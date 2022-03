Portale delle Famiglie, nuovo servizio Inps per assegno unico e bonus

Si chiama Portale delle Famiglie il nuovo servizio dell’Inps che offreinformazione e assistenza a genitori e famiglie che hanno bisogno di consulenza o di accedere in maniera semplice a servizi e prestazioni che riguardano la genitorialità, come l’assegno unico e universale per i figli, l’assegno temporaneo per i figli minori, il bonus asilo nido, l’assegno di natalità, il bonus baby sitting, il bonus centri estivi.

Portale delle Famiglie, cos’è

Dalle domande per i bonus alle famiglie, quali il recente assegno unico e il bonus asilo nido, fino alla possibilità di accedere all’ISEE precompilato, il portale è lo strumento unico per la fruizione delle agevolazioni spettanti.

Il nuovo servizio Inps è integrato con il sistema Isee e con il Libretto famiglia, e offre all’utente anche la possibilità di calcolare in autonomia, attraverso l’uso dei simulatori, i possibili importi a cui avrebbe diritto inoltrando la domanda per i diversi servizi.

Attualmente il portale integra le prestazioni riguardanti:

bonus asilo nido

assegno temporaneo per i figli minori

assegno di natalità (bonus bebè)

bonus baby-sitting e centri estivi.

Con i prossimi rilasci, fa sapere l’Inps nel proprio messaggio, la consultazione sarà estesa anche alle altre prestazioni dedicate al sostegno delle famiglie, con particolare riferimento all’assegno unico e universale.

Portale delle Famiglie, cosa si può fare

Il cittadino può visualizzare le informazioni sulle prestazioni erogate o in corso di erogazione, lo stato di lavorazione delle sue domande, gli eventuali pagamenti, le informazioni relative ai figli minori, il valore del proprio ISEE, se presente.

Durante la navigazione, l’utente avrà sempre a disposizione un assistente virtuale in grado di fornire informazioni, sintetiche e rapide, circa l’accesso alle prestazioni e la disciplina delle stesse. Potrà simulare alcune prestazioni, a cui potrebbe avere diritto, ottenendo una previsione degli ipotetici importi corrisposti.

Il Portale offre, inoltre, agli utenti alcuni servizi personalizzati e proattivi, basati sulle informazioni in possesso dell’Istituto, attraverso i quali può essere suggerito l’inoltro di domande per alcune prestazioni a cui il nucleo familiare potrebbe avere diritto.

Portale delle Famiglie, come accedere

Il Portale delle Famiglie è fruibile da desktop, smartphone e tablet a questo indirizzo mediante accesso: