Cosa scegliere tra conto deposito e salvadanio digitale?

Il salvadanaio digitale e il conto deposito sono due soluzioni per mettere da parte delle somme di denaro. Entrambi offrono flessibilità e accesso alla liquidità ma per scegliere lo strumento di risparmio più adatto alle proprie esigenze è importante capire cosa sono esattamente, in cosa differiscono e quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’uno e dell’altro.

Cos’è e qual è il funzionamento del salvadanaio digitale

Il salvadanaio digitale è uno strumento offerto da istituti di credito-assicurativi o aziende tech e permette di mettere da parte denaro in modo semplice e automatico.

In che modo? È semplice, basta impostare in anticipo un importo che verrà poi prelevato in automatico da un conto di pagamento come il conto corrente senza la necessità di intervenire manualmente.

Si tratta quindi di uno strumento molto utile, soprattutto per chi ha bisogno di accantonare piccole somme per realizzare un determinato obiettivo. Si può infatti configurare fino al raggiungimento del target voluto o per un certo periodo.

Ecco un esempio:

Supponiamo di voler acquistare dei biglietti aerei che costano 200 euro. Se si impostano dei prelievi automatici di 50 euro al mese, il salvadanaio consentirà di accumulare il denaro necessario gradualmente. Dopo 4 mesi l’obiettivo verrà raggiunto e i prelievi si potranno interrompere in automatico. Nel caso in cui, invece, sia stata fissata una scadenza più lunga, il sistema continuerà ad accumulare denaro per cui si creerà un piccolo margine aggiuntivo da utilizzare a proprio piacimento.

Gli obiettivi, in ogni caso, si potranno modificare in qualsiasi momento.

Come funzionano le app Gimme 5 e Satispay

Ci sono anche delle app che svolgono la funzione di salvadanaio digitale come Gimme 5, per risparmiare a partire da 5 euro, e Satispay.

Entrambe permettono di scegliere un importo da trasferire in automatico nel salvadanaio ogni giorno, ogni settimana oppure ogni mese e raggiungere il proprio obiettivo.

Con Gimme 5, per fruire di tale servizio, è necessario attivare il Rid che è a costo zero e poi decidere quanto denaro si vorrà risparmiare. La cifra sarà poi trasferita in automatico nel fondo di risparmio.

Per utilizzare Satispay è necessario invece in fase di iscrizione inserire l’Iban del proprio conto corrente, un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale.

Si potrà anche scegliere il salvadanaio remunerato che è a zero costi di attivazione e di prelievo. Per utilizzarlo bisognerà seguire le seguenti indicazioni:

accedere dal proprio profilo al salvadanaio remunerato;

aggiungere la cifra che si vuole dalla disponibilità Satispay o dal conto corrente (non c’è una cifra minima richiesta);

investire in un fondo monetario gestito Amundi Asset Management, che è a basso profilo di rischio.

I soldi, poi, si potranno riprendere quando si vuole: non ci sono vincoli anche se il periodo raccomandato per l’investimento è di almeno un mese.

Quali sono i salvadanai digitali più conosciuti

Tra i salvadanai digitali più conosciuti ci sono quelli di Poste Italiane, di Bbva e di Intesa Sanpaolo.

Il primo viene messo a disposizione dei titolari di un libretto di risparmio Smart monointestato. Si può accedere a esso per definire obiettivi di risparmio mediante la creazione di accantonamenti specifici, ma solo mediante l’app Poste Italiane.

L’attivazione avviene in automatico nel momento in cui si crea il primo obiettivo di risparmio. I versamenti per alimentare gli obiettivi avvengono mediante bonifico dal conto corrente BancoPosta (escluso il base) o dalla carta Postepay Evolution.

Quello di Bbva è integrato invece nel conto corrente. Con esso si ottiene il 3% di remunerazione per sei mesi sui propri risparmi che sono sempre a disposizione quando servono. Per fruire di tale prodotto, bisogna soltanto aprire il conto Bbva che è a zero spese.

Per creare un salvadanaio digitale con Intesa Sanpaolo, infine, basta accedere all’app della banca o all’internet banking e selezionare la funzione dedicata. Si può poi personalizzare il traguardo con il nome, l’immagine simbolica e l’importo che si vuole raggiungere.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del salvadanaio digitale

Scegliere un salvadanaio digitale offre i seguenti vantaggi:

flessibilità, perché si possono depositare e prelevare i soldi quando si vuole in quanto non si hanno vincoli;

facilità, perché spesso è integrato nel conto corrente o nella app mobile;

mancanza di penalità, perché il denaro è disponibile in ogni momento;

obiettivi personalizzati che si possono creare per delle spese specifiche.

Così come ci sono dei vantaggi, esistono anche degli svantaggi come:

il rendimento che è solitamente basso perché legato a delle promozioni temporanee;

la mancata protezione dall’inflazione proprio perché il tasso è limitato.

Cos’è un conto deposito e come funziona?

Il conto deposito è uno strumento sul quale si possono depositare i propri risparmi in cambio di interessi. Spesso è associato al conto corrente senza però avere le funzionalità di quest’ultimo. Significa che con esso non si possono effettuare pagamenti o domiciliare le utenze.

Esistono due tipologie diverse di conti deposito:

liberi;

vincolati.

I conti deposito liberi sono quelli che permettono di utilizzare i soldi depositati quando si vuole a fronte di interessi più bassi mentre con i secondi il denaro resta bloccato per un determinato periodo ma i tassi offerti sono migliori.

Si tratta poi di un prodotto sicuro in quanto è protetto dal Fitd che è il Fondo Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro a depositante.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del conto deposito

I vantaggi principali del conto deposito sono sicuramente:

il rendimento potenzialmente più alto;

la garanzia sui depositi;

la possibilità di depositare somme più elevate.

Gli svantaggi principali sono invece:

la minore liquidità proprio perché se i conti sono vincolati non permettono di utilizzare il denaro immediatamente;

le condizioni variabili perché esse cambiano da istituto di credito a istituto di credito.

Conviene scegliere il conto deposito o il salvadanaio digitale?

Se si hanno obiettivi specifici a breve-medio termine come una vacanza regalo o un fondo per la spesa, il salvadanaio digitale è la scelta ideale.

Il rendimento è molto basso ma il denaro è immediatamente disponibile o svincolabile spesso senza penali. È il prodotto giusto per chi desidera automatizzare il risparmio in traguardi brevi e con la massima flessibilità.

Si tratta più di uno strumento di accumulo che di investimento.

Il conto deposito, invece, è l’ideale per chi ha già un capitale da far fruttare ed è disposto a rinunciare in parte alla liquidità immediata in cambio di un rendimento che può anche superare il 3% nel caso si scelga la forma vincolata.

Con quest’ultima, però, si perderanno gli interessi o si pagherà una penale nel caso di svincolo anticipato.

Tra i migliori conti deposito del momento ci sono ad esempio il Si conto! Deposito di banca Sistema che dopo 120 mesi offre un tasso annuo lordo del 3,50% o il deposito Yes che dopo 60 mesi offre un rendimento lordo del 3%.