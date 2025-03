Fonte: 123RF Gli otto meodi infallissibili per rispamriare benzina con l'auto

I prezzi della benzina negli ultimi tempi continuano a subire oscillazioni a causa dell’instabilità dei mercati e delle tensioni internazionali e ciò è una delle principali preoccupazioni per gli automobilisti. Con l’inflazione che non accenna ad arretrare e l’aumento del costo della vita, risparmiare sulla benzina è diventata quindi la necessità di molti. Chi usa quotidianamente l’automobile sta cercando più soluzioni possibili per contenere le spese senza rinunciare alla mobilità. Ma come fare?

Controllare l’auto periodicamente

Fare un pieno di benzina fa ancora male al portafoglio a causa della guerra tra Hamas e Israele, per la nuova corsa alle energie rinnovabili che tengono i prezzi instabili e per le accise sempre più alte. Come fare allora per risparmiare benzina?

Prima di tutto si dovrebbe eseguire un controllo periodico della propria automobile in modo che funzioni sempre bene. Se il motore e le altre parti del veicolo non sono performanti, infatti, si consuma più carburante per cui sarebbe opportuno far controllare:

le candele, dato che se sono vecchie e rovinate, il motore non funziona in modo corretto e spreca più carburante;

il sistema di iniezione del carburante;

la pressione delle gomme, che se non sono gonfiate bene faticano a spostare l’automobile;

i filtri dell’aria per evitare sforzi del motore.

Far controllare periodicamente la propria vettura, quindi, aiuterà a risparmiare sul carburante e a ridurre il rischio di guasti improvvisi. In più la propria vettura avrà una durata maggiore.

Spegnere il motore quando possibile

Pensare “tanto sono solo trenta secondi, non ha senso spegnere il motore” è sbagliato. Il motivo è semplice: non solo si continua a consumare benzina inutilmente ma si inquina anche. Il suggerimento è quindi quello di spegnere sempre il motore per risparmiare sulla benzina:

mentre si aspetta qualcuno, specie se l’attesa dura più di 10 minuti;

se si è in coda al drive-through per ritirare un pasto;

al semaforo quando è rosso, dato che lo stop può durare anche 2 minuti;

al passaggio a livello, soprattutto se il treno che deve transitare è un regionale.

Non bisogna invece spegnere il motore se si è in mezzo a un incrocio pericoloso e si deve ripartire subito oppure se la temperatura esterna è molto bassa.

Guidare in maniera fluida e costante

Anche lo stile di guida è importante per risparmiare benzina. Una guida fluida e costante, infatti, permette di ottimizzare i consumi, mentre frenate brusche, cambi di velocità continui e accelerazioni improvvise fanno aumentare i consumi e usurano maggiormente il motore.

Quando si schiaccia a fondo il pedale in caso di brusche accelerazioni, infatti, il motore ha bisogno di più carburante per generare una maggiore potenza. Si consuma fino al 40% in più di carburante rispetto a un’accelerazione graduale. Se si tiene una velocità irregolare in città, il motore è soggetto a continui adattamenti, per cui i consumi aumentano. Per guidare in modo efficiente si dovrebbe:

accelerare in modo progressivo;

evitare di scattare quando si è fermi al semaforo;

controllare bene la strada e prevedere il transito di pedoni nonché lo stop al semaforo e agli incroci per evitare frenate improvvise;

mantenere una velocità costante.

Ridurre il peso del veicolo

Per l’efficienza energetica di un veicolo anche il peso di quest’ultimo è importante perché più è grande la massa da spostare, maggiore è la potenza richiesta dal motore con un conseguente aumento di carburante.

Per ridurre il peso del veicolo sarebbe quindi opportuno:

svuotare gli scomparti e il bagagliaio di attrezzi che non si utilizzano, come la borsa sportiva o le bottiglie d’acqua;

evitare di viaggiare con carichi eccessivi.

Usare carburanti buoni

Scegliere la giusta qualità di carburante può aiutare a ottimizzare i consumi in quanto non tutti sono uguali. Fare la scelta corretta impatta:

sull’efficienza del motore;

sulle prestazioni;

sui consumi a lungo termine.

Esistono ad esempio dei carburanti premium che contengono additivi detergenti e componenti che migliorano la combustione e riducono gli attriti interni. Con alti ottani è più efficiente e assicura prestazioni maggiori.

Conviene però utilizzare tali carburanti:

se si ha un’automobile ad alte prestazioni;

se il proprio veicolo ha percorso molto chilometri;

nel caso si abbia un problema di sporcizia negli iniettori.

Controllare il sistema di scarico

Per risparmiare sulla benzina andrebbe effettuato periodicamente anche il controllo del sistema di scarico. Quest’ultimo infatti è importante per il corretto funzionamento della vettura perché:

ottimizza il flusso dei gas di combustione;

mantiene corretta la contrpressione;

riduce le emissioni nocive.

Anche una sola ostruzione parziale, infatti, può ridurre l’efficienza dell’automobile fino al 5% o 7%. In più se il sistema di scarico non funziona correttamente si può generare una lettura non corretta della sonda lambda e si possono verificare danni al catalizzatore con la conseguenza che i consumi aumentano fino al 10% e si può intasare il filtro antiparticolato.

Controllare periodicamente il sistema di scarico è quindi importante per risparmiare ma anche per preservare l’ambiente evitando di rilasciare nell’atmosfera una percentuale più elevata di emissioni nocive.

Chiudere i finestrini

Nel caso si viaggi in autostrada o comunque a velocità più alte, la resistenza dell’aria è uno dei fattori che più influenza i consumi. Tenere i finestrini aperti produce turbolenza dentro la vettura e la conseguenza è che aumenta molto la resistenza aerodinamica per cui il motore deve lavorare sforzandosi di più. Meglio usare il climatizzatore per raffreddare l’abitacolo.

Rispettare i limiti di velocità

Infine anche rispettare i limiti di velocità fa risparmiare sulla benzina. Quando l’automobile supera una certa velocità, infatti, la resistenza cresce in modo esponenziale. Per mantenere alta la velocità, il motore si deve sforzare di più con la conseguenza che si consuma più carburante. Superare i limiti consentiti dalla legge non è solo costoso ma anche pericoloso e più si rischiano multe molto alte.