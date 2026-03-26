Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Tramezzini richiamati dai supermercati.

Il ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato un prodotto fresco da banco. Si tratta del tramezzino farcito del marchio L’Arte del Fresco commercializzato come “Rollé Speck Rucola Gran Moravia”.

I rischi legati al consumo riguardano la presenza Listeria. Nella nota di richiamo si invita a evitare il consumo e a riportare il prodotto al punto vendita.

Richiamo per il tramezzino allo speck: rischio Listeria

Un nuovo richiamo alimentare per un prodotto da banco, fresco e di consumo veloce e comodo. Il produttore è Intrapan S.r.l e il marchio di identificazione è L’Arte del Fresco, mentre il nome commerciale del prodotto è:

Rollé Speck Rucola Gran Moravia

Il prodotto è venduto in porzioni con grammatura da 140 grammi.

Il lotto ritirato fa riferimento a una data di produzione specifica:

27/03/2026.

Il lotto è stato richiamati per rischio legato alla presenza Listeria.

Si legge:

Possibile presenza di Listeria

Tra le azioni da fare, nelle avvertenze:

a scopo precauzionale non consumare l’alimento e riportarlo al punto vendita.

Dettagli per riconoscere il prodotto

È utile conoscere altri dettagli per identificare al meglio il prodotto sotto richiamo e non rischiare la consumazione accidentale.

Le informazioni del richiamo pubblicato dal ministero della Salute ci danno altri dettagli.

Per i tramezzini allo speck, con lotto di produzione 260220:

il nome commerciale è Rollé Speck Rucola Gran Moravia;

la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è 27/03/2026;

il marchio di identificazione dello stabilimento non è indicato;

la sede dello stabilimento è presso Thiene (VI);

il peso/volume dell’unità di vendita è 140 grammi.

La foto del prodotto:

ministero della Salute

Rischio salute: il batterio Listeria

Il richiamo si rende necessario per i rischi legati alla possibile presenza di Listeria. Un’infezione da Listeria (un batterio che si può trovare in molti cibi crudi o non ben cotti e nei prodotti lattiero-caseari con latte non pastorizzato) può portare a gastroenterite o, in forme più gravi, manifestarsi come meningite, meningoencefalite e sepsi.

I principali sintomi sono:

febbre;

nausea;

diarrea;

dolori muscolari.

Come prevenire l’infezione?

In generale, per prevenire l’infezione da Listeria, si può adottare un comportamento sicuro in cucina. Dalle norme igieniche alla cottura completa dei cibi. Un comportamento sicuro anche per evitare altre tipologie di infezione, come i casi di Epatite A emersi a Napoli per i frutti di mare.

le regole fondamentali per minimizzare il rischio:

cuocere bene i cibi;

lavare le mani;

pulizia del frigo;

lavare le verdure.

Utile anche separare le carni crude dalle verdure e da altri cibi cotti o pronti al consumo. Nel caso del richiamo, il prodotto non può essere cucinato e quindi il rischio di infezione resta.

Altri richiami

Fra gli ultimi richiami alimentari si segnalano: le uova per rischio salmonella, il pollo richiamato per etichetta sbagliata per il gluten free, il salame contaminato da salmonella e le uova di Pasqua richiamate per rischio presenza di metallo.

Rimandiamo i lettori alla pagina di QuiFinanza in cui vengono riportati i principali richiami alimentari pubblicati da ministero della Salute, supermercati e produttori.