A partire dal 2 marzo 2026 sono disponibili i primi importi netti del cedolino del mese per i dipendenti pubblici che accedono al portale della pubblica amministrazione NoiPa

A partire dal 2 marzo 2026 sul portale NoiPa dedicato ai dipendenti della pubblica amministrazione saranno disponibili i primi importi netti del cedolino degli stipendi. Per avere il dettaglio completo, con il lordo e le tasse pagate, i lavoratori della pubblica amministrazione dovranno attendere almeno la metà del mese.

Verso la fine di marzo si terranno invece le emissioni regolari degli stipendi del mese, che non avranno particolari variazioni di data rispetto alle procedure standard. Durante tutto marzo, invece, si susseguiranno alcune emissioni straordinarie riservate a diverse categorie.

Disponibili gli importi del cedolino NoiPa di marzo

A partire dal 2 marzo 2026 sono disponibili sul profilo NoiPa dei dipendenti pubblici gli importi degli stipendi del mese. Si tratta di un anticipo sul cedolino, che verrà invece rilasciato in versione dettagliata soltanto il 18 del mese. Solo allora si potranno consultare esattamente tutte le varie componenti del salario, che sono andate a sommarsi e a sottrarsi per comporre la cifra visualizzabile subito.

Come di consueto, i dati sono arrivati al primo lunedì disponibile del mese. A partire dalla fine della settimana invece saranno aperte le linee NoiPa con i singoli enti della pubblica amministrazione. Si tratta di un passaggio fondamentale, che incide direttamente sulla puntualità dei pagamenti che arriveranno nel resto del mese.

Il calendario delle emissioni di pagamento di marzo 2026

Una volta completate tutte le operazioni, ci saranno le prime emissioni del mese. Si partirà dal 13 marzo, quando si aprirà la prima finestra di pagamento per l’emissione urgente, all’interno della quale confluiranno:

gli arretrati stipendiali;

le rettifiche dei cedolini;

le integrazioni economiche non liquidate nei mesi precedenti;

i conguagli fiscali;

i conguagli contributivi.

La seconda emissione speciale sarà quella del 18 marzo, stessa data in cui sarà reso disponibile il cedolino completo. Questa emissione sarà destinata a due categorie specifiche di dipendenti pubblici:

i volontari dei Vigili del Fuoco;

il personale scolastico con contratti brevi o saltuari.

Infine ci sarà l’emissione di pagamento ordinaria, quella nella quale convergono quasi tutti gli stipendi della pubblica amministrazione italiana. Secondo il calendario, per questo mese i pagamenti dovrebbero avvenire al massimo entro il 30 marzo 2026.

Come visualizzare il cedolino NoiPa

Il cedolino NoiPa può essere molto importante per i dipendenti pubblici. Visualizzarlo permette infatti di conoscere in anticipo con esattezza il proprio stipendio e, di conseguenza, programmare le spese future. Si tratta di uno strumento particolarmente utile quando si hanno arretrati o conguagli fiscali in via di versamento, che possono far cambiare anche significativamente il netto.

Per accedere al proprio cedolino bisogna andare sul portale NoiPa ed effettuare il login con una qualsiasi forma di identità digitale. Si può utilizzare lo Spid, ma anche la Carta d’identità elettronica (Cie). Una volta entrati nel proprio profilo, tutte le informazioni saranno immediatamente disponibili senza dover effettuare altre richieste.