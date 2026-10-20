Il Ministero della Salute ha reso noto un maxi richiamo per vitello tonnato, tacchino e lonza per Listeria e di pesce per rischio microbiologico.
I rischi legati al consumo riguardano la presenza di due batteri oltre i limiti tabellari. Nelle note di richiamo si invita a evitare il consumo e di riportare i vari prodotti acquistati al punto vendita.
Indice
Maxi richiamo per Listeria all’Eurospin
Un nuovo maxi richiamo alimentare per prodotti da gastronomia sotto diversi marchi.
Prodotti Portami Via
Il marchio del prodotto è Portami Via e provengono dallo stabilimento in via Gioberti 36, a Spresiano.
Si tratta di tacchino arrosto al limone in vaschette da 170 grammi (data di scadenza dal 18 ottobre al 3 novembre), con numeri di lotto:
L265/26, 266/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 280/26 e 281/26
Anche vitello tonnato, in vaschette da 180 grammi (data di scadenza dal 17 ottobre al 2 novembre), con numeri di lotto:
L264/26, 265/26,266/26, 267/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 279/26 e 280/26
Prodotti A.M.M. 53 Pasticceria-Gastronomia
Sempre del reparto gastronomia, provenienti dallo stesso stabilimento, il ministero della Salute ha richiamato altri prodotti.
Si tratta di tacchino al forno, in confezioni da 2 kg (data di scadenza dal 17 ottobre al 7 novembre), con numeri di lotto:
L260/26, 264/26, 266/26, 267/26, 272/26, 274/26, 280/26 e 281/26
Anche arrosto di tacchino ai funghi, in confezioni da 2 kg (data di scadenza dal 17 ottobre al 7 novembre), con numeri di lotto:
L260/26, 261/26, 264/26, 266/26, 267/26, 271/26, 272/26, 274/26, 278/26 e 282/26
E ancora vitello tonnato, in confezioni da 1,5 kg (data di scadenza dal 16 ottobre al 1 novembre), con numeri di lotto:
L259/26, 264/26, 267/26, 271/26 e 275/26
Infine vitello tonnato, in vaschetta da 300 grammi (data di scadenza dal 16 ottobre al 1 novembre), con numeri di lotto:
L259/26, 264/26, 267/26, 271/26 e 275/26
I prodotti per Eurospin provengono dallo stesso stabilimento, quello che si trova in via Gioberti 36, a Spresiano in provincia di Treviso (marchio di identificazione IT M2V1X UE).
Richiamo pesce spada per rischio microbiologico
Un nuovo richiamo alimentare per un prodotto da congelatore. Il produttore è Promarine Srl e il nome di vendita è Filetto di pesce spada decongelato.
Il lotto ritirato fa riferimento a una data di affissione specifica: il 21 ottobre 2026. Il lotto è stato richiamato per rischio legato alla presenza di una “non conformità microbiologica” non specificata.
Tra le azioni da fare, nelle avvertenze:
ai clienti che avessero acquistato il prodotto in questo ngozio dal 12 ottobre 2026 al 17 ottobre 2026 (vendita servita al banco pescheria o preincarto) si raccomanda di non consumarlo ed eliminarlo.
Dettagli per riconoscere il prodotto
È utile conoscere altri dettagli per identificare al meglio il prodotto sotto richiamo e non rischiare la consumazione accidentale.
Le informazioni del richiamo pubblicate dal Ministero della Salute ci danno altri dettagli.
Per il filetto di pesce spada, con lotto di produzione 2026160285:
- la denominazione di vendita è Filetto di pesce spada decongelato;
- il nome o ragione sociale dell’Osa a nome del quale il prodotto è commercializzato è Promare Srl;
- la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è il 21/10/2026;
- il marchio di identificazione dello stabilimento è IT N3487 UE;
- la sede dello stabilimento è via della Pesca 18 – 00054, Fiumicino (RM);
- il peso/volume dell’unità è variabile.