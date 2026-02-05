Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Nestlé ha disposto un nuovo richiamo precauzionale di latte in polvere per neonati Nidina Optipro 1. Il provvedimento riguarda un singolo lotto e si inserisce nel quadro delle recenti indicazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sui limiti della cereulide, una tossina batterica che può rappresentare un rischio per la salute dei più piccoli. L’azienda ha chiarito che la decisione è stata presa a scopo cautelativo e che riguarda esclusivamente il prodotto identificato nell’avviso di richiamo.

Il lotto di Nidina Optipro 1 interessato dal richiamo

Il prodotto oggetto del richiamo è il latte in polvere Nidina Optipro 1 venduto in confezioni da 800 grammi. Il lotto interessato è identificato dal numero 53410346AG, con termine minimo di conservazione fissato al 31 dicembre 2027. Secondo quanto comunicato, il latte è stato prodotto da Nestlé Netherland BV nello stabilimento situato in Laan 110, a Nunspeet, nei Paesi Bassi.

La segnalazione del richiamo è stata diffusa anche attraverso i canali istituzionali del Ministero della Salute e da alcune catene della grande distribuzione, tra cui Tigros, che hanno provveduto a informare i consumatori e a ritirare il prodotto dagli scaffali.

Il motivo del provvedimento precauzionale

Alla base del richiamo vi è la possibile presenza di cereulide in un ingrediente fornito da un’azienda terza. La cereulide è una tossina prodotta dal microrganismo Bacillus cereus e può causare disturbi gastrointestinali, in particolare vomito e diarrea. Nestlé ha spiegato che il provvedimento è stato adottato in seguito all’introduzione di nuovi limiti per questa tossina nel latte per neonati e di proseguimento, stabiliti dall’EFSA nei giorni scorsi.

L’azienda ha precisato che il richiamo non è legato a un caso accertato di contaminazione del prodotto finito, ma rientra in un’azione preventiva volta a garantire il massimo livello di sicurezza alimentare, soprattutto in un settore particolarmente sensibile come quello della nutrizione infantile.

I precedenti richiami di latte per l’infanzia

Questo nuovo intervento segue una serie di richiami già avvenuti nei mesi precedenti. All’inizio di gennaio, Nestlé aveva ritirato diversi lotti di latte formula commercializzati con vari marchi, tra cui Nan Supremepro 1, 2 e 3, Nan Pre, Prenan Post, Nan Expert Pro SL, Nidina 1, Nidina Optipro 1 e Alfamino, prodotto destinato ai neonati con allergie al latte vaccino o con allergie alimentari multiple. Un ulteriore richiamo aveva interessato Nidina Optipro 1 già nel mese di dicembre, con il ritiro di due lotti specifici.

Le indicazioni per i consumatori

In via cautelativa, Nestlé raccomanda di non utilizzare il prodotto Nidina Optipro 1 con il lotto 53410346AG e termine minimo di conservazione 31/12/2027 per la preparazione del latte destinato ai neonati. Le famiglie che fossero in possesso del prodotto interessato possono restituirlo presso il punto vendita in cui è stato acquistato, secondo le modalità previste dal rivenditore.

Per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti, Nestlé mette a disposizione il proprio servizio consumatori, contattabile al numero verde 800 434434, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. L’azienda ha ribadito l’impegno a collaborare con le autorità competenti e a proseguire le verifiche lungo la filiera, in linea con le nuove indicazioni europee sulla sicurezza alimentare.