una dicitura come “garanzia 12 mesi” va quindi letta insieme alle condizioni contrattuali per capire a quale tutela si riferisca.

“Se il difetto compare entro un anno dalla consegna, l’art. 135 presume che esistesse già in quel momento, salvo prova contraria e salvo i casi in cui la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o del difetto”.

Dopo il primo anno sarà invece il consumatore a dover dimostrare che il problema aveva origine già alla consegna.

Negli acquisti realmente conclusi a distanza con un professionista può aggiungersi il diritto di recesso di 14 giorni dalla consegna. Il semplice annuncio online o l’appuntamento fissato sul web, seguito dalla firma in concessionaria, non bastano da soli a qualificare il contratto come vendita a distanza. Il recesso consente di sciogliere l’acquisto entro il termine previsto; la garanzia serve invece a far valere un difetto di conformità.

Dal 22 ottobre 2026 entrerà inoltre in vigore il d.lgs. 25 settembre 2026, n. 176. Se il consumatore sceglierà la riparazione come rimedio per riportare il bene alla conformità, il periodo di responsabilità del venditore sarà esteso una sola volta di dodici mesi. Prima della riparazione il venditore dovrà informarlo anche della scelta tra riparazione e sostituzione e dell’effetto della riparazione sulla durata della tutela.

Se hai comprato da… Tutela applicabile Termine da ricordare Professionista Garanzia legale, di regola 2 anni Non opera la vecchia decadenza di 2 mesi Professionista, auto usata con riduzione concordata Garanzia riducibile, mai sotto 1 anno Non opera la vecchia decadenza di 2 mesi Privato Garanzia per vizi ex artt. 1490 ss. c.c. Di regola entro 8 giorni dalla scoperta Venditore che si presenta come privato ma svolge un’attività di vendita organizzata o continuativa Va verificata la disciplina applicabile Dipende dalla reale qualifica del venditore

Il guasto è coperto dalla garanzia o è normale usura?

“L’art. 129 del Codice del consumo richiede che il veicolo corrisponda alla descrizione, possieda le qualità pattuite e sia idoneo all’uso normalmente previsto”.

Su un’auto usata contano quindi età, chilometraggio, prezzo, manutenzione, condizioni dichiarate e contenuto dell’annuncio. Un’utilitaria con quindici anni e 200.000 chilometri offre aspettative di durata diverse da un’auto recente con pochi chilometri.

Un motore già compromesso, un cambio con un’anomalia preesistente, infiltrazioni, un incidente rilevante non dichiarato o un chilometraggio alterato possono integrare un difetto di conformità. Pneumatici, pastiglie, batteria o frizione possono invece essere semplicemente consumati. Anche per questi componenti serve una valutazione concreta: la dicitura “soggetto a usura” non basta se lo stato reale del veicolo è incompatibile con quello dichiarato al momento della vendita.

Il tempo trascorso resta un elemento di prova. Un motore che cede poche ore dopo la consegna pone un problema diverso da uno che si rompe dopo migliaia di chilometri. La vicinanza temporale può rafforzare l’ipotesi di una causa già presente, senza creare da sola la responsabilità del venditore.

“Una diagnosi tecnica può distinguere il normale deterioramento da un problema già presente prima della vendita”.

Se ricorre un difetto di conformità, l’art. 135-bis riconosce anzitutto il diritto alla riparazione o alla sostituzione. Riduzione del prezzo e risoluzione diventano possibili nei casi previsti dalla legge, ad esempio quando il ripristino non viene eseguito, il difetto permane o il problema è sufficientemente grave.

Dal 22 ottobre 2026, il d.lgs. 176/2026 consentirà inoltre al venditore, nei casi previsti dal nuovo art. 135-ter, di fornire gratuitamente un bene sostitutivo durante la riparazione, senza creare un diritto automatico a un’altra auto per tutto il periodo dell’intervento.

Per contestare il difetto servono soprattutto una diagnosi tecnica e una copia dell’annuncio. Descrizione del veicolo, chilometraggio, interventi dichiarati e condizioni promesse possono diventare prova dello stato in cui l’auto era stata venduta.

Il venditore può scrivere “vista e piaciuta” o “senza garanzia”?

La garanzia grava anzitutto su chi vende l’auto. Se il venditore è un professionista, risponde direttamente della garanzia legale prevista dal Codice del consumo e non può eliminarla con formule come “senza garanzia”. Negli acquisti online va quindi verificato chi compare nel contratto come venditore e chi incassa il prezzo: la piattaforma può vendere direttamente il veicolo oppure limitarsi a mettere in contatto le parti.

Tra privati valgono invece gli artt. 1490 e seguenti del Codice civile. Anche il venditore privato deve garantire che l’auto sia priva di vizi che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La tutela si riduce se il compratore conosceva già il problema o se il vizio era facilmente riconoscibile, salvo i casi previsti dall’art. 1491 c.c.

L’art. 1495 c.c. impone, di regola, di denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta e prevede la prescrizione dell’azione in un anno dalla consegna. La denuncia non serve se il venditore ha riconosciuto il vizio o lo ha occultato.

Anche una clausola “vista e piaciuta” o “senza garanzia” può avere effetti nella vendita tra privati, ma incontra un limite preciso: l’art. 1490 rende inefficace l’esclusione quando il venditore ha taciuto in mala fede un vizio che conosceva. Chi sostiene che il problema sia stato nascosto deve però poterlo provare, ad esempio attraverso precedenti diagnosi, fatture di riparazione, messaggi o interventi eseguiti prima della vendita.

Se il vizio rientra nella garanzia, l’art. 1492 c.c. consente di chiedere la riduzione del prezzo o, nei casi previsti, la risoluzione della vendita. L’art. 1494 c.c. apre anche al risarcimento dei danni quando ne ricorrono i presupposti.

Resta infine da verificare se chi si presenta come privato lo sia davvero. Nella causa C-105/17, Kamenova, la Corte di giustizia UE ha indicato diversi elementi da valutare: frequenza e organizzazione delle vendite, finalità di profitto, acquisto dei beni per rivenderli, competenza tecnica e concentrazione delle offerte su beni dello stesso tipo. Nessuno di questi elementi basta da solo.