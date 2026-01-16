iStock VLG Richiamo del minestrone Selex.

Il sito del Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo alimentare relativo al Minestrone 14 Verdure Surgelate a marchio Selex.

Il motivo del richiamo ministeriale è correlato alla possibile presenza nel prodotto di alcaloidi del tropano. Il richiamo è relativo a un unico lotto del prodotto (L25265) e tutti gli altri devono essere considerati sicuri. Chi avesse acquistato il lotto in questione, deve evitare di consumarlo e riportarlo al punto vendita, dove potrà optare per il rimborso o per un cambio alla pari.

Richiamato minestrone per rischio alcaloidi del tropano

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 450 grammi, con scadenza fissata a dicembre 2027. La produzione è ad opera di Agrifood Abruzzo S.r.l., nello stabilimento di Celano, in provincia dell’Aquila.

Anche gli operatori della grande distribuzione hanno ricevuto indicazioni relative al richiamo alimentare, quindi ci sono probabilità assai basse di imbattersi nel lotto indicato nel banco frigo del supermercato. I consumatori sono comunque invitati a prestare attenzione.

Il richiamo di un prodotto alimentare non deve destare allarme o far sorgere sospetti sui marchi coinvolti: nella produzione di cibi industriali possono occasionalmente insorgere problematiche di varia natura. Ma il fatto che i prodotti vengano ritirati è semmai la prova che i controlli alimentari, che vengono messi in atto a più livelli, funzionano bene.

Ministero della Salute

Cosa sono gli alcaloidi del tropano

Gli alcaloidi del tropano (o alcaloidi tropanici) sono tossine vegetali che, come si legge sul sito dell’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) sono metaboliti secondari presenti in diverse famiglie di piante. I metaboliti secondari sono sostanze chimiche prodotte dalle piante, così come da altri organismi, che non sono essenziali per la loro sopravvivenza immediata, ma svolgono ruoli importanti nella difesa, nella comunicazione e nell’interazione con l’ambiente.

Tornando agli alcaloidi del tropano, questi composti possono trovarsi accidentalmente nei prodotti alimentari quando frammenti (o semi) di piante che li producono sono mescolati alle colture destinate al consumo umano, ad esempio nei cereali, nei prodotti a base di cereali o in altri alimenti vegetali.

Dove possono trovarsi gli alcaloidi tropanici

Come evidenzia il Ministero della Salute, gli alcaloidi del tropano possono trovarsi principalmente in piante appartenenti a tre famiglie:

Solanaceae;

Erythroxylaceae;

Convolvulaceae.

Tra le Solanaceae, che includono oltre 2.000 specie, si trovano:

piante alimentari come patate, melanzane, pomodori, peperoni, peperoncini, eccetera;

piante officinali come la belladonna;

piante tossiche come la datura.

Le specie più coinvolte nella contaminazione da alcaloidi del tropano sono:

datura stramonium;

alcune specie di Brugmansia e Hyoscyamus.

Queste piante possono infestare accidentalmente coltivazioni, contaminando alimenti come cereali, verdure a foglia (tipo spinaci), legumi, tè, infusi, semi oleosi, integratori, baby food, polline e prodotti dell’alveare.

Intossicazione da alcaloidi del tropano

Gli alcaloidi del tropano possono avere effetti rilevanti sul sistema nervoso centrale e autonomo, perché interferiscono con i recettori muscarinici dell’acetilcolina. Anche piccole quantità possono causare sintomi acuti, che includono:

secchezza delle mucose;

palpitazioni;

vertigini;

confusione;

alterazioni della frequenza cardiaca;

dosi elevate di alcaloidi del tropano possono provocare perdita di coscienza e decesso.

In caso si sospetti un avvelenamento, è necessario rivolgersi immediatamente a un medico. Oltre ai trattamenti sintomatici e di supporto, esiste la possibilità di trattamento con antidoto.

Gli indirizzi operativi nei casi di intossicazione alimentare acuta da ingestione di alcaloidi del tropano sono disponibili sul sito del Ministero della Salute (Home/ Comunicazione e dati/ Comunicazione istituzionale/ Notizie/ Sicurezza alimentare, Indirizzi operativi nei casi di intossicazione alimentare acuta da ingestione di alcaloidi del tropano).