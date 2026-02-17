Il ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato un articolo alimentare. Si tratta di un farina di pistacchio del marchio Belbake, commercializzato come “farina di pistacchio” nei supermercati Lidl.
I rischi legati al consumo riguardano la presenza di salmonella. Nella nota di richiamo si raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita per ottenere il rimborso.
Richiamo per farina di pistacchio: rischio salmonella
Nuovo richiamo alimentare di un prodotto per la creazione di dolci. Il produttore è Lidl Italia e il marchio di identificazione è Belbake, mentre il nome commerciale del prodotto è “farina di pistacchio”.
Il farina di pistacchio è venduto in porzioni da 100 grammi. Il lotto ritirato è relativo a una data di produzione specifica:
- 31/10/2026.
Il lotto è stato richiamato per rischi legati alla presenza di salmonella.
Si legge:
A seguito di un’analisi svolta in autocontrollo è stata riscontrata la presenza di Salmonella.
Il richiamo segnala pericoli per la salute dati dalla presenza del batterio. Nella nota ufficiale si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso.
Si legge:
Prodotto non idoneo al consumo. Si invitano tali consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso.
EAN: 4056489795193
I dettagli per riconoscere il prodotto
È utile conoscere altri dettagli per identificare al meglio il prodotto sotto richiamo e non rischiare la consumazione accidentale. Le informazioni del richiamo pubblicato dal ministero della Salute ci dicono che:
- il nome commerciale è farina di pistacchio;
- la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è 31/10/2026;
- il marchio di identificazione dello stabilimento non è specificato;
- la sede dello stabilimento è Contrada Milocca, Z.I Dittaino, 94010 a Assoro (EN);
- il peso/volume dell’unità di vendita è 100 grammi.
La confezione è verde e presenta una foto con farina di colore verde dentro una ciotola di legno.
Il richiamo segue altri ritiri a tema salmonella, come le uova. Richiami recenti hanno invece coinvolto altre tipologie di rischi per la salute, come le focaccine della Conad, ma anche latte, crocchette per cani e gatti e infine il minestrone surgelato.