Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

ANSA Poste Italiane e BANCOMAT, pagamenti P2P dal 2027

Inviare denaro a un familiare, rimborsare un amico o dividere il conto di una cena diventerà ancora più semplice. Poste Italiane e Bancomat hanno annunciato una collaborazione per rendere interoperabili i rispettivi servizi di pagamento digitale, consentendo ai clienti di trasferire soldi in tempo reale tra due app diverse utilizzando soltanto il numero di cellulare del destinatario.

Il nuovo servizio, che sarà disponibile da aprile 2027, punta a creare una rete nazionale per i pagamenti tra privati, mettendo in comunicazione milioni di utenti.

Come funziona il nuovo servizio di Poste Italiane e Bancomat

La novità nasce dall’integrazione tra il servizio P2P di Poste Italiane e Bancomat Pay, le due soluzioni utilizzate per inviare e ricevere denaro direttamente dal proprio smartphone. L’obiettivo è superare le barriere tra piattaforme di pagamento differenti, permettendo agli utenti di effettuare trasferimenti anche quando mittente e destinatario utilizzano applicazioni diverse. In questo modo, chi ha un conto o una carta collegata ai servizi di Poste Italiane potrà inviare denaro a una persona che utilizza Bancomat Pay e viceversa.

Per effettuare l’operazione sarà sufficiente conoscere il numero di telefono del beneficiario. Non sarà quindi necessario chiedere o inserire il suo IBAN, né conoscere il numero della carta di pagamento. Il trasferimento avverrà direttamente attraverso le applicazioni già utilizzate abitualmente dai clienti, senza dover scaricare nuove app o ricorrere a procedure aggiuntive. Il servizio sarà disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette, con l’obiettivo di rendere i pagamenti tra privati immediati e accessibili in qualsiasi momento.

Quali operazioni sarà possibile effettuare

L’integrazione tra i due ecosistemi digitali punta a semplificare soprattutto le piccole transazioni che fanno parte della vita quotidiana. Il nuovo sistema potrà essere utilizzato per diverse esigenze, dai trasferimenti di denaro tra familiari ai pagamenti occasionali tra amici.

Tra le operazioni previste rientrano:

inviare denaro a familiari e conoscenti, senza dover conoscere le coordinate bancarie del destinatario;

rimborsare un amico, per esempio dopo aver anticipato una spesa comune;

dividere il conto, quando si condividono i costi di una cena, di un viaggio o di un acquisto;

richiedere un pagamento, attraverso una richiesta di trasferimento inviata direttamente al contatto interessato;

effettuare piccoli trasferimenti tra privati, in modo semplice e immediato.

La possibilità di utilizzare un unico identificativo, il numero di cellulare, rappresenta uno degli aspetti centrali dell’iniziativa. Il servizio punta infatti a rendere l’esperienza di pagamento più intuitiva, riducendo i passaggi necessari per completare una transazione.

Un’unica rete per milioni di clienti

L’accordo tra Poste Italiane e Bancomat ha una rilevanza che va oltre la semplice introduzione di una nuova funzionalità. Le due realtà intendono mettere in comunicazione alcuni dei più ampi ecosistemi digitali presenti in Italia, creando una community interoperabile per lo scambio di denaro tra privati. Il progetto consentirà di ampliare le possibilità di utilizzo dei rispettivi servizi, superando la separazione tra piattaforme che finora hanno funzionato all’interno delle proprie reti di utenti.

Per i consumatori, il vantaggio principale sarà quello di poter inviare denaro senza preoccuparsi del servizio utilizzato dal destinatario. Per il mercato dei pagamenti digitali, invece, l’iniziativa rappresenta un passo avanti verso una maggiore integrazione delle infrastrutture e una diffusione più ampia delle transazioni elettroniche. La collaborazione si inserisce in un contesto nel quale i pagamenti da smartphone stanno assumendo un ruolo sempre più importante nelle abitudini dei consumatori. La possibilità di trasferire piccole somme in pochi secondi, senza utilizzare contanti e senza dover inserire ogni volta le coordinate bancarie, risponde infatti a un’esigenza di praticità e velocità.

Le dichiarazioni di Poste Italiane e Bancomat

Andrea Novelli, responsabile BancoPosta, ha sottolineato come l’intesa rappresenti un ulteriore passo nel percorso di innovazione dei servizi finanziari di Poste Italiane:

“Con questa collaborazione compiamo un ulteriore passo avanti, dimostrando ancora una volta lo spirito innovativo che contraddistingue Poste Italiane e la sua capacità di fare sistema con altre eccellenze del mercato, mettendo insieme competenze e tecnologie per sviluppare soluzioni sempre più efficaci a beneficio dei cittadini. Mettere in comunicazione basi di clientela così ampie significa semplificare concretamente l’esperienza delle persone e favorire un utilizzo ancora più diffuso dei servizi digitali“.

Anche Fabrizio Burlando, amministratore delegato di Bancomat, ha evidenziato la portata dell’accordo, definendolo un passaggio importante per l’interoperabilità dei pagamenti in Italia. L’intenzione, ha spiegato, è costruire un ecosistema di dimensioni inedite nel mercato nazionale, attraverso il quale milioni di clienti delle banche aderenti e di Poste Italiane potranno scambiarsi denaro in modo semplice e sicuro, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. La collaborazione non si limiterà inoltre alle funzionalità iniziali. Le due società hanno dichiarato di voler lavorare anche allo sviluppo di nuovi servizi, con l’obiettivo di rendere i pagamenti sempre più integrati nelle attività quotidiane.

Quando arriva il nuovo servizio P2P

Per utilizzare il nuovo sistema di trasferimento interoperabile tra Poste Italiane e Bancomat bisognerà attendere aprile 2027, data prevista per il lancio ufficiale. Il servizio sarà accessibile attraverso le applicazioni già in uso ai clienti, rispettivamente quelle di Poste Italiane e delle banche che aderiscono a Bancomat Pay.

Ulteriori dettagli sulle modalità operative e sulle caratteristiche del servizio saranno comunicati in prossimità del lancio, attraverso i siti internet e le app dei due operatori, oltre che con una specifica campagna di comunicazione. Fino ad allora, l’iniziativa rappresenta soprattutto un’evoluzione del mercato italiano dei pagamenti digitali: due reti di utenti finora distinte potranno dialogare tra loro, rendendo più semplice trasferire denaro da un’app all’altra utilizzando soltanto il numero di telefono.