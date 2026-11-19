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istock Venerdì 20 novembre sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil, con possibili disagi per scuole, sanità e trasporto pubblico locale

Venerdì 20 novembre 2026 è previsto uno sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil, con possibili disagi per scuole, ospedali, uffici pubblici, trasporto pubblico locale e numerose attività private. Alla mobilitazione si aggiungono le iniziative dei Cobas, mentre in tutta Italia sono previste manifestazioni e cortei. Dallo sciopero generale sono esclusi il trasporto aereo, quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia, dopo l’intervento della Commissione di garanzia. I treni potrebbero comunque subire cancellazioni a partire dalla serata di venerdì, quando inizierà una diversa agitazione sindacale.

Sciopero 20 novembre, chi si ferma tra scuola, sanità e lavoro

La protesta interessa i lavoratori del settore pubblico e privato, con un’astensione prevista per l’intera giornata lavorativa. Le conseguenze potrebbero riguardare scuole, università, ospedali, uffici amministrativi e servizi comunali, in relazione all’adesione del personale. Nelle scuole potrebbero verificarsi riduzioni dell’orario delle lezioni, modifiche alle attività o chiusure, comunicate dai singoli istituti. Nella sanità potrebbero esserci rinvii di visite ed esami non urgenti. Restano garantite le prestazioni essenziali previste dalla normativa. Coinvolti anche porti, taxi, logistica, trasporto merci su strada e personale addetto alla viabilità autostradale.

Sciopero autobus, tram e metro: gli orari del 20 novembre

Il trasporto pubblico locale potrebbe fermarsi per 24 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite nelle singole città. Gli orari indicano le finestre interessate dall’agitazione, non la sospensione certa di tutte le corse. Alcune aziende sono escluse dallo sciopero generale, tra cui Atm Milano, Gtt Torino, Anm ed Eav Napoli, Atvo Venezia e Amtab Bari. L’esclusione riguarda questa specifica mobilitazione.

Sciopero treni e aerei, cosa succede il 20 e 21 novembre

Il settore aereo e quello ferroviario non partecipano allo sciopero generale indetto dalla Cgil. Per i treni è però prevista una seconda protesta, proclamata da Sgb e Cub Trasporti, dalle 21:00 di venerdì 20 novembre alle 20:00 di sabato 21 novembre. L’agitazione interesserà il personale delle imprese ferroviarie e il trasporto merci su rotaia, con possibili ripercussioni sui collegamenti regionali e nazionali. I viaggiatori dovranno quindi verificare gli aggiornamenti delle compagnie ferroviarie e gli elenchi dei treni garantiti.

Sciopero taxi, porti e traghetti: i servizi essenziali

Anche per i taxi è prevista un’astensione di 24 ore, organizzata secondo i turni lavorativi e con la garanzia dei servizi minimi. Nel trasporto marittimo, per i collegamenti con le isole maggiori è previsto un ritardo di 24 ore alla partenza delle navi coinvolte. Per le isole minori lo sciopero si svolgerà dalle 00:01 alle 24:00, con esclusione dei collegamenti essenziali. Nel settore autostradale saranno garantite le attività indispensabili alla sicurezza della circolazione.

Manifestazioni Cgil 20 novembre, dove si svolgono

La Cgil ha annunciato manifestazioni in circa 100 piazze italiane con lo slogan “Il futuro è adesso”. Tra gli appuntamenti principali figurano Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo e Genova. A Roma il corteo partirà alle 9:30 da piazza Vittorio, diretto verso via dei Fori Imperiali. Parteciperà il segretario generale Maurizio Landini. A Napoli la manifestazione partirà alle 9:00 da piazza Mancini, mentre a Milano il ritrovo è previsto in piazza Cadorna alle 9:00. La mobilitazione è stata proclamata per chiedere aumenti di stipendi e pensioni, maggiori investimenti nella sanità pubblica e interventi contro il carovita, contestando le misure previste dalla Manovra 2027.