ANSA Nuovo Portale della Genitorialità Inps per richiedere i bonus famiglia.

È stato presentato il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità. Si tratta di un ecosistema progettato per offrire in un unico spazio tutte le informazioni necessarie per accedere a bonus, congedi e sussidi inerenti al nucleo familiare e alla genitorialità. Per come è stato presentato, il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità permette di collegare famiglie e genitori a oltre 300 servizi.

Si tratta di uno strumento utile che permette a una platea di oltre 10 milioni di persone di avere un accesso più diretto a tutti i bonus spettanti. Viene definito un progetto che segna un passo avanti nell’approccio del welfare generativo e che mette al centro le esigenze reali dei genitori, offrendo un punto di accesso unico e trasparente per ogni fase della crescita dei figli, in base alla propria situazione familiare e al territorio di residenza.

Come funziona il portale?

Il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, così come presentato dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, permetterà di avere in un unico spazio digitale tutti i servizi per la famiglia e i genitori.

Sarà accessibile da diverse app e permetterà di consultare 40 prestazioni Inps per la famiglia e i genitori e 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni in una logica di interoperabilità.

La home page del portale è divisa nei principali servizi per la famiglia organizzati per “momenti chiave della vita”.

È suddivisa in diverse sezioni:

servizi Inps (personalizzati);

diventare genitori;

crescita bambina/bambino;

disabilità;

centri per la famiglia;

servizi di prossimità (vicino a te).

Per accedere al portale, bisogna possedere l’identità digitale Spid o CIE (abbiamo spiegato quale delle due conviene di più).

Quali sono i servizi Inps offerti?

All’interno della sezione Inps si dividono i principali e più noti bonus e sostegni alla famiglia, alla natalità, ai figli e alla disabilità.

Si possono trovare informazioni utili, fare domanda, modificare i requisiti per la prestazione e molto altro, per i seguenti servizi:

Isee;

Assegno unico e universale;

bonus nuovi nati;

bonus asilo nido;

nuovo bonus mamme;

bonus sociali;

congedi parentali (maternità e paternità);

indennità per congedi;

carta “Dedicata a te”;

carta europea della disabilità;

Reddito di Libertà;

ADI;

bonus donne;

lavoratori domestici;

Libretto famiglia;

Centri per le famiglie;

prestazioni per figli con disabilità.

Quali sono i servizi di altri enti pubblici?

C’è la sezione dedicata ai servizi di altri enti pubblici. Anche in questo caso, l’accesso con identità digitale permette di avere informazioni, linee guida e servizi nazionali e regionali.

Si potrà accedere a servizi utili come: