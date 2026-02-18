È stato presentato il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità. Si tratta di un ecosistema progettato per offrire in un unico spazio tutte le informazioni necessarie per accedere a bonus, congedi e sussidi inerenti al nucleo familiare e alla genitorialità. Per come è stato presentato, il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità permette di collegare famiglie e genitori a oltre 300 servizi.
Si tratta di uno strumento utile che permette a una platea di oltre 10 milioni di persone di avere un accesso più diretto a tutti i bonus spettanti. Viene definito un progetto che segna un passo avanti nell’approccio del welfare generativo e che mette al centro le esigenze reali dei genitori, offrendo un punto di accesso unico e trasparente per ogni fase della crescita dei figli, in base alla propria situazione familiare e al territorio di residenza.
Indice
Come funziona il portale?
Il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, così come presentato dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, permetterà di avere in un unico spazio digitale tutti i servizi per la famiglia e i genitori.
Sarà accessibile da diverse app e permetterà di consultare 40 prestazioni Inps per la famiglia e i genitori e 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni in una logica di interoperabilità.
La home page del portale è divisa nei principali servizi per la famiglia organizzati per “momenti chiave della vita”.
È suddivisa in diverse sezioni:
- servizi Inps (personalizzati);
- diventare genitori;
- crescita bambina/bambino;
- disabilità;
- centri per la famiglia;
- servizi di prossimità (vicino a te).
Per accedere al portale, bisogna possedere l’identità digitale Spid o CIE (abbiamo spiegato quale delle due conviene di più).
Quali sono i servizi Inps offerti?
All’interno della sezione Inps si dividono i principali e più noti bonus e sostegni alla famiglia, alla natalità, ai figli e alla disabilità.
Si possono trovare informazioni utili, fare domanda, modificare i requisiti per la prestazione e molto altro, per i seguenti servizi:
- Isee;
- Assegno unico e universale;
- bonus nuovi nati;
- bonus asilo nido;
- nuovo bonus mamme;
- bonus sociali;
- congedi parentali (maternità e paternità);
- indennità per congedi;
- carta “Dedicata a te”;
- carta europea della disabilità;
- Reddito di Libertà;
- ADI;
- bonus donne;
- lavoratori domestici;
- Libretto famiglia;
- Centri per le famiglie;
- prestazioni per figli con disabilità.
Quali sono i servizi di altri enti pubblici?
C’è la sezione dedicata ai servizi di altri enti pubblici. Anche in questo caso, l’accesso con identità digitale permette di avere informazioni, linee guida e servizi nazionali e regionali.
Si potrà accedere a servizi utili come:
- servizi amministrativi (registrazione all’anagrafe, richiesta del codice fiscale, documenti di identità per il minore);
- salute e servizi sanitari per la famiglia (scelta del pediatra, vaccinazioni obbligatorie e gratuite, calendario vaccinale, consultori familiari);
- supporto e orientamento per genitori (servizi sociali territoriali, servizi socio-assistenziali per nuclei con fragilità, caregiver familiari);
- crescita e cura del bambino (scelta dell’asilo nido, scelta della scuola dell’infanzia, scelta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado);
- strumenti utili (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Agenzia delle Entrate, AGID).