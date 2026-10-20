Il ministero della Salute ha segnalato diversi richiami di prodotti freschi per rischio microbiologico

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123RF Maxi richiamo alimentare.

Il Ministero della Salute ha reso noto un maxi richiamo per vitello tonnato, tacchino e lonza per Listeria e di pesce per rischio microbiologico.

I rischi legati al consumo riguardano la presenza di due batteri oltre i limiti tabellari. Nelle note di richiamo si invita a evitare il consumo e di riportare i vari prodotti acquistati al punto vendita.

Maxi richiamo per Listeria all’Eurospin

Un nuovo maxi richiamo alimentare per prodotti da gastronomia sotto diversi marchi.

Prodotti Portami Via

Il marchio del prodotto è Portami Via e provengono dallo stabilimento in via Gioberti 36, a Spresiano.

Si tratta di tacchino arrosto al limone in vaschette da 170 grammi (data di scadenza dal 18 ottobre al 3 novembre), con numeri di lotto:

L265/26, 266/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 280/26 e 281/26

Anche vitello tonnato, in vaschette da 180 grammi (data di scadenza dal 17 ottobre al 2 novembre), con numeri di lotto:

L264/26, 265/26,266/26, 267/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 279/26 e 280/26

Prodotti A.M.M. 53 Pasticceria-Gastronomia

Sempre del reparto gastronomia, provenienti dallo stesso stabilimento, il ministero della Salute ha richiamato altri prodotti.

Si tratta di tacchino al forno, in confezioni da 2 kg (data di scadenza dal 17 ottobre al 7 novembre), con numeri di lotto:

L260/26, 264/26, 266/26, 267/26, 272/26, 274/26, 280/26 e 281/26

Anche arrosto di tacchino ai funghi, in confezioni da 2 kg (data di scadenza dal 17 ottobre al 7 novembre), con numeri di lotto:

L260/26, 261/26, 264/26, 266/26, 267/26, 271/26, 272/26, 274/26, 278/26 e 282/26

E ancora vitello tonnato, in confezioni da 1,5 kg (data di scadenza dal 16 ottobre al 1 novembre), con numeri di lotto:

L259/26, 264/26, 267/26, 271/26 e 275/26

Infine vitello tonnato, in vaschetta da 300 grammi (data di scadenza dal 16 ottobre al 1 novembre), con numeri di lotto:

L259/26, 264/26, 267/26, 271/26 e 275/26

I prodotti per Eurospin provengono dallo stesso stabilimento, quello che si trova in via Gioberti 36, a Spresiano in provincia di Treviso (marchio di identificazione IT M2V1X UE).

Richiamo pesce spada per rischio microbiologico

Un nuovo richiamo alimentare per un prodotto da congelatore. Il produttore è Promarine Srl e il nome di vendita è Filetto di pesce spada decongelato.

Il lotto ritirato fa riferimento a una data di affissione specifica: il 21 ottobre 2026. Il lotto è stato richiamato per rischio legato alla presenza di una “non conformità microbiologica” non specificata.

Tra le azioni da fare, nelle avvertenze:

ai clienti che avessero acquistato il prodotto in questo ngozio dal 12 ottobre 2026 al 17 ottobre 2026 (vendita servita al banco pescheria o preincarto) si raccomanda di non consumarlo ed eliminarlo.

Dettagli per riconoscere il prodotto

È utile conoscere altri dettagli per identificare al meglio il prodotto sotto richiamo e non rischiare la consumazione accidentale.

Le informazioni del richiamo pubblicate dal Ministero della Salute ci danno altri dettagli.

Per il filetto di pesce spada, con lotto di produzione 2026160285: