Ministero della Salute: richiamo di focaccine farcite Conad, elenco prodotti e scadenze.

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo alimentare riguardante alcuni lotti di una serie di prodotti da forno venduti nei supermercati Conad. Il richiamo è avvenuto a seguito della segnalazione dello stesso produttore.

Il richiamo alimentare riguarda focaccine farcite con mortadella, salame o altri prodotti. Per ciascun tipo di focaccina il motivo dell’allerta alimentare riguarda la possibile presenza di corpi estranei nell’impasto.

Focaccine farcite richiamate per rischio corpi estranei

Chi fosse in possesso del prodotto interessato dal richiamo non deve assolutamente consumarlo. Il prodotto va restituito direttamente al punto vendita presso cui è stato acquistato, ottenendo il rimborso o la sostituzione, secondo le modalità previste dal supermercato.

L’allerta è stata diramata con data 12 febbraio 2026 e tutti i prodotti richiamati sono a marchio Conad. Il nome del produttore è Fabian Srl per conto di Salumifici Granterre. I prodotti sono stati preparati presso lo Stabilimento di Torbole Casaglia (BS), via Fausto Ghidini 15.

Conad

Si specifica che solo e unicamente i lotti indicati dal richiamo devono essere considerati a rischio, mentre tutti gli altri vanno considerati sicuri. Di seguito i prodotti oggetto del richiamo ministeriale:

focaccina con prosciutto crudo e formaggio Edamer – Ean 8003170104464 – tutti i lotti fino a scadenza 26 febbraio 2026 – confezione da 75 grammi;

focaccina con speck e scamorza affumicata – Ean 8003170104495 – tutti i lotti fino a scadenza 11 marzo 2026 – confezione da 80 grammi;

focaccina con mortadella – Ean 8003170104488 – tutti i lotti fino a scadenza 11 marzo 2026 – confezione da 75 grammi;

focaccina con salame Milano e scamorza – Ean 8003170104471 – tutti i lotti fino a scadenza 12 marzo 2026 – confezione da 80 grammi;

focaccina con prosciutto cotto e formaggio Edamer – Ean 8003170104457 – tutti i lotti fino a scadenza 12 marzo 2026 – confezione da 80 grammi.

La nota ufficiale di Conad

Questa la nota ufficiale di Conad:

A seguito di verifiche del produttore in autocontrollo effettuate su alcune unità del prodotto, è stata riscontrata la possibile presenza corpi estranei. A scopo cautelativo, invitiamo i clienti che fossero in possesso dei prodotti indicati a riportarli al punto di vendita Conad dove sono stati acquistati, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato.

Prodotto già ritirato dal supermercato

Si specifica che anche tutti i supermercati Conad hanno ricevuto le comunicazioni riguardo al richiamo del prodotto e per questo motivo è altamente improbabile trovare il lotto segnalato ancora in vendita. Si raccomanda comunque ai clienti di verificare con attenzione.

Il richiamo di un alimento dai supermercati non deve generare allarmismi o mettere in discussione l’affidabilità dei marchi coinvolti: nella lavorazione industriale possono verificarsi, seppure piuttosto raramente, imprevisti di vario tipo. Il richiamo, al contrario, dimostra l’efficacia dei controlli di sicurezza alimentare effettuati su più livelli.

Lo stesso discorso vale, ad esempio, per tutti gli altri richiami alimentari attualmente attivi. Fra i più recenti si ricordano i richiami di lotti di: Latte Aptimil e Mellin; latte in polvere Nidina Optipro 1; uova fresche di categoria A del marchio Avicola Serroni.

Per conoscere tutti i richiami alimentari attualmente attivi, si rimandano gli utenti al sito del Ministero della Salute (Home / Comunicazioni e dati / Comunicazione Istituzionale / Avvisi di sicurezza / Avvisi e richiami di prodotti alimentari).