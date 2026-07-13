Assegno di inclusione, pagamenti Inps di luglio: quando arrivano gli accrediti

Doppia data di cassa per famiglie vulnerabili e occupabili in formazione

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Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

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Assegno di inclusione, pagamenti Inps di luglio: quando arrivano gli accrediti
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Al via i pagamenti dell'Assegno di inclusione e del Supporto Formazione e Lavoro
Che cos'è l'Assegno di inclusione? Quali sono i pagamenti INPS di luglio? Come funziona il Supporto formazione lavoro?

Le prime due settimane di luglio sono caratterizzate da una serie di pagamenti da parte dell’Inps. L’istituto si occupa non solo delle pensioni e della quattordicesima relativa, ma di buona parte dei sussidi e dei bonus distribuiti a varie categorie di utenti che lo Stato vuole aiutare.

Tra i contributi più attesi del mese ci sono senza dubbio le misure di contrasto alla povertà e di inserimento professionale: parliamo dell’Assegno di inclusione (Adi) e del Supporto formazione lavoro (Sfl).

Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro

L’Assegno di inclusione rappresenta il principale sussidio economico per i nuclei familiari che includono nel numero dei componenti:

  • persone con disabilità;
  • minorenni;
  • over 60 o in condizioni di svantaggio.

Di pari passo si muove il Supporto formazione lavoro, l’indennità da 350 euro destinata ai singoli componenti occupabili che partecipano a progetti di formazione.

Per entrambe le misure, l’Inps segue una doppia tranche di pagamento a seconda delle tempistiche di lavorazione della pratica:

  • mercoledì 15 luglio, data destinata ai primi pagamenti e alle quote arretrate, scatta l’accredito per i beneficiari nel caso in cui la domanda sia stata presentata dopo il 15 giugno ed entro la fine dello stesso mese;
  • martedì 28 luglio è il giorno in cui l’accredito riguarderà i soggetti che avranno presentato domanda entro la metà di luglio, raccogliendo inoltre la stragrande maggioranza dei rinnovi ordinari per chi ha la misura già a regime.

Come verificare la valuta del pagamento

Se si ritiene di aver diritto al sussidio ma non si vede l’accredito è necessario controllare lo stato della propria domanda, o l’esatta disposizione di pagamento, in autonomia.

Il canale ufficiale rimane il portale Inps, da cui è possibile seguire i seguenti passaggi:

  • accedere al proprio Fascicolo previdenziale tramite credenziali Spid, Cie o Cns;
  • controllare la data esatta di valuta e l’importo spettante.

In alternativa, ci si può rivolgere ai servizi dei patronati sul territorio.

Gli altri pagamenti Inps del mese di luglio

Luglio non è un mese caldo solo per l’Assegno di inclusione e il Supporto formazione lavoro. L’Inps ha un calendario fitto che prevede l’erogazione di altre importanti prestazioni economiche:

I pagamenti delle pensioni partono dal primo giorno bancabile del mese. Per molti utenti che hanno interrotto l’attività lavorativa è inoltre prevista la quattordicesima, una cifra aggiuntiva tra i 300 e i 600 euro che varia a seconda dei contributi versati e del reddito.

Per le famiglie che hanno fatto richiesta per l’Assegno unico o hanno modificato il proprio Isee, con conseguente variazione dell’importo, i pagamenti arriveranno nell’ultima settimana di luglio.

Sempre il 15 luglio è prevista anche la ricarica della Carta acquisti, diversa da Dedicata a te, per i cittadini in difficoltà economica con più di 65 anni o con figli minori di 3 anni.

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