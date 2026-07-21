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iStock Tramezzini con carne kebab richiamati

Il Ministero della Salute ha diffuso quattro avvisi di richiamo che riguardano altrettante confezioni di tramezzini venduti da diversi supermercati, tutte riconducibili allo stesso lotto e allo stesso stabilimento. Il motivo indicato è una possibile contaminazione microbiologica non meglio specificata.

I cartelli, che riportano la data del 17 luglio 2026, sono stati pubblicati sul portale istituzionale e rilanciati anche dai distributori. Si tratta di un richiamo precauzionale. Infatti il pericolo è indicato come “possibile” e non è specificato l’agente patogeno coinvolto.

Tramezzini con kebab richiamati: i lotti

Tutte le referenze escono dallo stesso stabilimento della Riva Alimentari Uniti Srl, in via Gaggio 43 a Nibionno, in provincia di Lecco (marchio di identificazione IT D1T8V UE).

Cambiano il marchio commerciale e il canale di vendita, ma il prodotto è lo stesso tramezzino da 150 grammi:

Stellato kebab, pomodoro, cipolla – marchio Riva, distribuito nei punti vendita Iper;

– marchio Riva, distribuito nei punti vendita Iper; Premium Tramezzino, kebab di pollo arrosto – distribuito nei supermercati Prix;

– distribuito nei supermercati Prix; Stellato Tramezzino kebab – versione con etichetta in francese;

– versione con etichetta in francese; Stellato kebab, pomodoro, cipolla – confezione importata in Svizzera da Galliwag SA, a Satigny.

Per identificare le confezioni interessate valgono gli stessi tre riferimenti: lotto D-176-F, data di scadenza 30 luglio 2026 e formato da 150 grammi. I dati sono riportati sull’etichetta.

Ministero della Salute

Perché è scattato il richiamo

Il motivo indicato sui documenti ministeriali è una possibile contaminazione microbiologica, senza ulteriori dettagli sul microrganismo.

Nei richiami alimentari la formula “possibile” segnala che si tratta di un ritiro precauzionale: scatta a scopo cautelativo, spesso a seguito di autocontrolli dell’azienda o di verifiche delle autorità sanitarie, prima ancora che sia accertato un rischio effettivo per chi ha già consumato il prodotto.

Le contaminazioni microbiologiche riguardano la presenza di batteri o altri microrganismi negli alimenti. Nei prodotti freschi e pronti al consumo, come i tramezzini, il rischio è più delicato perché non è previsto un passaggio di cottura prima del consumo.

Cosa fare dopo l’acquisto del prodotto

L’indicazione del Ministero è quella di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita.

Se lotto e scadenza non coincidono, la confezione non rientra nel richiamo e può essere consumata regolarmente.

Dove leggere gli avvisi ufficiali

Tutti i richiami alimentari vengono pubblicati sul sito del Ministero della Salute, nella sezione dedicata agli avvisi di sicurezza alimentare, dove ogni cartello riporta prodotto, lotto, scadenza, produttore e motivo del ritiro.

È la fonte da consultare per verificare in prima persona se una confezione è coinvolta, senza affidarsi a passaparola o segnalazioni non ufficiali.