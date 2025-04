Fonte: iStock Le migliori app per risparmiare su benzina e diesel

I costi del carburante continuano a essere alti a causa delle tensioni geopolitiche e per la transizione che non è ancora completa verso le energie rinnovabili e i salari continuano a crescere a ritmi inferiori rispetto all’inflazione. Per questo molte famiglie cercano di ottimizzare su ogni voce di spesa come quella del carburante, che incide circa il 10% sul bilancio medio di un nucleo familiare. Così sempre più persone cercano app per risparmiare sul prezzo della benzina e del diesel. Ma quali sono veramente utili?

Quali app scegliere per risparmiare benzina e diesel

È possibile risparmiare benzina e diesel con semplici gesti come spegnere l’auto quando si è bloccati nel traffico o guidare in modo fluido e costante. Un buon consiglio è scaricare le app giuste, che in tempo reale sono capaci di dirci dove è possibile trovare la stazione di servizio che offre il prezzo più basso.

Le migliori sono:

Prezzi Benzina;

Fuelio;

iFuel;

Fuel Flash;

Club Q8, Stazioni Ip, Enilive.

Prezzi Benzina

A tutti sarà capitato di aver fatto il pieno di carburante e di aver avuto immediatamente la sensazione che una parte del proprio stipendio sia finito nel serbatoio. Con Prezzi Benzina ciò non può accadere perché l’app troverà in pochissimi secondi il distributore più economico vicino al luogo in cui ci si trova.

Non funziona solo con la benzina: l’app offre notizie anche sugli altri carburanti come il diesel, il metano, il Gpl o su quelli alternativi come l’Hvo (la miscela fatta con gli oli vegetali come il biodiesel super-ecologico).

Prezzi Benzina mostra la mappa dei distributori più convenienti, non solo grandi marchi come Eni o Esso ma anche le pompe bianche, in base al tipo di carburante che si selezionerà.

Le principali caratteristiche di questa app sono:

gli aggiornamenti in tempo reale, con i prezzi revisionati ogni 30 minuti e la possibilità di segnalare discrepanze in modo tale che i costi siano sempre veritieri;

l’integrazione con Google Maps per raggiungere direttamente la destinazione.

L’app è disponibile sia per iOS che per Android.

Fuelio

Tra le migliori app per risparmiare benzina e diesel c’è Fuelio che nel 2024 ha ottenuto il premio di Best Android app. È disponibile per Android e iOS e permette di tenere sotto controllo:

il chilometraggio;

il consumo;

la spesa della vettura.

Inoltre Fuelio permette di registrare ogni rifornimento inserendo solo due dati:

litri di carburante che si aggiungono;

chilometri segnati dal contatore.

L’applicazione grazie a questi dati riesce a calcolare in automatico quali sono i consumi, come i litri di benzina utilizzati per 15 chilometri. Genera poi dei grafici sull’efficienza energetica, sui costi mensili e sulle spese cumulative e fornisce informazioni anche se l’auto è a due carburanti.

E ancora con Fuelio si:

possono avere delle informazioni in tempo reale sui prezzi delle stazioni di servizio grazie ad un sistema mediante il quali gli utenti possono visualizzare le pompe più vicine alla zona nella quale si trovano con gli aggiornamenti dei prezzi condivisi dalla community;

tenere traccia delle spese sostenute anche per lavaggi, parcheggi, tagliandi e assicurazioni.

Tutti i dati restano archiviati localmente sul dispositivo anche se è possibile sincronizzarli sul cloud per evitare che si perdano.

iFuel

Grazie a iFuel è possibile:

confrontare i prezzi di benzina, di diesel, Gpl, metano e carburanti alternativi attraverso la mappa interattiva dei distributori più economici vicini al posto in cui ci si trova, ordinati per distanza e prezzo;

pianificare il percorso di un viaggio in auto anticipando le soste per il pieno.

iFuel tiene conto di fattori come il consumo medio del veicolo e il traffico per garantire la maggiore convenienza all’utente.

A chi guida le auto elettriche, inoltre, mostra una mappa dedicata alle colonnine di ricarica. L’altra funzionalità importante è la gestione del budget: genera report mensili grazie ai quali è possibile tenere traccia delle spese e analizzare i consumi. L’app è disponibile sia per iOS che per Android.

Fuel Flash

Tra le migliori app per risparmiare sul carburante c’è Fuel Flash, che funziona anche in Francia, Austria, Portogallo, Spagna e Germania. I prezzi sono forniti in ogni Paese dai ministeri e dalle istituzioni competenti e non dalle segnalazioni degli utenti: in questo modo c’è la garanzia di dati precisi e senza errori.

Le principali funzioni sono:

la geolocalizzazione;

la mappa e l’elenco interattivo delle stazioni per prezzo, distanza e orario di apertura;

lo storico dei prezzi con le fluttuazioni dei carburanti negli ultimi giorni;

la possibilità di salvare le stazioni di rifornimento preferite;

la possibilità di correggere gli eventuali errori come i prezzi non corretti o gli indirizzi;

la possibilità di effettuare una ricerca manuale inserendo la località specifica per confrontare i prezzi anche prima della partenza.

App dei disitrbutori

La le migliori app per iOs e Android ci sono anche quelle dei singoli brand, come Stazioni Ip, Enilive e Club Q8, grazie alla quale gli utenti gestiscono i pagamenti e possono trovare le stazioni del proprio marchio preferito e più vicine al luogo nel quale si trovano.

Chi si registra alle app ottiene in genere buoni carburanti, sconti immediati e premi, oltre ad accedere a funzioni specifiche e concorsi.