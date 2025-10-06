Ecco quali sono le migliori offerte di prestiti personali, quelle che offrono i tassi più bassi a ottobre 2025 per la casa, l’auto e il consolidamento debiti

iStock Quali sono le migliori offerte di presiti personali di ottobre 2025?

Con l’aumento dei prezzi, i risparmi che si hanno da parte sembra che non bastino mai. Per questo sempre più italiani ricorrono al credito, esattamente il +13,1% nel primo semestre 2025 secondo le ultime rilevazioni Crif. Tra le diverse forme di finanziamento, i prestiti personali sono tra gli strumenti più richiesti per realizzare dei progetti concreti, affrontare spese impreviste e consolidare debiti. Quali sono dunque le migliori offerte di ottobre 2025 per la casa, l’ acquisto auto e il consolidamento debiti?

Come scegliere il prestito personale?

I prestiti personali sono tra le soluzioni finanziarie più richieste se si ha bisogno di soldi e il motivo principale è che sono flessibili. Offrono infatti la possibilità di personalizzare la durata e l’importo in base alle proprie capacità di rimborso.

Molti istituti di credito e finanziarie danno poi la possibilità di saltare una rata o di modificare l’importo nel caso si abbiano delle difficoltà economiche temporanee.

Entrambe sono opzioni utili ma è importante ricordare che spesso comportano commissioni aggiuntive che vanno a incrementare il totale degli interessi da pagare. Il consiglio è quindi quello di valutare sempre il costo complessivo.

Cosa sono Tan e Taeg

È importante inoltre controllare con attenzione anche il Tan e il Taeg quando si chiede un prestito personale in quanto tali parametri influiscono direttamente sul costo reale del finanziamento.

Il primo è il tasso di interesse che si applica sul capitale che si chiede. Esso non include costi in aggiunta per cui da solo non mostra il costo totale del finanziamento.

Il tasso annuo effettivo globale (Taeg) include invece gli interessi e le spese accessorie come le commissioni, le spese di istruttoria e le assicurazioni facoltative o obbligatorie.

Conoscerlo aiuta a capire se le rate mensili sono sostenibili in base al reddito che si ha evitando così delle situazioni di sovraindebitamento.

Le offerte più convenienti per 10mila euro

Secondo le ultime rilevazioni di Facile.it agli inizi di ottobre i tassi sui prestiti risultano stabili dopo gli aumenti degli ultimi anni con un Taeg medio che si muove tra il 6% e l’8% a seconda dell’istituto di credito che si sceglie e della tipologia del finanziamento che si sceglie.

Tra le migliori offerte, qualora si vogliano richiedere 10.000 euro, ci sono:

Creditis – Tan fisso al 5,93%, Taeg al 7,09%, durata di 60 mesi e rata mensile di 194,93;

Findomestic – Tan fisso al 6,74%, Taeg al 6,95%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,80 euro;

Younited Credit – Tan fisso al 6,78%, Taeg al 6,99%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,95 euro;

Sella Personal Credit – Tan fissoal 7,05%, Taeg al 7,37%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,25 euro.

Agos – Tan fisso al 7,50%, Taeg al 7,76%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,36 euro.

Migliori prestiti per la casa

I prestiti per la casa sono quelli pensati per interventi legati alla propria casa come la ristrutturazione o la realizzazione di interventi per l’efficienza energetica.

L’importo che si può richiedere può variare in base al progetto e alla capacità di rimborso di chi lo richiede.

La durata, invece, solitamente va dai 12 ai 60 mesi a seconda della cifra che si chiede e dalle condizioni dell’istituto finanziario. Il tasso di interesse, infine, può essere sia fisso che variabile. Il primo garantisce delle rate costanti nel tempo mentre il secondo si adatta alle oscillazioni del mercato.

Tra i i migliori prestiti di ottobre per la casa ci sono:

Creditis – Tan fisso al 5,93%, Taeg al 7,09%, durata di 60 mesi e rata mensile di 194,93 euro;

Findomestic – Tan fisso al 6,74%, Taeg al 6,95%, durata di 60 mesi mentre e rata mensile di 196,80 euro;

Younited Credit – Tan fisso al 6,78%, Taeg al 6,99%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,95 euro;

Sella Personal Credit – Tan fisso al 7,05%, Taeg al 7,37%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,25 euro;

Agos – Tan fisso al 7,50%, Taeg al 7,76%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,36 euro.

Quali offerte per prestiti auto scegliere?

I prestiti auto sono tra le forme di finanziamento più richieste dagli italiani. Dai dati forniti dal Crif Market Outlook sulla Mobility nel 2024 si evince infatti che essi hanno registrato un aumento del 4,6%.. Il 69% delle erogazioni ha riguardato persone che volevano comprare un’auto nuova. Solo il 31% cercava veicoli usati.

Tra le offerte migliori da scegliere a ottobre, anche in questo caso chiedendo 10mila euro, ci sono quelle di:

Creditis – Tan fisso al 5,93%, Taeg al 7,09%, durata di 60 mesi e rata mensile di 194,93 euro ;

Findomestic – Tan fisso al 6,74%,, Taeg al 6,95%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,80 euro;

Younited Credit – Tan fisso al 6,78%, Taeg al 6,99%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,96 euro;

Sella Personal Credit – Tan fisso al 7,25%, Taeg al 7,59%, durata di 60 mesi e rata mensile di 199,19 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg dell’8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro.

Consolidamento debiti, offerte di ottobre

Ci sono infine i prestiti personali per il consolidamento debiti. Servono a unire più finanziamenti in corso in uno con una sola rata mensile. In questo modo si:

riduce l’importo complessivo delle rate;

si semplifica la gestione finanziaria;

si ha la possibilità di ottenere liquidità in aggiunta.

Tra le migliori offerte di ottobre ci sono quelle di: