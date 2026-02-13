Come funziona esattamente la carta prepagata Postepay che non è collegata a un conto corrente per chi ha meno di 18 anni, quanto costa e cosa permette di fare

iStock La PostePay Green può essere richiesta in qualsiasi ufficio postale

Avere uno strumento per effettuare acquisti online, pagare un abbonamento o mettere da parte la paghetta è oramai una consuetudine anche per i più giovani. Da un’indagine effettuata dalla Banca d’Italia nel primo trimestre 2023 emerge infatti che circa il 90% dei giovani tra i 18 e i 34 anni possiede almeno una carta di pagamento.

Ma chi ha meno di 18 anni può averla? La risposta è si e una delle soluzioni più conosciute è la PostePay Green, la carta prepagata pensata proprio per i minorenni.

Cos’è la PostePay Green

La Postepay Green è la carta prepagata ricaricabile pensata per i ragazzi tra i 10 e i 18 anni non ancora compiuti. Permette di gestire il denaro in modo semplice e controllato e di:

aderire al programma ScontiPoste e avere fino al 20% di sconto in cashback sugli acquisti che si effettuano;

e avere fino al 20% di sconto in sugli acquisti che si effettuano; pagare nei negozi e online, anche con lo smartphone;

nei negozi e online, anche con lo smartphone; scambiare soldi con parenti e amici in modo rapido grazie al servizio di pagamento tra privati (P2P).

Non è collegata a un conto corrente tradizionale, per cui si può spendere solo il denaro caricato in precedenza. Ciò aiuta a evitare spese eccessive e a tenere sotto controllo il budget.

La carta è intestata al minore ma la richiesta deve essere effettuata da un genitore o da un tutore legale.

Tale aspetto è molto importante perché garantisce una maggiore sicurezza nella fase di attivazione e nella gestione iniziale.

Come richiederla alle Poste

La PostePay Green può essere richiesta da un genitore o da tutore in qualsiasi ufficio postale.

Non è necessaria la presenza del minore, è sufficiente che questi ultimi portino con sé, oltre al proprio documento di identità valido e codice fiscale, anche quelli del minore. In questo modo la carta viene intestata al ragazzo o alla ragazza ma con una procedura autorizzata dall’adulto di riferimento.

Quanto costa la PostePay Green

La carta PostePay per minori di Poste Italiane prevede un unico costo per l’emissione che è di 10 euro.

Trattandosi di una prepagata, poi, non ci sono spese legate a un fido o a interessi, quindi non si può spendere più di quanto caricato.

Le commissioni per i prelievi e i pagamenti

Così come accade per la PostePay Standard o la Evolution, anche con la Green ci sono delle commissioni da sostenere per i prelievi ovvero:

1 euro da Atm Postamat, Pos Postamat, uffici postali abilitati (Pos);

1,75 euro da Atm bancario abilitato sia in Italia che nei paesi Euro;

5 euro per prelievi in valuta diversa dall’euro da Atm Visa all’estero più 1,10% dell’importo del prelievo.

Per quanto riguarda invece le commissioni per i pagamenti:

sono gratuite per quelli in euro su Pos di esercenti anche online;

è prevista una commissione dello 1,10% sull’importo della transazione in valuta diversa dall’euro su terminali (Pos) di esercenti aderenti al circuito Visa.

Quali sono i limiti di utilizzo

Esistono però dei limiti di utilizzo:

il prelievo massimo da Atm Postamat e bancario non può superare i 500 euro al giorno e i 1.500 euro mensili;

da Atm Postamat e bancario non può superare i 500 euro al giorno e i 1.500 euro mensili; il pagamento su Pos di esercizi terzi è di 1.000 euro al giorno mentre negli uffici postali abilitati nei limiti del plafond della carta e non superiore a 1.500 euro mensili;

di esercizi terzi è di 1.000 euro al giorno mentre negli uffici postali abilitati nei limiti del plafond della carta e non superiore a 1.500 euro mensili; per i trasferimenti tra privati (P2P), il limite è di 200 euro per operazione, con un plafond massimo della carta pari a 500 euro.

I pagamenti bloccati

Per garantire poi una maggiore sicurezza e affidabilità, alcune tipologie di pagamento sono bloccate. Più precisamente, non si può utilizzare la carta presso siti web o esercenti che appartengono a determinate categorie merceologiche identificate da codici Mcc specifici ovvero:

Mcc 7995, 0041, 1443, 1484, 7800, 7801, 7802, 7987, 7988, 7989, 9754 per il gioco d’azzardo;

Mcc 7273 per i servizi per gli adulti;

Mcc 5921 per la vendita di alcolici;

Mcc 5993 per i distributori di sigarette;

Mcc 7297 per i centri massaggi;

Mcc 5912 (solo per pagamenti online) per le farmacie.

In questo modo la carta garantisce un utilizzo sicuro e controllato limitando le transazioni in categorie considerate ad altri rischio e non idee ai minori.

Come pagare con lo smartphone

È possibile aggiungere anche la PostePay Green ai wallet digitali con dispositivi come smartphone e smartwatch dotati di tecnologia Nfc.

Come pagare con Gpay

Con la carta PostePay Green è possibile effettuare pagamenti contactless e online direttamente dal proprio smartphone Android, con una versione del sistema operativo pari o superiore alla 4.4.2, grazie a Google Pay.

Per effettuare pagamenti fino a 50 euro basta avvicinare lo smartphone al Pos contactless con lo schermo acceso.

Se la cifra è superiore, invece, o se è richiesto dal Pos è necessario sbloccare lo smartphone con il metodo scelto e avvicinarlo al Pos.

Infine, per le transazioni online:

basta scegliere Google Pay come metodo di pagamento;

controllare il riepilogo sullo smartphone;

confermare l’operazione.

Come pagare con Apple Pay

È possibile effettuare pagamenti anche con Apple Pay se si ha una carta prepagata PostePay Green. In negozio, le modalità sono le seguenti:

Face ID, per utilizzarlo si deve premere due volte il tasto laterale destro dell’iPhone, guardare il display per l’autenticazione e avvicinare il telefono al Pos contactless on in alternativa inserire iil codice di sblocco;

Touch Id, per utilizzarlo si deve tenere il dito premuto sul Touch ID e avvicinare l’iPhone al lettore Pos contactless per completare il pagamento;

Apple Watch, per utilizzarlo si deve premere due volte il tasto laterale dell’orologio e avvicinarlo al Pos contactless per pagare.

In modalità online oppure con la app, invece:

si deve selezionare Apple Pay come metodo di pagamento;

confermare l’operazione utilizzando Face ID o Touch ID.

Come funziona il controllo dei genitori

Uno degli aspetti più apprezzati della PostePay Green è che i genitori o il tutore può in ogni momento, mediante il servizio “le mie carte” possono:

monitorare il saldo e i movimenti della carta;

Impostare i limiti di spesa e di prelievo Postamat, bancari e con Pos;

decidere se abilitare gli acquisti online;

stabilire se la carta può essere utilizzata all’estero.

In questo modo i giovani posso avere autonomia ma con una supervisione discreta.

Come si ricarica la PostePay per minori

Ricaricare la Postepay Green è facile e flessibile in quanto si può scegliere tra varie modalità a seconda delle esigenze. Inoltre, il genitore o il tutore possono impostare la funzione paghetta automatica grazie alla quale si può programmare la ricarica della carta in due modalità:

a tempo – la ricarica avviene in date stabilite, come ad esempio ogni settimana;

– la ricarica avviene in date stabilite, come ad esempio ogni settimana; a soglia – la ricarica avviene sempre in automatico ma solo quando il saldo impostato scende sotto una certa soglia.

Gli altri metodi per ricaricare sono:

il sito ufficiale di Poste Italiane;

l’applicazione di Poste Italiane;

l’ufficio postale;

gli Atm Postamat;

le tabaccherie PuntoLis convenzionate.

Infine, la ricarica si può effettuare direttamente da casa mediante conto corrente online di Bpm.

Cosa succede al compimento dei 18 anni

Quando il titolare della prepagata compie 18 anni, la gestione della carta cambia. Quest’ultima non viene cancellata in automatico perché il maggiorenne può decidere liberamente come gestire i pagamenti per il futuro.

Entrando nel dettaglio, può scegliere di:

passare a una carta prepagata diversa , più adatta alle sue esigenze;

, più adatta alle sue esigenze; aprire un conto corrente tradizionale o un prodotto di pagamento più completo.

In tutti e due i casi, l’obiettivo è quello di accompagnare gradualmente il minore verso l’indipendenza finanziaria

Nel caso in cui, invece, la carta scade prima del compimento dei 18 anni, il genitore o il tutore dovranno richiedere una nuova carta se si vuole continuare ad usarla.

Qual è la differenza con la PostePay Standard

Un prodotto molto simile alla Postepay Green è la Postepay Standard. Quest’ultima è una ricaricabile senza Iban che consente di effettuare pagamenti online, prelievi da Atm Postamat o bancarie acquisti in Italia e all’estero.

La spesa per l’emissione della carta è di 20 euro mentre il canone annuo non è previsto così come non si paga il rinnovo alla scadenza. Le altre caratteristiche sono le seguenti:

il plafond massimo è di 3.000 euro;

il prelievo massimo giornaliero da Atm Postamat e bancario è di 250 euro;

il prelievo massimo giornaliero presso gli uffici postali è di 3.000 euro.

La richiesta della carta può avvenire presso gli uffici postali e i pagamenti online si possono effettuare.