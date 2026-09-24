iStock Nuovi richiami alimentari per formaggio Roccaverano DOP, alici Coop, tortellini bio e pomodorini

Il Ministero della Salute e alcune catene di supermercati hanno segnalato quattro nuovi richiami alimentari. I prodotti interessati sono un formaggio Roccaverano DOP, filetti di alici in olio a marchio Coop, tortellini alla carne biologici e pomodorini ciliegino. Le ragioni dei provvedimenti sono diverse. Per formaggio e pomodorini il richiamo riguarda un rischio microbiologico. Per le alici è indicata la possibile presenza di istamina, mentre per i tortellini il problema riguarda un errore nella lista degli ingredienti e degli allergeni. A scopo precauzionale, i consumatori che hanno acquistato i prodotti indicati non devono consumarli e possono restituirli al punto vendita.

Formaggio Roccaverano DOP richiamato

I supermercati Iper e Iperal hanno diffuso il richiamo di un lotto di formaggio caprino a latte crudo Roccaverano DOP a marchio AgriLanga. Il motivo indicato è la presenza di Escherichia coli STEC con gene EAE. Si tratta di un batterio che può colonizzare l’intestino e provocare conseguenze anche gravi. Il prodotto richiamato è venduto in pezzi da 250 grammi. La data di scadenza è 19/10/2026, che corrisponde anche al numero di lotto. Il formaggio è stato prodotto da AgriLanga.

Alici Coop ritirate per possibile istamina

Coop ha richiamato in via precauzionale un lotto di filetti di alici in olio a proprio marchio. Il motivo del provvedimento è la possibile presenza di istamina. Il prodotto interessato è venduto in vasetti di vetro da 150 grammi. Il lotto da controllare è L VS 157, con termine minimo di conservazione 06/12/2027.

I filetti di alici sono stati prodotti da Zerotti Spa per Coop Italia Società Cooperativa, in uno stabilimento in Albania. Coop ha precisato che il richiamo riguarda solo alcuni punti vendita. L’intossicazione da istamina può provocare manifestazioni cutanee comuni, sintomi gastrointestinali, emodinamici e/o neurologici.

Tortellini bio con etichetta errata

Il Ministero della Salute e NaturaSì hanno diffuso il richiamo dei tortellini alla carne biologici a marchio Oggi Cucino Bio. In questo caso il problema riguarda la presenza di una lista degli ingredienti e degli allergeni errata. Il richiamo è quindi importante soprattutto per le persone allergiche o intolleranti, che devono poter verificare con precisione la composizione del prodotto. I tortellini interessati sono venduti in confezioni da 2×250 grammi. Il numero di lotto è 026-251, con data di scadenza 07/12/2026. Il prodotto è stato realizzato da Agripasta Srl.

Pomodorini richiamati per Salmonella

Il Ministero della Salute ha segnalato anche il richiamo di un lotto di pomodorini ciliegino a marchio G&V Ortaggi. La ragione indicata è la presenza di Salmonella spp. Il prodotto richiamato è stato distribuito in un singolo collo da circa 6,5 kg, con numero di lotto 210. L’avviso non specifica se i pomodorini siano stati venduti in vaschette più piccole, in cassette per la grande distribuzione o se fossero destinati alla ristorazione. I pomodorini sono stati prodotti da G&V Ortaggi.