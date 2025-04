Il costo della benzina è in netto calo, raggiungendo gli importi più bassi dagli ultimi due anni e mezzo. Quanto costerebbe, oggi, riempire il serbatoio al self e al servito

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fonte: ANSA Cala il prezzo della benzina ad aprile 2025.

Con il prezzo della benzina in calo, gli automobilisti italiani possono tirare un sospiro di sollievo, anche in considerazione del fatto che saranno in molti a macinare chilometri su strade e autostrade nel periodo dei ponti di aprile.

Il costo della benzina al self service è crollato ai minimi da dicembre 2022, mese in cui il governo mise in atto il taglio delle accise. Cala, anche se un po’ meno, anche il costo del diesel.

Quanto costano benzina e diesel oggi

Quotidiano Energia ha elaborato i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit alle ore 8:00 del 17 aprile.

Per quanto riguarda il self service:

la benzina viaggia su una media di 1,725 euro/litro (nella rilevazione del 16 aprile era su 1,728 euro/litro), le compagnie praticano prezzi tra 1,714 e 1,733 euro/litro, le pompe no logo applicano 1,723 euro/litro;

il diesel viene venduto su una media di 1,621 euro/litro (era 1,624 euro/litro), le compagnie praticano prezzi tra 1,603 e 1,636 euro/litro, le pompe no logo applicano 1,616 euro/litro.

Per quanto riguarda il servito:

la benzina si aggira attorno a una media di 1,870 euro/litro, (nella rilevazione del 16 aprile era su 1,873 euro/litro), le compagnie praticano prezzi tra 1,803 e 1,940 euro/litro, le pompe no logo applicano 1,781 euro/litro;

il diesel oscilla attorno a 1,767 euro/litro (era contro 1,769 euro/litro), le compagnie applicano prezzi tra 1,696 e 1,843 euro/litro, le pompe no logo applicano 1,675 euro litro.

Per quanto riguarda i gas la situazione è la seguente:

Gpl tra 0,741 e 0,755 euro/litro con le compagnie no logo a quota 0,727 euro/litro

metano tra 1,482 e 1,547 euro/kg con le compagnie no logo a quota 1,489.

Quanto costa un pieno di benzina

Sono in molti a prendere d’assalto le pompe, approfittando dei prezzi favorevoli che consentono di risparmiare benzina. La maggiore domanda, al momento, non sta spingendo il costo della benzina verso il rialzo.

Per capire quanto costi oggi un pieno di benzina, proviamo a fare delle simulazioni ipotizzando di dover rifornire tre automobili:

un’utilitaria con un serbatoio da 45 litri;

un’auto di medie dimensioni con un serbatoio da 70 litri;

un grosso Suv capace di inghiottire con un pieno fino a 90 litri di benzina.

Ecco quanto costerebbe un pieno, euro più euro meno:

Utilitaria piccola Utilitaria media Grosso Suv Benzina self 77,6 euro 120,7 euro 155,2 euro Benzina servito 84,15 euro 130,9 euro 168,3 euro

Considerato che a metà gennaio il prezzo della benzina era di 1,824 euro/litro al self e di 1,962 euro/litro al servito, il risparmio è il seguente:

Utilitaria piccola Utilitaria media Grosso Suv Risp. benzina self 4,4 euro 6,9 euro 8,9 euro Ris. benzina servito 4,1 euro 6,4 euro 8,2 euro

Quanto costa un pieno di diesel

Di seguito, i calcoli riferiti a un pieno di diesel:

Utilitaria piccola Utilitaria media Grosso Suv Diesel self 72,9 euro 113,4 euro 145,8 euro Diesel servito 79,5 euro 123,6 euro 159 euro

Considerato che a metà gennaio il prezzo del diesel era di 1,731 euro/litro al self e di 1,869 euro/litro al servito, il risparmio è il seguente:

Utilitaria piccola Utilitaria media Grosso Suv Risp. diesel self 4,9 euro 7,7 euro 10,9 euro Ris. diesel servito 4,6 euro 7,2 euro 9,2 euro

I dubbi del Codacons

Già nella precedente rilevazione, quella del 16 aprile quando il prezzo della benzina al self service viaggiava su quota 1,731 euro/litro, il Codacons nutriva alcuni dubbi. Secondo l’associazione che difende i diritti dei consumatori, il calo dei prezzi di benzina e gasolio è insufficiente se paragonato al crollo del prezzo del petrolio. Nel descrivere la situazione, il Codacons ha parlato di vere e proprie “anomalie” nel settore dei carburanti. Il petrolio, è stato evidenziato, risulta deprezzato di circa il 22% rispetto ai picchi del 2025. Nello stesso periodo, denuncia il Codacons, il prezzo della benzina alla pompa è calato attorno al 5%, mentre quello del gasolio è calato di poco più, ovvero del 5,7%.