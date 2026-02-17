Farina di pistacchio richiamato dai supermercati per salmonella: il lotto interessato

Il ministero della Salute ha segnalato un richiamo per della farina, si tratta di un prodotto con elevato rischio salmonella

Farina di pistacchio richiamato dai supermercati per salmonella.

Il ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato un articolo alimentare. Si tratta di un farina di pistacchio del marchio Belbake, commercializzato come “farina di pistacchio” nei supermercati Lidl.

I rischi legati al consumo riguardano la presenza di salmonella. Nella nota di richiamo si raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita per ottenere il rimborso.

Richiamo per farina di pistacchio: rischio salmonella

Nuovo richiamo alimentare di un prodotto per la creazione di dolci. Il produttore è Lidl Italia e il marchio di identificazione è Belbake, mentre il nome commerciale del prodotto è “farina di pistacchio”.

Il farina di pistacchio è venduto in porzioni da 100 grammi. Il lotto ritirato è relativo a una data di produzione specifica:

  • 31/10/2026.

Il lotto è stato richiamato per rischi legati alla presenza di salmonella.

Si legge:

A seguito di un’analisi svolta in autocontrollo è stata riscontrata la presenza di Salmonella.

Il richiamo segnala pericoli per la salute dati dalla presenza del batterio. Nella nota ufficiale si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso.

Si legge:

Prodotto non idoneo al consumo. Si invitano tali consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso.
EAN: 4056489795193

I dettagli per riconoscere il prodotto

È utile conoscere altri dettagli per identificare al meglio il prodotto sotto richiamo e non rischiare la consumazione accidentale. Le informazioni del richiamo pubblicato dal ministero della Salute ci dicono che:

  • il nome commerciale è farina di pistacchio;
  • la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è 31/10/2026;
  • il marchio di identificazione dello stabilimento non è specificato;
  • la sede dello stabilimento è Contrada Milocca, Z.I Dittaino, 94010 a Assoro (EN);
  • il peso/volume dell’unità di vendita è 100 grammi.

La confezione è verde e presenta una foto con farina di colore verde dentro una ciotola di legno.

Il richiamo segue altri ritiri a tema salmonella, come le uova. Richiami recenti hanno invece coinvolto altre tipologie di rischi per la salute, come le focaccine della Conad, ma anche latte, crocchette per cani e gatti e infine il minestrone surgelato.