Richiami alimentari, 2 prodotti ritirati: rischio mercurio e corpi estranei metallici

Il Ministero della Salute richiama pesce spada Cedimar per mercurio e trofie Tre Mulini di Eurospin per corpi estranei metallici: cosa fare

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Luca Incoronato

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Richiami alimentari, 2 prodotti ritirati: rischio mercurio e corpi estranei metallici
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È sempre importante prestare attenzione a cosa abbiamo in frigo o in dispensa, ma soprattutto restare aggiornati in merito ai richiami alimentari. Il Ministero della Salute ne ha diffusi altri due e riguardano prodotti di largo consumo.

Alcuni marchi di pesce spada a marchio Cedimar sono stati ritirati per livelli elevati di mercurio. Stesso destino per le trofie Tre Mulini vendute da Eurospin, richiamate però per un altro motivo: possibile presenza di corpi estranei metallici.

Cosa fare

Si tratta di due avvisi distinti, pubblicati sul portale del Ministero nella sezione dedicata alla sicurezza alimentare. Anche i rischi, ovviamente, sono differenti ma la raccomandazione è unica. Si invitano i consumatori a non mangiare i prodotti dei lotti coinvolti, che riportiamo di seguito.

Richiami alimentari al supermercato: pasta e pesce da non consumare

Occorre riportare il tutto presso il punto vendita dov’è stato effettuato l’acquisto. Poco importa se non si ha più lo scontrino. Questo non è fondamentale per ottenere un rimborso o una sostituzione, che è quanto garantito per legge. Ciò, però, a patto di riportare il prodotto rientrante nello specifico lotto indicato. Il fatto che sia dello stesso marchio non basta, dunque.

Pesce spada Cedimar con mercurio

Il pesce spada a marchio Cedimar richiamato è venduto in vaschette da 170 grammi con un singolo trancio a confezione. I lotti interessati sono due: il 280926, con scadenza 07/10/2026, e il 300926, con scadenza 09/10/2026. Il prodotto è realizzato da Cedimar Srl nello stabilimento di Elmas, in provincia di Cagliari (marchio di identificazione CE IT P776Q).

La causa del ritiro sono i livelli elevati di mercurio, che hanno portato a dichiarare il prodotto “non commestibile”. Una situazione tutt’altro che insolita, dal momento che il pesce spada (grande predatore) tende ad accumulare questo metallo pesante. Ecco il motivo per cui è tra i prodotti ittici più monitorati sul fronte della sicurezza.

Trofie Eurospin con corpi estranei

Le trofie a marchio Tre Mulini sono vendute nei supermercati Eurospin in confezioni da 1 chilo (due buste da 500 grammi). I lotti richiamati sono il 260901 e il 260902, con date di scadenza rispettivamente al 30/11/2026 e al 01/12/2026. La pasta è prodotta da P.A.C. – Prodotti Agroalimentari Carbone nello stabilimento di Melfi, in provincia di Potenza.

Questa pasta non è da consumarsi per la possibile presenza di corpi estranei metallici. Una misura chiaramente precauzionale, legata al rischio che possano trovarsi frammenti di metallo nelle confezioni.