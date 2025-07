Stipendi in arrivo con aumento Ivc, conguagli fiscali e rimborsi 730 nel cedolino NoiPa: date di pagamento e come scaricare la busta paga

Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

iStock Quando arriva e come consultare il cedolino NoiPa di agosto

Il cedolino NoiPa di agosto 2025 è in arrivo per milioni di dipendenti pubblici. Oltre agli ordinari stipendi, questo mese si segnala un leggero incremento legato all’applicazione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), che sale all’1% dello stipendio tabellare. Non mancano poi possibili conguagli fiscali, rimborsi da dichiarazione dei redditi e trattenute regionali e comunali.

Quando arriva il cedolino di agosto su NoiPa

Il cedolino sarà visibile nell’area riservata del portale noipa.mef.gov.it indicativamente a partire dal 28 luglio 2025, accedendo tramite Spid, Cie o Cns. Il documento anticipa l’accredito dello stipendio e permette di verificare con qualche giorno d’anticipo tutte le voci retributive e fiscali.

Attenzione però: il cedolino completo sarà disponibile solo dal 18 agosto.

Le date di pagamento previste da NoiPa per agosto 2025 variano in base alla categoria di appartenenza.

Gli accrediti dovrebbero avvenire intorno a queste date:

23 agosto 2025 per il personale della scuola e Afam;

entro il 26 agosto 2025 per supplenti o recupero degli arretrati (emissioni speciali);

27 agosto 2025 per le amministrazioni centrali (ministeri, Agenzie, ecc.);

27/28 agosto 2025 per le Forze armate e di polizia.

Le date possono subire leggere variazioni in base agli istituti bancari.

Aumenti per l’indennità di vacanza contrattuale

La novità più rilevante del cedolino di agosto è l’aumento dell’Indennità di vacanza contrattuale (in busta paga segnata anche come Ivc), passata all’1% dello stipendio tabellare a partire dal 1° luglio 2025, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Questa misura anticipa parte degli aumenti in attesa del rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego dal 2025 (sono appena stati siglati gli accordi per il triennio 2022/2024) e interessa tutto il personale statale in regime ordinario.

A quanto ammonta l’Ivc?

Gli importi variano in base al profilo professionale. Volendo fare alcuni esempi:

dirigenti scolastici – circa 36,17 euro lordi al mese;

docenti con anzianità media – circa 27 euro lordi;

operatori socio-sanitari o amministrativi – circa 16-18 euro lordi.

L’indennità è indicata tra le voci accessorie del cedolino NoiPa.

Altri aumenti nel cedolino di agosto

Oltre all’Ivc, nel cedolino di agosto possono comparire:

rimborsi Irpef dal Modello 730, se trasmesso entro luglio;

conguagli fiscali a debito per chi ha superato la soglia delle detrazioni;

trattenute addizionali regionali e comunali, che proseguono per gran parte dell’anno;

eventuali arretrati o indennità una tantum per categorie specifiche (es. turnisti, personale sanitario, Ata).

Come leggere il cedolino

Per visualizzare il cedolino NoiPa basta accedere a noipa.mef.gov.it con le proprie credenziali digitali, dunque visitare la sezione Documenti disponibili.

Dopo aver selezionato il mese di agosto 2025 è possibile scaricare il file .pdf per controllare tutte le voci o le trattenute della prossima busta paga.