Nel mese di febbraio ci sarà un calendario particolarmente articolato per le comunicazioni e le emissioni di NoiPa, l'app per i dipendenti della Pa

123RF Cedolino NoiPa febbraio 2026, il calendario dei pagamenti

Nella giornata di oggi lunedì 2 febbraio inizieranno a essere elaborate le prime emissioni per i dipendenti della Pubblica amministrazione per l’elaborazione del cedolino NoiPa. Si comincerà però dalle emissioni speciali, mentre quella ordinaria, la più attesa dai dipendenti pubblici, arriverà dal giorno 13 del mese. A metà mese seguirà anche un’altra emissione speciale.

I pagamenti saranno invece eseguiti a partire dal 20 febbraio. Questi appuntamenti sono molto attesi dai lavoratori perché febbraio è il mese in cui arriva il conguaglio Irpef. Lo stipendio netto, quindi, può essere molto più alto.

Il calendario delle emissioni di NoiPa di febbraio 2026

A febbraio saranno tre le principali emissioni da parte di NoiPa, il portale per la gestione degli stipendi e dei compensi della Pubblica amministrazione. Si inizia oggi 2 febbraio con la prima emissione dedicata al personale con contratti brevi e saltuari, in particolare nel settore scuola e sanità e ai volontari dei Vigili del Fuoco.

Segue l’emissione principale, quella del 13 febbraio. In questa circostanza verranno calcolate le principali voci del cedolino per gli stipendi di tutti i dipendenti pubblici dei ruoli più comuni. Si andrà dai funzionari centrali come quelli dei ministeri a quelli locali in Regioni, Province e Comuni, fino ai dipendenti nei settori della ricerca e dell’istruzione.

Infine, l’ultima emissione di febbraio avverrà il 16. Si tratta di una emissione cosiddetta “urgente”, e riguarderà principalmente agli arretrati o alle variazioni comunicate in ritardo dagli uffici di servizio. Una volta completato anche questo processo si potrà passare ai pagamenti.

Quando verranno pagati gli stipendi a febbraio

Nella seconda metà del mese di febbraio inizieranno invece i pagamenti degli stipendi. Le tempistiche però varieranno, anche in maniera sensibile, a seconda del comparto a cui i dipendenti pubblici appartengono. La data in cui verranno emessi più stipendi è il 23 febbraio, quando li riceveranno:

i funzionari centrali della Pa;

personale scolastico docente;

personale scolastico ATA;

i lavoratori del comparto della sanità pubblica.

Avranno però precedenza gli agenti di polizia e delle altre forze dell’ordine, che riceveranno il loro stipendio il 20 del mese, la stessa data in cui lo riceveranno i militari. Per i supplenti brevi invece sarà necessario attendere il 27. Lo stipendio di febbraio è particolarmente atteso, perché include anche il conguaglio Irpef. Di conseguenza la cifra netta potrebbe essere molto più alta rispetto a quella degli altri mesi.

Come consultare il cedolino NoiPa

Gli importi del proprio stipendio da dipendente pubblico potranno essere consultati con precisione in anticipo rispetto ai pagamenti. Tra il 14 e il 15 febbraio saranno infatti pubblicati nel profilo NoiPa di ogni dipendente i risultati dei calcoli delle emissioni. Dal 20 febbraio il cedolino sarà disponibile per intero e scaricabile in formato Pdf.

Per accedere al portale NoiPa è sufficiente recarsi sul portale ed effettuare il login al proprio profilo attraverso una qualsiasi forma di identità digitale come Spid o Cie.