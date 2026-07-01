ANSA I pagamenti Inps di luglio 2026

L’inizio di luglio sarà caratterizzato da una serie di pagamenti da parte dell’Inps. L’istituto si occupa non solo delle pensioni, ma anche di buona parte dei sussidi e dei bonus distribuiti a varie categorie che lo Stato vuole aiutare. Tra le misure in procinto di essere elargite ci sono l’Assegno unico per le famiglie con figli a carico, la Naspi, l’Assegno di inclusione e il Supporto formazione lavoro.

Per i pensionati il mese di luglio è particolarmente importante, perché insieme al normale assegno pensionistico arriva anche la cosiddetta quattordicesima. Non si tratta di un importo pari a quello di un intero mese, ma di una cifra aggiuntiva tra i 300 e i 600 euro, che varia a seconda di alcuni parametri tra cui i contributi versati.

I pagamenti delle pensioni a luglio e la quattordicesima

Per i pensionati che hanno disposto l’accredito dell’assegno previdenziale sul proprio conto corrente, il pagamento dovrebbe avvenire nel primo giorno bancabile del mese, quindi il 1° luglio. Per chi ritira invece la pensione in contanti, presso gli sportelli di Poste Italiane, è previsto un calendario in base alle iniziali del cognome.

A luglio è previsto anche l’accredito della quattordicesima, il pagamento aggiuntivo per i pensionati che hanno compiuto 64 anni e soddisfano i requisiti reddituali e contributivi. Gli importi stessi dipenderanno dalla contribuzione versata durante gli anni di lavoro. Se si ritiene di avere diritto alla quattordicesima ma di non averla ricevuta, si può fare domanda attraverso il portale Inps o rivolgendosi a un patronato.

L’Assegno unico a luglio

Nella seconda parte del mese, invece, arriverà l’Assegno unico per le famiglie con figli a carico, il principale sussidio per i nuclei familiari. Come ogni mese, i pagamenti si divideranno in due date distinte:

per le famiglie che già hanno ricevuto per almeno un mese l’Assegno unico, l’importo spettante sarà accreditato sul conto corrente tra il 20 e il 21 luglio;

per le famiglie che hanno fatto richiesta per la prima volta o hanno modificato il proprio Isee, e quindi l’importo dell’Assegno unico, i pagamenti arriveranno nell’ultima settimana di luglio.

L’Inps si occupa anche dei pagamenti dei sussidi di disoccupazione:

la Naspi, per i lavoratori dipendenti;

la Dis-Coll, per i collaboratori.

Per questi sussidi non esistono però date fisse ogni mese. La data del pagamento dipende dai giorni in cui è stata ricevuta la prima rata del sussidio di disoccupazione. È possibile controllare la data esatta nel servizio Inps dedicato sul Fascicolo previdenziale elettronico del cittadino.

L’Assegno di inclusione e il Supporto formazione lavoro

I due sussidi che hanno sostituito il Reddito di Cittadinanza, l’Assegno di inclusione e il Supporto formazione lavoro, saranno entrambi versati nelle stesse date sui conti correnti di chi ne ha diritto:

nel caso in cui la domanda sia stata presentata dopo il 15 giugno, l’accredito sarà il 15 luglio;

nel caso in cui la domanda sia presentata entro a luglio, non oltre il 15, l’accredito sarà il 28 luglio.

Il 15 luglio è prevista anche la ricarica della carta acquisti per i cittadini in difficoltà con più di 65 anni.